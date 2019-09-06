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 Політика України
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Все про:Портнов (101) кримінальна справа (369) Чорновол Тетяна (92) ДБР (470)

 Вимагаю від ДБР відкрити кримінальні справи проти Портнова, - Чорновол

Екснардепка Тетяна Чорновол звернулася до суду з проханням зобов'язати Державне бюро розслідувань відкрити з її заяв кримінальні провадження щодо колишнього заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська солідарність".

"Державне бюро розслідувань відмовляється порушувати будь-які кримінальні справи проти Портнова, причому абсолютно ігноруючи заявників і ігноруючи будь-які заяви в порушення Кримінального процесуального кодексу", – заявила Чорновол.

За її словами, незважаючи на те, що 3 вересня вона внесла дві заяви про порушення кримінальної справи проти Портнова, і Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає, щоб впродовж 24 годин ці заяви були зареєстровані, внесені в ЄРДР, вже минуло три доби і цього не зроблено.

"Це означає, що зараз керівництво ДБР порушує закон. Це означає, що вони зараз відмовляються порушувати будь-які кримінальні справи проти Портнова. Це означає, що вони просто працюють на Портнова", – заявила  Чорновол.

"Але я буду робити те, що мушу робити. Зараз я подаю в суд і буду примушувати ДБР внести мої заяви в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Вони не мали права мені відмовити за статтею Кримінального процесуального кодексу", – повідомила вона.

Чорновол зауважила, що одна з цих заяв стосувалася узурпації влади Портновим.

"Мова йшла про те, що ви всі журналісти зараз можете подивитися фінансування передвиборчої кампанії президента Зеленського і побачити, що цілий перелік підлеглих Портнова перераховували кошти в його офіційний фонд. Тобто це і його підлеглі юристи, і помічники депутата Портнова минулих скликань, і помічники депутатської групи близької до Портнова. Різних там Пилипенків, Писаренків, авторів диктаторських законів часів Януковича. Тобто підлеглі цих осіб масово фінансували передвиборчу кампанію Зеленського", – розповіла Чорновол.

Вона додала, що також всі були свідками, як в цей час суди приймали політичні рішення в інтересах Зеленського.

"За це все Зеленський зараз активно призначає людей Портнова на вищі посади української держави. Зокрема, це Андрій Богдан, який, по суті, виконує зараз роль віце-президента", – наголосила вона.

Чорновол зауважила: "Зовсім нещодавно було призначено нове керівництво Генеральної прокуратури України і серед тих людей, які були призначені в керівництво, є дві особи, які знову ж таки фігурують в моїй заяві, як такі щодо яких досягнуто домовленості, що після фінансування Портновим кампанії Зеленського вони надалі отримають вищі посади в державі. Це, зокрема, керівник ГПУ пан Рябошапка і перший заступник Рябошапки пан Касько".

"В своїй заяві я надаю докази, що ці дві особи близькі до Портнова і призначені саме через його лобіювання і фактично через хабар, який він давав під час президентських виборів", – повідомила вона.

Член партії зазначила, що боролася із цими особами попередні п’ять років і вони на замовлення Портнова блокували дуже багато часу спецконфіскацію активів Януковича в державний бюджет України.

"Я досить багато інформації розкопала щодо цих осіб, я знаю, що вони пов’язані безпосередньо з Портновим і виконували його замовлення. Зауважу, що Богдан, Касько, Портнов одночасно працювали разом в одній фірмі "Пукшин і партнери" у 2005 році. Там вони і зійшлися і з тих пір вони ідуть по життю однією командою", – повідомила вона.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146951
 
   
 Топ коментарі
 
А ч то бы про вот это с позволения сказать лицо сказал бы Ломброзо..??
Требую от ГБР открыть уголовные дела против Портнова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 3135
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Куприк - і що вона вкрала ?? Чи тільки й те вміеш волати , що : " барига та накрав " ???
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текст статьи прочти, она пишет, но ДБР делает вид, что забыл как читать)
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Всё правильно требует рыба моя!! Этому ушлому плуту и проходимцу Портнову место только в клетке.
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Ох рана,встаёт охрана...
Если близко воробей,мы готовим пушку

Требую от ГБР открыть уголовные дела против Портнова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4491
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Ой, ну какие уголовные дела он же свой друг богдана, и судебную систему зебилу курирует.

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Відкрити кримінальну справу на Бойка пороховатниця Чорновол чомусь не вимагала, а навпаки, його виправдовувала. А... Ну так Бойко ж на її шефа не нападав... Вимагаю від ДБР відкрити кримінальні справи проти Портнова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 8059
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