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 Економіка, Суспільство
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Все про:Податковий кодекс (101) робота (130)

 У рідному місті Зеленського роботу можуть втратити 50 тисяч осіб, - Біленький

Пропоновані зміни до Податкового кодексу України щодо збільшення вартості видобутку руди і її переробки стануть вкрай болючим ударом для економіки України.

Підприємства не витримають такого навантаження, бо не зможуть платити додаткові мільярди гривень. У зв'язку з цим очікується закриття гірничодобувних підприємств в Кривому Розі, рідному місті президента Зеленського, заявив у коментарі голова Федерації металургів України Сергій Біленький, передає 24.

За словами Біленького, кількість втрачених робочих місць в Кривому Розі може скласти близько 50 000 осіб.

"Як ми знаємо, у нас в гірничозбагачувальні комбінати дають роботу ще дуже великій кількості людей, які працюють в суміжних галузях, виконують сервісні функції, підрядні функції на цих підприємствах. Тому ми оцінюємо, що в Кривому Розі, який, як відомо, є рідним містом президента України Володимира Зеленського, роботу можуть втратити близько 50 тисяч людей", – заявив Біленький.

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За словами Біленького, в результаті реалізації змін пропонованих законопроєктом 1210 навантаження на гірничодобувні підприємства складе додаткові 13 млрд гривень на рік.

По-перше, хочу сказати, що додаткові витрати за попередніми оцінками наших підприємств складуть близько 13 мільярдів гривень на рік. Що це значить? Всі міжнародні рейтингові агенції, аналітичні, інвестиційні агенції кажуть, що ми входимо в період світової кризи на сировинних ринках. Не пізніше, ніж у 2020 році, це буде і дуже таки відчутний етап. Ми це вже проходили багато разів, ціни на залізорудну сировину підуть вниз. Вони вже пішли вниз. Ще місяць тому ми мали ціни, які доходили до 118 доларів за тону, зараз це вже 80. Щоб ви розуміли, вже при 70 доларах за тону ми втрачаємо ринок Китаю, – повідомив Біленький.

Крім того глава федерації заявив, що сподівається, що влада не допустить прийняття даного закону.

"Ми все ж таки сподіваємося, що і народні депутати, і Президент України звернуть належну увагу на ті новації, які пропонуються і не допустять прийняття цього законопроєкту в тому вигляді, яким ми його бачимо сьогодні на сайті Верховної Ради. Це дійсно дуже великі додаткові витрати для білого бізнесу, який платить білі зарплати. До речі, зарплати на сьогоднішній день на гірничорудних підприємствах України вкрай конкурентоздатні. Це більше 20 тисяч гривень на сьогодні середня зарплата. Якщо середня зарплата більше 20 тисяч, то ви розумієте, що висококваліфіковані працівники навіть на робітничих професіях вже заробляють значно більше. А якщо пригадати ту проблему, яка зараз є в усій українській промисловості, це проблема трудової міграції до країн ЄС, в першу чергу Польщі, то все, що зроблено за останні роки власниками підприємств разом із профспілками для того, щоб дати людям достойну зарплату таку, яку вони мали ще в 2013 році. Потім в нас були дуже серйозні проблеми як в країні, так і в галузі, як всім відомо, пов'язані з військовими діями, з втратою територій, з втратою підприємств, порушенням всіх логістичних ланцюгів, які ми мали, ми за цей період мали дуже значну інфляцію, девальвацію гривні, і люди дійсно втратили в реальних доходах. Зараз ми повернулися хоча б на той рівень, навіть десь його перевищили, 2013-го року. Якщо зараз нам знову доведеться 13 мільярдів гривень десь по року знаходити для того, щоб компенсувати ті втрати по рентній платі, вже може навіть і пізніше, ніж у 2020 році, це буде дуже відчутний етап", – резюмував Біленький.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146939
 
