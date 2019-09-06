 Отримав у подарунок 25 тис. грн у вигляді оплати оренди будинку: повний текст рішення суду щодо штрафу для Ситника. ДОКУМЕНТ

У розпорядженні редакції Цензор.НЕТ опинився повний текст рішення Сарненського райсуду про адміністративне порушення директора НАБУ Ситника під час відпочинку.

Нагадаємо, голові НАБУ інкримінують недекларування елітного відпочинку, який йому оплачували треті особи. Згідно зі свідченнями свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області п'ять разів.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що "за свій відпочинок і відпочинок сім'ї своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою".

Ситник заявляв, що не визнає вину в адміністративному порушенні.

Він звинувачувався в порушенні встановленого законом обмеження для держслужбовців під час отримання подарунків. Зазначена стаття (ст. 172-5 Кодексу про адмінпорушення) передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією подарунка (1700-3400 гривень).

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У документі, зокрема, зазначено, що Ситник отримував подарунки від Недейка на загальну суму 25 тисяч гривень у вигляді оплати за проживання в будинках на мисливській базі.

Крім цього, як зазначено в постанові, сторона обвинувачення просила про додаткову міру запобіжного заходу для Ситника у вигляді позбавлення права обіймати посади строком на 1 рік. Однак суд не визнав це можливим.

Крім штрафу Ситник повинен буде також заплатити судовий збір - 384,20 грн.

















