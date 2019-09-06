 Ми підтримуємо швидке і неупереджене розслідування інцидентів, пов'язаних з Гонтаревою, - посольство США

Про це йдеться в повідомленні посольства на сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Ми підтримуємо швидке і неупереджене розслідування інцидентів, пов'язаних з колишньою главою НБУ Гонтаревою і її сім'єю", - заявили в посольстві США.
Нагадаємо, ексглава НБУ Гонтарева заявила про атаку на свою сім'ю. У ніч на 5 вересня в Києві згорів автомобіль, зареєстрований на невістку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, яку також звати Валерія Гонтарева. 30 серпня Гонтарева повідомила: "Мене збила машина на пішохідному переході і тепер я в госпіталі Лондона".
Вєріш Шарію, тєлєвізору, Бєнє, журнашлюхам.
А США ЗНАЮТЬ.
Бо фінансова розвідка у США крутіша ніж Моссад.
https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201909/1201345_9341962.jpg?201909140452
Это заявление в фейсбуке посольство США сопроводило ссылкой на статью о заявлении Нацбанка.
https://www.bank.gov.ua/news/all/komentar-pravlinnya-natsionalnogo-banku-schodo-tisku-na-posadovtsiv-tsentralnogo-banku?fbclid=IwAR1XHrVyAZ5I2a71sQ5D2H4DEGy6FnCBes1ROUlrgjy3vs68XGAERfbAoaY
Коментар Правління Національного банку щодо тиску на посадовців центрального банку 5 вер. 2019 12:18Низка останніх інцидентів, які сталися з Валерією Гонтаревою та її сім'єю у Лондоні та Києві, може свідчити про наявність організованого та цілеспрямованого психологічного та фізичного тиску на колишню Голову НБУ.
Ми розцінюємо це як реальну загрозу особистій недоторканності посадовців регулятора, які здійснювали та продовжують здійснювати реформи фінансового сектору, і намагання в такий спосіб підірвати спроможність центрального банку виконувати своє призначення - забезпечувати цінову та фінансову стабільність як фундаменту для стійкого економічного зростання.
Правління НБУ звертається до правоохоронних органів із проханням забезпечити проведення оперативного неупередженого розслідування цих інцидентів та притягнути винуватців до відповідальності, забезпечити захист життя та здоров'я ексголови НБУ, поточного керівництва і співробітників Національного банку як конституційних прав кожного українця.
Какие конкретно негативные последствия для бобиков от деятельности данной особы?
Я вообще не верю в совпадения, особенно , если в них участвует гонтарева .
ТО ШО ТУРЧИНОВ С ЯЦЕНЮКОМ ЗА ПОЛГОДА УСЬО РАЗВОРОВАЛИ?????? 😂😅😂
кусок в рот бросаю о порошенко думы - ты ордловец?
вроде за петю разговор был - не за шмарклю?
Украина - страна вечно расследуемых папередником - вперед двигаться некогда.
разборы на уровне детского сада...