   
 Топ коментарі
 
Для футбольних фанатів....нова кричалка: "дякую Кривому рогу, за скотину ту двуногу".
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Та краще вже російською, - жителем того міста буде краще зрозуміло : " Спасибо жителям Кривбаса за ....
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Для футбольних фанатів....нова кричалка: "дякую Кривому рогу, за скотину ту двуногу".
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коментар відмічено як спам  
 
Та краще вже російською, - жителем того міста буде краще зрозуміло : " Спасибо жителям Кривбаса за ....
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Заводи не будуть стояти без роботи. Якщо неефективні власники відмовляться від виробництва, заводи будуть націоналізовані і передані іншим власникам!
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бугага, а потом рабов за пайку игорь валерьевич на работу возьмет, заживьом
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Збільшать пайку, щоб не волали і будуть продовжувати свій рабський труд! А сьогодні вони на цих радянських рабських заводах не за пайку працюють?
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Тут разговор не про заводы, а про людей У рідному місті Зеленського роботу можуть втратити 50 тисяч осіб, - Біленький - Цензор.НЕТ 1406
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Заводи будуть працювати а люди будуть працювати на заводах! Куди ж без людей! Поки що ми на такому примітивному рівні виробництва знаходимось, що без людей ніщо працювати не буде!
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Звісно стояти не будуть.На металобрухт поріжуть,як у нас заведено.
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Навіть якщо все поріжуть на металобрухт, то біди не буде! Старе радянське обладнання, або нове дешеве обладнання побудоване по технологіям третього світу - потрібно порізати на металобрухт і провести повне переозброєння виробництва по ******** технологіям з дотриманням ******** екологічних норм!
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сначала их доведут до банкротства, потом их выкупит группа Приват за копейки, а потом рабский труд но уже со средней зп в 10к грн... ты это приветствуешь?
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Як кацап не вчить українську, а все одно видно, що кацап.
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инвестиции не понадобятся, девать будет некуда....)))
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что интересно - предприятия коломойского полностью выводятся из-под действия этого нового налога ...
наверное случайно
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вывёвретиииииии!.... так нужно!.... это тонкий ход!.... это патрашенкавинуват!.... В родном городе Зеленского работу могут потерять 50 тысяч человек, – Беленький - Цензор.НЕТ 7664
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Свинарчки хорошие и им альтернативы нет!.... главное не перепутать!... У рідному місті Зеленського роботу можуть втратити 50 тисяч осіб, - Біленький - Цензор.НЕТ 2848
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Хотіти щось правильне мало, потрібно щей клепку в голові мати, і петрать, що ти робиш.
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Аллигаторы в панике!!
Усьо о рабах пекутца...
🙃
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Прибуток від експорту залізної руди в одного лише Рижого близько мільярда баксів, а тут за 100 мільйонів заскиглили. З зеленої енергетики надолужить сторицею.
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Для зеленої енергетики 50 тисяч зебілів не потрібно 😕
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Відкликали законопроект про сімки по паспорту, відкличуть або змінять і цей.
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Чего он ноет? У него цена металла мировая, а рента за добычу руды и зарплата работников ниже мировых, намного ниже. Пусть раскошеливается хотя бы за ренту.
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Блін, оце ***** із Мертвячуком тролять Зелю.. Жесть. Такого вони собі раніше не дозволяли... Хтось новини дивиться?
ЦН, чому так не оперативно?
І де новина про підозру "чорту"?
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черт у черта уже на подозрюхе?

