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 Політика України
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Все про:США (5356) Гонтарева (289)

 Ми підтримуємо швидке і неупереджене розслідування інцидентів, пов'язаних з Гонтаревою, - посольство США

Посольство США в Україні виступає за неупереджене розслідування інцидентів, пов'язаних з ексглавою Національного банку України Валерією Гонтаревою і її рідними.

Про це йдеться в повідомленні посольства на сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуємо швидке і неупереджене розслідування інцидентів, пов'язаних з колишньою главою НБУ Гонтаревою і її сім'єю", - заявили в посольстві США.

Нагадаємо, ексглава НБУ Гонтарева заявила про атаку на свою сім'ю. У ніч на 5 вересня в Києві згорів автомобіль, зареєстрований на невістку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, яку також звати Валерія Гонтарева. 30 серпня Гонтарева повідомила: "Мене збила машина на пішохідному переході і тепер я в госпіталі Лондона".

Ми підтримуємо швидке і неупереджене розслідування інцидентів, повязаних з Гонтаревою, - посольство США 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146945
 
   
 Топ коментарі
 
Гонтарева будет постоянно организовывать причины (поддоги, нападения, гемморой, золотуха) чтобы не сесть в тюрьму за свои преступления.
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Гонтарева, тебе американцы все понятно объяснили? Ноги в руки и бегом на родину, расследовать твои делишки сказали быстро.
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петя её живой вернуть не даст ...в следующий раз катком переедет Мы поддерживаем быстрое и непредвзятое расследование инцидентов, связанных с Гонтаревой, - посольство США - Цензор.НЕТ 4565
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Гонтарева, тебе американцы все понятно объяснили? Ноги в руки и бегом на родину, расследовать твои делишки сказали быстро.
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Гонтарева будет постоянно организовывать причины (поддоги, нападения, гемморой, золотуха) чтобы не сесть в тюрьму за свои преступления.
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#FreeGontareva - ні політичним репресіям до кращого банкіру Всесвіту! Ми підтримуємо швидке і неупереджене розслідування інцидентів, пов'язаних з Гонтаревою, - посольство США - Цензор.НЕТ 6806
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Они её предупредили: шо, если шо, они её выдадут без лишних вопросов..., с семьёй..., а скорее всего даже к себе не пустят...если шо.
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ВЄРІШ це ти.
Вєріш Шарію, тєлєвізору, Бєнє, журнашлюхам.
А США ЗНАЮТЬ.
Бо фінансова розвідка у США крутіша ніж Моссад.
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Для начала её нужно с Англии привести а она понимаешь совершенно случайно в больничку слягла.))
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у меня тоже вопрос, а чего послы США в Украину обращаются, а не туда где её она в дтп попала?
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Наверное они имеют в виду поджег машины ее невестки, который был в Украине.
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Может еще что-то было?
Это заявление в фейсбуке посольство США сопроводило ссылкой на статью о заявлении Нацбанка.

https://www.bank.gov.ua/news/all/komentar-pravlinnya-natsionalnogo-banku-schodo-tisku-na-posadovtsiv-tsentralnogo-banku?fbclid=IwAR1XHrVyAZ5I2a71sQ5D2H4DEGy6FnCBes1ROUlrgjy3vs68XGAERfbAoaY

Коментар Правління Національного банку щодо тиску на посадовців центрального банку 5 вер. 2019 12:18Низка останніх інцидентів, які сталися з Валерією Гонтаревою та її сім'єю у Лондоні та Києві, може свідчити про наявність організованого та цілеспрямованого психологічного та фізичного тиску на колишню Голову НБУ.

Ми розцінюємо це як реальну загрозу особистій недоторканності посадовців регулятора, які здійснювали та продовжують здійснювати реформи фінансового сектору, і намагання в такий спосіб підірвати спроможність центрального банку виконувати своє призначення - забезпечувати цінову та фінансову стабільність як фундаменту для стійкого економічного зростання.

