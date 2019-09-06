EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Економіка
  3499  42
Все про:зерно (35) Укрзалізниця (800) вагони (46)

 "Укрзалізниця" покинула на станціях сотні поїздів із зерном", - глава Центру транспортної логістики Белах

Уряду пора ввести надзвичайний стан на залізниці для того, щоб сотні поїздів із зерном та іншою сировиною змогли потрапити в морські порти.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці заявив президент Центру транспортної логістики та інфраструктури Владислав Белах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На напрямках Козятин-Миронівка, Здолбунів-Козятин, Козятин-Жмеринка скупчилися сотні залишених поїздів з пшеницею, рапсом, лісом та іншою сировиною. Багато хто чекає вже за 2-3 тижні відправку в одеські порти. Лише в Козятинській дирекції накопичилося понад 50 поїздів. І це електрифіковані ділянки, на яких у попередні роки майже не було проблем. Пропускають без проблем в основному деяких великих вантажовідправників, що домовилися з "Укрзалізницею" про власну нитку графіку. Решта в очікуванні дива, абсолютно безправні, не мають ані найменшого поняття, коли "Укрзалізниця" змилостивиться, щоб відправити їхні вагони в порт", - стверджує експерт.

За словами Белаха, багато в чому цей колапс спровоковано відсутністю стратегії у розвитку портів. З'являються дедалі новіші термінали, але зростаючий із кожним роком вантажопотік за згодою "Укрзалізниці" "вішається" на стару залізничну інфраструктуру. Сьогодні пропускних потужностей у напрямку до портів хронічно на вистачає. Залізнична інфраструктура задихається.

Читайте також: Нові тарифи "Укрзалізниці" за користування вагонами негативно позначаться на економіці України, - голова зернової асоціації Горбачов

"Але навіть у таких складних умовах реально вибудувати прогнозовані і прозорі умови роботи з вантажовідправниками. На жаль, з боку "Укрзалізниці" не робиться нічого. Вантажовідправники зараз фактично поділені на тих, чиї вантажі рухаються за графіком, і всіх інших. Власників вантажів другого сорту фактично провокують іти "домовлятися" і "вирішувати". Тобто створено ідеальне "живильне" середовище для розвитку корупції", - резюмує глава Центру транспортної інфраструктури.

Нагадаємо, Українська зернова асоціація (УЗА) прогнозує, що залізниця не зможе вчасно вивезти урожай зерна в повному обсязі. "Для зерновиків важливо продати зерно в пік ринку, коли ціна на нього найвища. Треба продавати і вивозити вчасно, однак "Укрзалізниця" із цим завданням поки не справляється", - зазначив в. о. виконавчого директора УЗА Сергій Іващенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146946
 
 
 Топ коментарі
 
А оно им надо, нонешнему правительству? Оно занято катанием на самокате по КМУ. Для этого и перегородки снесли. при этом понесли материальные, финансовые и трудовые затраты. ВОТ ВАМ И ЭКОНОМИЯ ПО ЗЁ.
,
 показати весь коментар
 
За саботаж стране расстрел.
 показати весь коментар
 
Выбрали шута президентом, а кучу дебилов депутатами со словами: "но они же научатся", вот теперь смотрите не сдохните, пока это будет "учиться".))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Что -то премьер и Зеленский тут недорабатывают, на железной дороге как был бардак, так и есть, а Украине убытки.
 показати весь коментар
 
 
Кто то здесь возмущался ,а что порошенко за все в ответе? Ничего не напоминает?
 показати весь коментар
 
Потрібно піднімати ціни на вантажні перевезення Укрзалізниці, це перенесе частину вантажів на автотранспорті і розвантажить Укрзалізницю!
 показати весь коментар
 
И вообще эта новость яйца в. не стоит. Это зерно кому то принадлежит.Я не думаю ,что кто то будет нести убытки. Причем вообще здесь власти?
 показати весь коментар
 
Я не думаю... и не думай, другие думают и пишут.)
 показати весь коментар
 
 
Яныки вернулись в страну. Раньше этими делами Саша стоматолог заведовал
 показати весь коментар
 
 
А оно им надо, нонешнему правительству? Оно занято катанием на самокате по КМУ. Для этого и перегородки снесли. при этом понесли материальные, финансовые и трудовые затраты. ВОТ ВАМ И ЭКОНОМИЯ ПО ЗЁ.
,
 показати весь коментар
 
 
Ще одна путінська консерва вскрилась - Омелян. Зробив шкоду саботажем і втече до путєна.
 показати весь коментар
 
 
Мабуть, важко бути зебілом "Укрзалізниця" бросила на станциях сотни поездов с зерном", - глава Центра транспортной логистики Белах - Цензор.НЕТ 1617 "Владислав Артурович Криклий Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа»[2]. С 29 августа 2019 года Министр инфраструктуры.""Укрзалізниця" бросила на станциях сотни поездов с зерном", - глава Центра транспортной логистики Белах - Цензор.НЕТ 7393
 показати весь коментар
 
 
И что? Именно с 29 августа резко проблемы возникли?? "Укрзалізниця" бросила на станциях сотни поездов с зерном", - глава Центра транспортной логистики Белах - Цензор.НЕТ 1570
 показати весь коментар
 
 
А коли? Владислав Артурович вже дросла людина, 32 роки. Коли заступав на пост міністра прийняв справи у попередника. Тепер це його робота і відповідальність. Прапор в руки, вітер в спину.
 показати весь коментар
 