сложно с ими, чертями, ...
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ета прадєлкі паращшенки, вова здєсь савсєм ні прі чьом
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так шо бы все знали - урожай 2021 года тоже петя сожрал
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тс...ще поки урожай 2019 доїдаємо...не паліть кантору
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Бо в селах нема сіячів паляниці - звідки візьметься потрібна кількість пшеничного страждання? Мовчу вже за картоплю, капусту та зітхання, а також соняшникове мастило та вершкову олію... Але тссс, тримаємо мову за зубами до наступу дід-лaйнa 2021 року
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Хороший будет резерв у СН для отправки в другие области на руководящие должности У рідному місті Зеленського роботу можуть втратити 50 тисяч осіб, - Біленький - Цензор.НЕТ 1066
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а кого це іпе? Так в усіх містах пороблено - де 50, а де і 500 тищ безробітніх
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Так им же работа мешает смотреть "Вечерний квартал" и "сВаты"!
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Это бред А толпа "аля - патриотов" весело на гавно исходит - во славу уклонения от налогов и ренты за их же счет - ППЦ. .
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В родном городе,родной стране и районе на родной улице ))
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Ахметов и Индус не хотят терять сверхприбыли и собираются сокращать штат? Так их самих потом рабочие за яйки будут держать, отличная причина для национализации заводиков У рідному місті Зеленського роботу можуть втратити 50 тисяч осіб, - Біленький - Цензор.НЕТ 6565
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Мій Зебільний друг земляк. Навіть у такої тупої і обмеженої категорії як Зебіли, мозок мав би прогнозувати наслідки ну хоча би на один крок вперед. Якщо завод "Індуса" "націоналізують" (сумніваюсь що Бєня Індуса заради цього давить) то на інвестиціях в Україну можно буде покласти хрест!
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Я бы даже сказал не Хрест, а Х.... Ну, тот, что для имитации игры на рояле. У рідному місті Зеленського роботу можуть втратити 50 тисяч осіб, - Біленький - Цензор.НЕТ 925
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Инвестициях? Пускай инвестируют в европейские зарплаты и европейские технологии чтобы продавать продукцию по европейским ценам. А паны, которые заплатили копейку и хотят выжать миллион на дешевой рабочей силе и дешевом сырье - нам нафиг не упали.
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как свєрхприбілі получать, то канєшно, а заплатіть достойний налох - то вопль і смєрть!!!
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"По заслугам кожному воздасться, по заслугам." Хто як заслужив...
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истина скорее всего посередине , одни не платят , а фискалы не вникают , рубят с плеча как обычно
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Зато экология наладится. А народ Польша примет. Им нужнее.
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це нормально ,нада патірпеть .як каже начальник ***** .
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Нічого страшного... Просто з'явиться свіжих 50 тисяч зєботів, що цілодобово будуть тут писати пости який Вофка класний чувак і який поганий Порох і порохоботи . А хто з зебілів грамоті не навчений чи просто йому буде лінь то з радістю поїде по комсомольській путівці на Рашку гнус в тайзі годувати , чи в Сирію за ***** воювати, чи в Забайкалля за бурятськими шахтіорами парашу виносити...😕

