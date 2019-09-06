 У рідному місті Зеленського роботу можуть втратити 50 тисяч осіб, - Біленький

Підприємства не витримають такого навантаження, бо не зможуть платити додаткові мільярди гривень. У зв'язку з цим очікується закриття гірничодобувних підприємств в Кривому Розі, рідному місті президента Зеленського, заявив у коментарі голова Федерації металургів України Сергій Біленький, передає 24.

За словами Біленького, кількість втрачених робочих місць в Кривому Розі може скласти близько 50 000 осіб.

"Як ми знаємо, у нас в гірничозбагачувальні комбінати дають роботу ще дуже великій кількості людей, які працюють в суміжних галузях, виконують сервісні функції, підрядні функції на цих підприємствах. Тому ми оцінюємо, що в Кривому Розі, який, як відомо, є рідним містом президента України Володимира Зеленського, роботу можуть втратити близько 50 тисяч людей", – заявив Біленький.

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За словами Біленького, в результаті реалізації змін пропонованих законопроєктом 1210 навантаження на гірничодобувні підприємства складе додаткові 13 млрд гривень на рік.

По-перше, хочу сказати, що додаткові витрати за попередніми оцінками наших підприємств складуть близько 13 мільярдів гривень на рік. Що це значить? Всі міжнародні рейтингові агенції, аналітичні, інвестиційні агенції кажуть, що ми входимо в період світової кризи на сировинних ринках. Не пізніше, ніж у 2020 році, це буде і дуже таки відчутний етап. Ми це вже проходили багато разів, ціни на залізорудну сировину підуть вниз. Вони вже пішли вниз. Ще місяць тому ми мали ціни, які доходили до 118 доларів за тону, зараз це вже 80. Щоб ви розуміли, вже при 70 доларах за тону ми втрачаємо ринок Китаю, – повідомив Біленький.

Крім того глава федерації заявив, що сподівається, що влада не допустить прийняття даного закону.

"Ми все ж таки сподіваємося, що і народні депутати, і Президент України звернуть належну увагу на ті новації, які пропонуються і не допустять прийняття цього законопроєкту в тому вигляді, яким ми його бачимо сьогодні на сайті Верховної Ради. Це дійсно дуже великі додаткові витрати для білого бізнесу, який платить білі зарплати. До речі, зарплати на сьогоднішній день на гірничорудних підприємствах України вкрай конкурентоздатні. Це більше 20 тисяч гривень на сьогодні середня зарплата. Якщо середня зарплата більше 20 тисяч, то ви розумієте, що висококваліфіковані працівники навіть на робітничих професіях вже заробляють значно більше. А якщо пригадати ту проблему, яка зараз є в усій українській промисловості, це проблема трудової міграції до країн ЄС, в першу чергу Польщі, то все, що зроблено за останні роки власниками підприємств разом із профспілками для того, щоб дати людям достойну зарплату таку, яку вони мали ще в 2013 році. Потім в нас були дуже серйозні проблеми як в країні, так і в галузі, як всім відомо, пов'язані з військовими діями, з втратою територій, з втратою підприємств, порушенням всіх логістичних ланцюгів, які ми мали, ми за цей період мали дуже значну інфляцію, девальвацію гривні, і люди дійсно втратили в реальних доходах. Зараз ми повернулися хоча б на той рівень, навіть десь його перевищили, 2013-го року. Якщо зараз нам знову доведеться 13 мільярдів гривень десь по року знаходити для того, щоб компенсувати ті втрати по рентній платі, вже може навіть і пізніше, ніж у 2020 році, це буде дуже відчутний етап", – резюмував Біленький.