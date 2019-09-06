EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  663  12
Все про:аудит (137) Мінздоров'я (949) Супрун Уляна (525) Радуцький Михайло (23)

 Профільний комітет ВР просить перевірити роботу МОЗ за очільництва Супрун, - Радуцький

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування звернувся до Рахункової палати та Державної аудиторської служби з проханням провести аудит роботи Міністерства охорони здоров'я України в 2016 - 2019 рр.

Про це глава комітету Михайло Радуцький написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітету, парламенту і суспільству потрібна об'єктивна і повна оцінка роботи МОЗ. Я, як голова комітету, спільно з фракцією "Слуга народу" і колегами з комітету хочу допомогти пані міністерці Зоряні Скалецькій в реформуванні відомства і наведенні порядку у сфері охорони здоров'я", - написав він.

Радуцький також повідомив, що ініціював розробку законопроекту "про ліквідацію штучних бюрократичних бар'єрів у сфері охорони здоров'я".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регіонали, кум Путіна і Тимошенко хочуть скасувати медреформу, - Супрун

"Звертаюся до профільних асоціацій лікарів, виробників, пацієнтів, експертів із проханням надати свої пропозиції. На основі ваших пропозицій буде розроблено законопроект про розумну дерегуляцію у сфері охорони здоров'я, який ми обов'язково запропонуємо в парламенті", - написав Радуцький.

Профільний комітет ВР просить перевірити роботу МОЗ за очільництва Супрун, - Радуцький 01

МОЗ із 1 серпня 2016 року по 29 серпня 2019 року очолювала Уляна Супрун. До неї з грудня 2014 року по квітень 2016 року міністерство очолював Олександр Квіташвілі.

Читайте також: "Х#й їм в жопу!!! Моя людина Зоряна Черненко": нардеп від "Слуги народу" Радуцький про кандидата на пост глави МОЗ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146940
 
   
 Топ коментарі
 
Супрун мабуть вже в Штатах,займається своєю роботою,каструє бичків?
 показати весь коментар
 
походу пообносившаяся Богатырёва слишком поспешает к своему корыту..
а глупые молодые мальчики-колоукольчики потёртой и по-прежнему невинной мадам в помощь будут очень кстати
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
сколько пафоса в названии комитета....было бы польза от него для нации...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Супрун мабуть вже в Штатах,займається своєю роботою,каструє бичків?
 показати весь коментар
 
 
Уколотую Лошадь за американский поребрик отправить. Судить ее в Украине всё одно некому.
 показати весь коментар
 
 
Фигня это всё! В нарколабораторию лучше обратитесь, чтобы смывы с её рабочего стола взяли. Профильный комитет ВР просит проверить работу Минздрава при Супрун, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 1866
 показати весь коментар
 
 
походу пообносившаяся Богатырёва слишком поспешает к своему корыту..
а глупые молодые мальчики-колоукольчики потёртой и по-прежнему невинной мадам в помощь будут очень кстати
 показати весь коментар
 
 
Радуцкий фигнёй занимается. Если эту проверку и делать, то не за государственный счёт, а за счёт Радуцкого, а если что нароют, то будет за счёт Супрун. Кто-нибудь в Украине думает, куда бюджетные деньги вылетают ?
 показати весь коментар
 
 
переживаешь шо проверка что-то найдет такое на Супрун? может счётную палату распустить и гос. аудиторскую службу ещё, ну чтоб не содержать их за государственный счёт?
 показати весь коментар
 
Радуцкий нефіг єрундою займатись. Ти що любовний Богомолиць і хресний Богтирьової?! Зебіли всі дебілні чи що? Справою займайтесь. Як би всі були як Супрун то давно вже би подолали корупцією а ви вертаєте всі схеми розкрадання бюджету. Чому ж не хочете взятись за зловживання МОЗ Богатирьова Мусія? Там більше поле діяльності чи ви подєльник цих панів злодіїв.
 показати весь коментар
 
 
Як висловився сам же цей урод - Йух йому в #опу, а не Супрун
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору