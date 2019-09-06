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Все про:Нідерланди (437) Bellingcat (45) Цемах (31)

 "З точки зору доказової бази, нічого особливо не зміниться", - розслідувач Bellingcat про звільнення Цемаха

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що звільнення Володимира Цемаха не вплине на судовий процес, адже у слідства і так вистачає доказів причетності Росії до аварії рейсу МН17 на Донбасі.

Про це він заявив журналістам програми "Настоящее время", інформує Цензор.НЕТ.

На думку Грозєва, Україна і міжнародна слідча група в Нідерландах могли погодитися відпустити Цемаха через те, що в офіційного розслідування достатньо доказів причетності Росії до краху "Боїнга".

"З точки зору доказової бази, нічого особливо не зміниться. Міжнародна слідча група накопичила настільки багато об'єктивних доказів, які доводять причетність Росії, що для суду це нічого не змінить", - сказав Грозєв.

При цьому, якщо Цемах не братиме участі в судовому процесі, Росія зможе скаржитися на його необ'єктивність, вважає розслідувач.

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"Немає жодного обвинуваченого, щоб його захищав адвокат, який би наводив аргументи на користь альтернативних версій. Тому, на жаль, Росія і Кремль завжди говоритимуть, що це була одностороння судова процедура. Але сам процес матиме достатньо легітимних доказів, щоб суддя виніс об'єктивний вирок", - вважає Грозєв.

Розслідувач також упевнений, що Україні необхідно поділитися з міжнародним слідством щодо аварії "Боїнга" деталями переговорів з обміну. На його думку, ультиматум Росії з видачі саме Цемаха буде "вагомим доказом" причетності його до краху лайнера.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

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Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

Журналістка Ірина Ромалійська з посиланням на свої джерела стверджує, що з минулої суботи, 31 серпня в Києві перебувають слідчі з Нідерландів. За її словами, вони прилетіли в українську столицю спеціально, щоб допитати Цемаха.

Крім того, Ромалійська стверджує, що під час затримання Цемаха загинув один співробітник СБУ, ще двоє - зазнали поранень. Журналістка Віолетта Кіртока назвала ім'я загиблого - Олександр Колодяжний.

Речниця СБУ Гітлянська повідомила, що під час затримання Цемаха жоден співробітник СБУ не загинув.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146949
 