Правління НБУ звертається до правоохоронних органів із проханням забезпечити проведення оперативного неупередженого розслідування цих інцидентів та притягнути винуватців до відповідальності, забезпечити захист життя та здоров'я ексголови НБУ, поточного керівництва і співробітників Національного банку як конституційних прав кожного українця.
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она шо до сих пор НБУ руководит? а может она уже что-то там начудила
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Манофорту они тоже самое говорили. Теперь сидит ))
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А за что так бобики ненавидят Гонтареву? Ватный зомбоящик им на ухо что-то нашептал?
Какие конкретно негативные последствия для бобиков от деятельности данной особы?
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Чтоб знать о деяниях аферистки Гонтаревой, нужно жить в Украине
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Конкретнее, кроме говна с НьюсИван, Г+Г, 112 и.п. Не надо мне втирать ватные "новости".
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петя её живой вернуть не даст ...в следующий раз катком переедет
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Почему Петя? Если,реально,ей ничего не смогут предъявить,то рухнет очередной предвыборный миф Камертона и его последователей,а за ним и рейтинг.Никому она не нужна здесь Мы поддерживаем быстрое и непредвзятое расследование инцидентов, связанных с Гонтаревой, - посольство США - Цензор.НЕТ 359
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Что значит 'никому не нужна '? Она нужна для того, чтобы ее допросили, чтоб она ответила по закону . А тут прямо 'совпадение'- гонтареву вызывают на дорос , и тут ее 'машина переезжает. Именно ноги, чтоб не могла двигаться)))
Я вообще не верю в совпадения, особенно , если в них участвует гонтарева .
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ну да , петро как всегда ни причём ...все манипуляции с банками , гривной и тд. она проводила по собственной инициативе и в полном неведении пети ляксеича , бо вiн свята людина
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Летом 2014 года "мародер и барыга" Порох получил страну с отрицательным платежным балансом, без ЗВР, в долгах и с остатком на едином казначейском счету в 108133 грн. и аж 65 копеек. После "барыги" Зеля получил страну с 62 млрд. 829 млн. грн. остатков в казначействе, с более 20 млрд. баксов резервов и с полностью звкрытыми долгами по займам МВФ 2014 года. Вот же "барыга" козел, как страну "ободрал" до нитки....
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ты эту справочку бабушкам у подъезда декларируй , и то не всем
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Нет - я показываю ее ее зедебилам с тремя классам образования и то в коридорах, которые тут корчат из себя великих экспердов от экономики. Цифры - штука упрямая.
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ПАРАШОНКА ПОЛУЧИЛ СТРАНУ ИЗ РУК ТУРЧИНОВА И ЯЦЕНЮКА. И ЄТО ФАКТ. 😂😅😂
ТО ШО ТУРЧИНОВ С ЯЦЕНЮКОМ ЗА ПОЛГОДА УСЬО РАЗВОРОВАЛИ?????? 😂😅😂
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петя сам будет лерку душить?
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На фотке она на порошенко похожа. Может это его бабушка ? ))
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с порошенко засыпаю с порошенко встаю,
кусок в рот бросаю о порошенко думы - ты ордловец?
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своеобразный такой и характерный ордловский юмор.
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Ну,5 % украинцам он может и не нравится )) Это из проблемы.
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неичего не перепутали?
вроде за петю разговор был - не за шмарклю?
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день до вечора - а де мораки, Сєнцов і остальнийє із подвалов застєнков казєматов???
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ФБР - не лохи и петюнькины подружки и дружки из НБУ загремят под панфары...
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А впереди на боевом коне Буцефале Дон Беня с оруженосцем Вовкой .
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А ты бы хотел, чтобы всегда свиноферма рулила? Облом случился, расслабься...
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Ты в курсе что у ФБР много вопросов к вашему шефу?
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ключевое слово "быстрое" - и перестаньте уже дурку туда сюда гонять....
Украина - страна вечно расследуемых папередником - вперед двигаться некогда.
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как по мне главное все-таки "непредвзятое".
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а как по мне - то то шо зеля сейчас делает - ето пацанские криворожские
разборы на уровне детского сада...
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Виновата? Пуская сядет. Вслед за кукловодом фигляра Беней КАЛомойским. Или одновременно.
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лерку облигацию к ногтю, вместе с барыгой, сколько бабла украли и вывели, народ на ноль пустили
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За папередниками должок нехилый перед народом Украины. У нас война, и мародёрить - очень плохо. Было бы ВП - светила бы им всем вышка, а не мальдивы и лондоны. Подонки третьего тысячелетия ловко пристроили свои шаловливые ручонки к народному корыту и сдрыснули за бугор, как только их пахан пролетел на выборах. Политические, ***...
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эй соя. а чего так резко мой пост подтерли про сатановскую по кличке гонтарева?
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Швидко на палю і все про мародерство Сивою Гнидою розкаже.
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Якщо москалям можна, то чому українським спецслужбам не розбити башку цій сучці та її діточкам? З'явиться повага.
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На нары эту сучку, срочно, и никаких оправданий не принимать.
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