Зєбіли, ви це "сделали"
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Это хорошо. Придут инвесторы и новые собственники. Не такие жадные.
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Хто з притомних інвесторів чи нових власників прийде в той Зєбілленд? Ти інколи трохи мізками своїми подумай, якщо вони в тебе звичайно є 😕
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Сразу видно соевого бота. Я лично знаю таких людей.
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Зебільного олігофрена також ні з ким не сплутаєш 😕
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Да и х.. с ними. ХОТЬ 100 000.
Пускай идут под КМУ и ОХфис своего избранника и там задают вопросы. Или маме его с папой. Всё ближе и транспортных расходов меньше. Да и Киев не загадят. Хватит с киевлян ЗЕлёной плесени.
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народ - еще раз - меня тяжело .да не так - я не сторонник зеле - от словам вообще - но тут у меня свое мнение - кто не знает - когда яценюк вводил ренту за газ и нефть - то же самое писали ,все бизнес ассоциации - ну не хотят они платить и все - а вот пошли они нафиг - со своими хотелками - пусть платят - если вывозят сырье - нет .есть еще путь - пускай делают металл и то же вывозят - тогда будут платить налоги с металла - как то так
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Беня монопольно владеет всей марганцевой рудой Украины. На него тоже будет распространяться повышение рентной платы?
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Ну, вообще-то об исключении для Коломойского в законе не пишут.
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Да, пусть платят, напару с Ахметовым, нехер ныть.
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"Ми програли, плебейське насєлєніє виграло"
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не совсем так. плебейское население тоже проиграло, но до него это еще не дошло.
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Понеслись лоббистские статьи по всем сайтам - ну не хочет Ахметов платить дополнительную ренту за руду.
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А как свиновата за Ахметова и прочих олигархов вступилась!
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Ахметка с новинским начинают пугать зеленых человечков !
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все так разволновались, даже странно. шо вы так переживаете? примет ЕС ваших безработых спецов. закон разрешает брать на работу не только из ЕС. был бы человек хороший... У рідному місті Зеленського роботу можуть втратити 50 тисяч осіб, - Біленький - Цензор.НЕТ 3691
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Пусть в президенты идут, в слуги народа. Поднимаются, так сказать. на социальном лифте.
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Рента на добычу железной руды с 2013 года выросла с 2,7-3% до 8,8%. Последнее повышение было в июле на 0,8%. Сейчас предлагают повысить до 10%.
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Все верно, так как из-за того что основная сталелитейная промышленность Китая находится у них в периферийных где уровень жизни хуже чем в ДНР, то плавить сталь там выгоднее чем в Украине, соответственно они могут закупать руду по более дорогим ценам. А наши "бизнесмены" не позаботились об серьезной модернизации своих активов и теперь выгоднее продавать руду в Китай.
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Розумні, для стимуляції прискореного розвитку економіки, зменшують податкове навантаження на бізнес і громадян, зменшують кількість податків (див. Грузію) і спрощують їх адміністрування, а "глюпий кролік" робить навпаки.
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Це для корисно для економіки держави, коли бізнес щось виробляє. А коли просто дістають із української землі корисні копалини, нічого не сплачуючи, це характерно тільки для слаборозвинених компрадорських економік.
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ЭТО тоже самое .что построить мусорку радиактивных отходов , потом из за экологии закрыть . Но .кто то начнет гундосить, что мол люди потеряют рабочие места и меньше денег в бюджет .караул !
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Ишь ты, сколько прихлебателей в одном только Кривом Роге. Пусть идут дороги строить.
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Снизится статки ахметки,а может он урежет статки рабочих?Чтобы урвать таки своё?
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Я просто наблюдаю за роботою підароботів)) Чи це любов до грошей, чи до ануса свого шоколадного хазяііна? Психіатри з прокурорами з часом вияснять))
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Ти не в те очко "наблюдаєш" зєбіл... Це параша. А очко твого сусіда-олігофрена по палаті вище на ліжку лежить і бульки пускає. Та по запаху свіжого лайна ти і сам знайдеш , як що не будеш воронитися 😕
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Щось підозріло Вовік риє під Міттала. СБУ Баканова насилає на нього. Чи не Пінчук поклав своє око на меткомбінат? Бо Юля в Пінчука вже забирала раз його, а Вовік після обрання прездентом з Пінчуком таємно зустрічавсь. Бігус це помітив. Чи не про Криворіжсталь у них була розмова? Якщо так, то це може зруйнувати не тільки рейтинг Вовіка, не тільки змусить його піти раніше з посади президента, а і занурити Україну в хаос, що зрештою може призвести до її падіння. Це дуже небезпечні сигнали Вовік посилає.
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В Кривом Роге с экологией и социальным развитием такая Ж*** что трехкомнатную квартиру можно купить за 8 к. $. Тут даже можно поверить в версию что нашему гаранту просто обидно за свой город стало.
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беленький похожу жополиз ахметова и получает от него деньги, поэтому несёт всякую пургу, как всё будет плохо, но нет всё будет очень хорошо и рабочие места добавятся, как только у ахметова заберут гоки все назад в государство которые он украл у народа.........
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А в чем "зрада". Эти "бизнесмены" которые руду гнали за границу, с таки солидной наценкой, по высоким ценам, ВНЕЗАПНО обнаружили что цены опять могут снизиться. Шикарно, бизмес-модель уровня продажи семечек на вокзале, как то подстраховаться от колебаний на цен на сырье походу никто никогда не пробовал. Даже у наших соседей ****** на случай падений цен на нефть резервы были.
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