   
 Топ коментарі
 
сейчас поступят новые методички из кремля что Bellingcat тоже зебилы "С точки зрения доказательной базы, ничего особенно не изменится", - расследователь Bellingcat об освобождении Цемаха - Цензор.НЕТ 6249
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Ой, сейчас зрада медным тазом накроется.
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Однозначно, що на одній тій сєпарській гниді слідство клином не зійшлося. Але для трибуналу свідчення мабуть вже одного з останніх виконавців цього злочину, що залишився ще живим, є дуже важливими.
Ну, а те що цю гниду, яка ще і замарана кров'ю наших воїнів і є військовим злочинцем, зєбільний так званий "суд" відпустив на свободу це вже запитання до Вофкі Сцикуна і всього того кодла "слуг урода"
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сейчас поступят новые методички из кремля что Bellingcat тоже зебилы "С точки зрения доказательной базы, ничего особенно не изменится", - расследователь Bellingcat об освобождении Цемаха - Цензор.НЕТ 6249
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А те що Цемах розтрілював українських солдат і поранених?
Прєзєдєнт помилував?
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А на це зєбілам начхать. Тут цим олігофренам головне проблєять , який їхній Кон Чен Ий класний мудрий вождь і вчитель
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Да не переживай так, если его поменяют, его никто больше не увидит.
Ему нужно требовать чтобы не передавали паРашке.
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Ой. Ну подумаеш терорист і цінний обвинувачуваний, ну то і що. І без нього розберуться. Ну подумаєш обміняють на моряків яких ітак ***** має віддати за рішенням трибуналу, або відгребсти проблем з мореплавством.
Взагалі "та що тут думати" ©зебіли.
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Скажуть - а нічого не поміняється.... українських солдат будуть вбивати чи з Цемахом, чи без нього....
А в цей час, вінничанича, за те що викинув кішку з 5-го поверху і потім її добив - отримав 3 роки позбавлення волі.... а тут якісь українські солдати....отаке воно у нас правосуддя.
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Навязывают мнение что нахера его вообще похищали !!!!!
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А може це і на краще,Цемаха вб"ють кацапи,відбудеться кара за його злочин,жЄвропі то на людей з Боїнгу плювати.Європа від Лісобону до Владивостоку))
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мордовецвася,да ты не угомонишься никак,пургоносец лахтински...
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щас там сам херой поди кипятком бояры сциться. ведь по любому, годы его жизни уже определены и норна держит в руках маникюрные ножнички, возле нити жисти его задрипанной.
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Наоборот. В РФ сейчас его лелеять будут, что бы везде и каждому он говорил, что в Украине его силой заставили оговорить Россию и днрлнр. Ведь на суде действительно последнее слово, а не то что раньше наговорил.
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)))) в рашке даже цветы на его могиле лелеять никто не будет. бо и могилы не будет. у него только один путь, шоб пожить есчо и закончить свою жисть задрипанную в европейской турмє, - на загнивающий запад самому бежать и с криком - "здаёмсо и просим политическое убежище". но при том как щас его на "свободе" пасут, он об таком даже и помышлять не может. моменто морэ при малейшем поведении не предусмотренном пастухами.
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То есть Цемах и так ничего не сказал, а потом еще и на суде скажет, что в Украине его принуждали оговорить Россию. Как то все не очень....
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З мого кута зору , зеля робить все щоб зруйнувати всю ту позицію в міжнародній політиці , яку побудував Порох. З кожним днем Україну там поважають все меньше та меньше.
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Не заморачуйся.
Раз до іншого питань нема, то не суттєвє.
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Тоесть отсутсвие главного и пока единственного задержанного свидетеля и пособника преступления против человечности никак не отразится на процессе? Лечите етой фуйней африканских обезьян и зелоботов.
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Шо ти несеш аутіст.Ти хоть поняв що таписав, обезана безграмотна. Там і без цього свідка доказів гора і більше.Нам треба хлопців вернути які попали іза говнопороха.
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Ватный мордовский длбб, заруби на своем носу картошкой, не видать вам Украины ,как своих грязных ушей! Тоньшее надо брехать,тоньшее ,* обезана безграмотна*...
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Не тринди маячню козлорожий. Твій ***** і так було б змушене повернути наших полонених моряків згідно рішення Морського трибуналу. А тут і Зєлупа так доречно підсуєтився і допоміг вийти ***** з під санкцій за невиконання цього рішення.
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Это тебя лечить надо ! А если бы он погиб пару лет назад , то доказательной базы наращу не было бы ?
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Однозначно, що на одній тій сєпарській гниді слідство клином не зійшлося. Але для трибуналу свідчення мабуть вже одного з останніх виконавців цього злочину, що залишився ще живим, є дуже важливими.
Ну, а те що цю гниду, яка ще і замарана кров'ю наших воїнів і є військовим злочинцем, зєбільний так званий "суд" відпустив на свободу це вже запитання до Вофкі Сцикуна і всього того кодла "слуг урода"
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Блин! Как ты Украину и украинцев ненавидишь! Дивись, від люті не всрись.
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Не скули так сєпар... Для сєпарів в нас є свій суд. Справедливий.
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Похоже Цемах оказался не готов перейти на полониевую диету, а потому и был выдан на обмен как бесполезный материал.
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Все правильно. А то порохоботы 3 года верещали что все нужные доказательства уже собраны и уже завтра Пуйло будет повешен в Гааге, а теперь визжат что все следствие разваливается без какого-то Цемаха.
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Я это вчера сразу написала. У следствия уже тыща томов доказательств и без цемаха.
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Доказательств может и достаточно, а эта тварь причастна к трагедии пусть идет гуляет к *****?
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Согласен с автором, улик против рашки - целая тележка..., с горкой, так, что цемахом больше, цемахом меньше , особой роли не играет, а вот почему ху..ло так заинтересовано его вытащить, говорит о многом. Жаль, только, что эту гниду, убивавшую наших воинов, отпускают...., его место в украинском чернозёме..., в виде удобрения.
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По его мнению, ультиматум России по выдаче именно Цемаха будет "весомым доказательством" причастности его к крушению лайнера.
Мдя... не позаздриш соєвим.
Источник: https://censor.net.ua/n3146949
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І причому тут соєві ? Для чого тоді було викрадати , ще й з втратами найкращих бійців ? . Країна вже зовсім втратила здоровий глузд.
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Верещати менше треба. Покази потрібні він, думаю, дав. Слідчі обох країн співпрацюють. І якщо та падлюка піде на обмін не викликає у норвежських слідчих "великої стурбованості", чому повинно хвилювати нас.
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Я вас розумію , вибачити і простити. Вбивство українців , то таке. І взагалі , для чого нам армія , спецслужби і тд.
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Одне нікчемне життя, яке вже труп, в обмін на того ж патріота Балуха чи Сенцова. Євреї одного на 1000 міняли і нічого. А спецслужби і армія нам для того, що б такі не жили.
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у малагасийских следователей,чебу рашка,так правильнЕй...
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То скрипач нужен как воздух, то не нужен. В этой стране кто громче крикнет, тот и прав.
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На одной стороне этот полубомж который боится слово сказать против пуйла , иначе его дочурка в момент инфаркт поймает. На другой стороне весов - Сенцов.
Для меня выбор - очевиден. Правда с моим выбором не согласна 8% я илита - ну да я как то переживу .
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Нічого собі , ключова особа яка причетна до злочину повязану з Боїнгом і не лишень з ним , раптом стає і не потрібним і може гуляти на волі ? . Дурня якась .
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Спасибо за попытку нас утешить, Христо, но наша судебная власть - это дно.
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Тогда почему русские они хотят обменять его любой ценой? Что то тут не сходится.
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За порваний портрет Пороха чоловіку дали здається 4 роки , за маленький плакат проти Зеленського , засудили неповнолітню ( добре що апеляція скасувала вирок) , а тут майже 300 людей , лишень в Боїнгу , а що вже казати про загиблих наших захисників , до яких причетна ця людина . Щось зовсім не так в нашому королівстві.
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Ну вот и разбиты все ;козыри; порохоботов. Главное что Владимир Александрович не пожертвовал нормализацией отношений с Россией в угоду 8% населения.
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Пішов ти козлорожий урод в свинячу дупу разом зі своєю "дружбою"
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Вот теперь у меня сомнения по поводу умственных способностей Зе фанов. Они расценивают мнение журналиста Bellingcat, как что то отбеливающее преЗедента и СН. Явно не дружат с головой. Посмотрите заявление официального следствия JIT, почитайте реакцию МИД, и просьбу голландского прокурора, если конечно ума хватит воспользоваться поиском. (знание букв приветствуется, что бы могли прочесть, то что найдете)
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Хлопці, ну а якщо того Цемаха таки обміняють, а потім в кацапії він або від сердечного приступу помре, або в ліфті згорить? Кара буде однозначно. Тільки тоді нажаль не буде відомо, хто ж таки його прибрав, кацапи говоритимуть про візитку Яроша, як завжди...
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Ничего не изменится, потому что, никакого суда не будет, его перенесут на более поздний строк, например после смерти путина.
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