 
Ну то нехай працює, але ж тре бути трохи адекватнішими та не питати у людини через тиждень після початку роботи, чому ще нові рельси до портів не проклав.
 показати весь коментар
 
 
Ваша адекватність не поверне гроші тим, хто цей хліб сіяв, збирав, зберігав, в вагони завантажував. Оплатив всю техніку, топливо, перевезення і т.д., і чекає на заробіток. У них немає можливості очікувати, поки хлопчик навчиться. Хто купить пріле зерно? У скільки обійдеться утилізація зіпсованого зерна? Яку пеню заплатять за невчасно привезений або зіпсований товар? На що купувати необхідне для наступного сезону? Є ймовірність, що бізнесу- йок. Хто буде відшкодовувати людям це "навчання"? Добре бути добрим, за чужий рахунок
 показати весь коментар
 
Ну то не треба крайнього шукати. Ця проблема не за тиждень складалася і її за тиждень не вирішити. Відповідальне за це - керівницство Укразалізниці, а не новопризначений міністр.
 показати весь коментар
 
 
Не треба перекладати відповідальність. Відповідав Омелян, відповідає Кріклій. Не треба, в угоду незрозуміло кому і чому, ставити профільним міністром мальчіка, який немає ні потрібної освіти, ні досвіду. Популізм дорого коштує. І ви б це зрозуміли, якби це торкнулось вашої родини, вас і ваших грошей
 показати весь коментар
 
Точно - вся ця проблема із недостачею під'їзних шляхів на ЗД - склалася по причині популізму Зе та профільного міністра - "мальчіка" - недостача під'їзних шляхів - результат тиждневої діяльності міністра. Керівництво Укрзалізниці, яке всім цім завідує - тут абсолютно ні до чого, міністр, що був 5 років до того - теж. Вигадай щось менш тупе плз, а?
 показати весь коментар
 
Таки не надо врать? Статью-то читал? Простои в основном из-за недостаточно инфраструктуры. Или новый министр тебе за неделю должен новые рельсы проложить?
 показати весь коментар
 
 
А как же, должен. ОБЯЗАН. НА ТО ОН И МИНИСТР. И у него ЦЕЛОЕ МИНИСТЕРСТВО и ТЫСЯЧИ РАБОТНИКОВ.
 показати весь коментар
 
Думаю, если министр погонит работников министерства рельсы укладывать - вы первый будете визжать про зебилов.
 показати весь коментар
 
 
Після Кірпи пройшло 15 років. ЖД тільки розкрадалась і нічого не будувалось. Особливо нашкодив Омельян. І тут за 4 робочі дні новий міністр має потушити пожежу, яку старанно роздмухували??? Після того, як все вкрали???
 показати весь коментар
 
ПроффесиАнал....спец по транспорту и инфраструктуре...

Професійний досвід[ред. | ред. код]
З 2002 по 2008 - начальник відділу по роботі з цінними паперами на фондовому ринку в КБ «Інтербанк».
З 2008 по 2010 - працював в департаменті корпоративних фінансів в інвестиційній компанії «Аструм інвестиційний менеджмент».
З 2011 по 2013 - директор ТОВ «Кіно-театр».
З 2014 по 2015 - радник Міністра МВС України.
З березня по листопад 2015 - заступник начальника ДАІ (займався ліквідацією)[2].
З листопада 2015 по серпень 2019 - керівник Головного сервісного центру МВС.
З 29 серпня 2019 року - Міністр інфраструктури України[3].
Очолював робочу групу з впровадження автоматичної фото-відео фіксації ПДР в МВС.
 показати весь коментар
 
 
Виноват, радником министра МВД был по каким вопросам? По кино или театральным?
 показати весь коментар
 
 
новый министр пускай работает... И так 3 месяца Президентсва Зе работала еще старая команда министров. Все. Теперь команда зе рулит....
 показати весь коментар
 
 
А Омелян, что, в правительстве Зе? Или в Зе правительстве?
 показати весь коментар
 
Щтрафы говорят хорошо от этого помогают ...
 показати весь коментар
 
 
Как раздерибанят УЗ...так и разрулят...враз и дефицит вагонов исчезнет...и тарифы на перевозку станут выгодными.....
 показати весь коментар
 
 
зато премьер теперь может свободно кататься по КабМину на самокате ))))
А зерно подождет...
 показати весь коментар
 
 
Да кому нужен этот каменный век, Омелян же гиперлуп построил!
Сейчас усилием его мысли быстренько вагоны телепортируются заказчикам!
 показати весь коментар
 
ниче зебобики... Впереди отапливаемый сезон... Запасайтесь печками и дровами... )))) Новые профессионалы рулят самокатом , тьфу страной...
 показати весь коментар
 
 
Тему Укрзализныци раскручивают по полной..как раньше раскручивали ротердам...борщевой набор...и прочий бред...идет подготовка к дерибану железной дороги....зебобикам льют в уши..."правду матку"....
 показати весь коментар
 
 
Выбрали шута президентом, а кучу дебилов депутатами со словами: "но они же научатся", вот теперь смотрите не сдохните, пока это будет "учиться".))
 показати весь коментар
 
 
Уряду достатньо вигнати Кравцова і все поїде . Кравцов - чмо !
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору