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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київпастранс (45) проїзд (86) звільнення (640)

 "Київпастранс" з 1 листопада звільнить усіх кондукторів

КП "Київпастранс" скорочує посади кондукторів у зв'язку з переходом на автоматизовану систему оплати проїзду. У підсумку, майже 1100 осіб втратять роботу вже з 1 листопада - саме з цього дня розрахуватися за проїзд у муніципальному транспорті можна буде тільки за допомогою Е-квитка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі КП "Київпастранс" у відповідь на інформаційний запит видання "КиевВласть".

Наказ про скорочення всіх посад контролерів-касирів (кондукторів. - Ред.) датовано 15 серпня 2019 року. Згідно з цим документом, посади контролерів-касирів у фактичній кількості 1088 осіб (за штатним розкладом мало бути 1767 осіб) скорочуються з 1 листопада 2019 року.

У КП запевнили, що про скорочення кондукторів попередили в установленому законодавством порядку та при звільненні їм мають виплатити вихідну допомогу. У КП зазначають, що не всі, хто працюють зараз на посадах кондукторів залишать підприємство: їм, мовляв, пропонують інші вакантні посади КП, зокрема, контролерів.

Читайте також: У громадському транспорті Києва запустили новий вид оплати проїзду - QR-квиток

Зазначається, що поступове скорочення посад контролерів-касирів відбувалося щонайменше останні три роки. Так, станом на початок 2017 року фактично в "Київпастрансі" працювало 1 257 кондукторів (за штатом 1 873 одиниці), на початок 2018 року - 1 123 (за штатом 1847 одиниць), а на 1 липня цього року - вже 1088 (за штатом 1767 одиниць).

Нагадаємо, в столиці з 1 листопада планують припинити продаж паперових квитків у наземному транспорті, в метрополітені - жетонів і зелених безконтактних карток.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146944
 
 
 Топ коментарі
 
Поздравляю! Не зря они просили повысить проезд. Проезд повысили - их уволили.
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Перемога! Голосуй за Кличка, чувствуй пакращення глубже! "Киевпастранс" с 1 ноября уволит всех кондукторов - Цензор.НЕТ 2119
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Причем тут Кличко? Это автоматизация производства, почти как говорит твой ПЭ ЖЭ - диджетализация!
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Перемога! Голосуй за Кличка, чувствуй пакращення глубже!
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Причем тут Кличко? Это автоматизация производства, почти как говорит твой ПЭ ЖЭ - диджетализация!
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Это маразм, тк нет возможности оплаты единоразовой поездки.
И коррупция, тк эти кусочки пластика под названием е-билет толкают по 60 грн и сдать их назад нельзя.
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Нехай їдуть на Чернигівщіну,там багато покинутих хат у селах?
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А кто ж на тормоза жать будет, Педалик???
🤔
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Кондуктор, отправляясь в путь, Не рви билеты как-нибудь; Стриги как можно осторожней, Чтоб видел пассажир дорожный. Синий стоит ...
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Столько лет объявы ВЕЗДЕ о наборе на работу...и вот людей на улицу...Водилы 1 и 3 трамваев по 500 гривен получают в простой, потому что кто то от Кличко строит своё хрен знает что на Окружной и трамваи не курсируют больше года. О Киевлянах ОНО так заботится. эскалаторы возле Вокзала не работают...люди с чемоданами, сумаками под горку по лестнице........... зато есть мост аврийный . не принятый в эксплуатацию.
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Поздравляю! Не зря они просили повысить проезд. Проезд повысили - их уволили.
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С каждым годом все больше людей теряет работу из-за автоматизации и введением все более современных роботов, это неотвратимо.
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Нормально . Теперь бабули без смартфонов будут бегать за троллейбусом . Здоровый образ жизни , физкультпривет .
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В Киеве бабули могут оплатить картой киевлянина, а в остальных городах это уже надо у мэров спрашивать..но педалик все равно ****!))
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теперь никто платить не будет. чувак с отбитыми мозгами так нихренас и не понял, что своим дэбильным повышением до 8 гривен наполовину угробил наземный транспорт. сейчас своим е-билетом угробит вторую половину
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Опять таки...современному сельскому хозяйству уже не нужны трактористы. комбайнёры, доярки........тракиора управляются компьютером и курируются спутниками....коровы тоже автоматика...........
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Для этого и нужен дерибан земли, чтобы убрать тех, кто на ней зарабатывает на жизнь своим трудом.
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как контролер у пенсов будет проверять и будет их штрафовать интересно???????????
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Киянам - пенсіонерам на їх картки нараховують електронні бали (скорочено: е-бали), Таким чином, щодня кожному з них, незалежно від кількості поїздок, дають по е-балу.
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Зараз свиновата напише приблизно таке: "Ну що кондуктори, проголосували за Зеленського? Ви зробили це разом, зелебоби!"
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