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 Політика України
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Все про:НАБУ (2095) Ситник (517)

 Отримав у подарунок 25 тис. грн у вигляді оплати оренди будинку: повний текст рішення суду щодо штрафу для Ситника. ДОКУМЕНТ

Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3 400 гривень.

У розпорядженні редакції Цензор.НЕТ опинився повний текст рішення Сарненського райсуду про адміністративне порушення директора НАБУ Ситника під час відпочинку.

Нагадаємо, голові НАБУ інкримінують недекларування елітного відпочинку, який йому оплачували треті особи. Згідно зі свідченнями свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області п'ять разів.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що "за свій відпочинок і відпочинок сім'ї своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою".

Ситник заявляв, що не визнає вину в адміністративному порушенні.

Він звинувачувався в порушенні встановленого законом обмеження для держслужбовців під час отримання подарунків. Зазначена стаття (ст. 172-5 Кодексу про адмінпорушення) передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією подарунка (1700-3400 гривень).

Читайте також: Суд оштрафував Ситника на 3400 грн за відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині. ДОКУМЕНТ

У документі, зокрема, зазначено, що Ситник отримував подарунки від Недейка на загальну суму 25 тисяч гривень у вигляді оплати за проживання в будинках на мисливській базі.

Крім цього, як зазначено в постанові, сторона обвинувачення просила про додаткову міру запобіжного заходу для Ситника у вигляді позбавлення права обіймати посади строком на 1 рік. Однак суд не визнав це можливим.

Крім штрафу Ситник повинен буде також заплатити судовий збір - 384,20 грн.

Отримав у подарунок 25 тис. грн у вигляді оплати оренди будинку: повний текст рішення суду щодо штрафу для Ситника 01

Отримав у подарунок 25 тис. грн у вигляді оплати оренди будинку: повний текст рішення суду щодо штрафу для Ситника 02

Отримав у подарунок 25 тис. грн у вигляді оплати оренди будинку: повний текст рішення суду щодо штрафу для Ситника 03
Отримав у подарунок 25 тис. грн у вигляді оплати оренди будинку: повний текст рішення суду щодо штрафу для Ситника 04

Отримав у подарунок 25 тис. грн у вигляді оплати оренди будинку: повний текст рішення суду щодо штрафу для Ситника 05

Отримав у подарунок 25 тис. грн у вигляді оплати оренди будинку: повний текст рішення суду щодо штрафу для Ситника 06

Отримав у подарунок 25 тис. грн у вигляді оплати оренди будинку: повний текст рішення суду щодо штрафу для Ситника 07
Отримав у подарунок 25 тис. грн у вигляді оплати оренди будинку: повний текст рішення суду щодо штрафу для Ситника 08

Отримав у подарунок 25 тис. грн у вигляді оплати оренди будинку: повний текст рішення суду щодо штрафу для Ситника 09

Отримав у подарунок 25 тис. грн у вигляді оплати оренди будинку: повний текст рішення суду щодо штрафу для Ситника 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146937
 
 
 Топ коментарі
 
Очень удобный глава НАБУ для Зели. Человек с "душком компромата" всегда легко управляемый и поддатливый.
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жрал нахаляву да ещё подарки получал? никакой коррупции нет, расходимся
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жрал нахаляву да ещё подарки получал? никакой коррупции нет, расходимся
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Очень удобный глава НАБУ для Зели. Человек с "душком компромата" всегда легко управляемый и поддатливый.
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ниче нового - вся расеюшка на таком построена
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200 необлагаемых минимумов доходов граждан - 3 400 гривен

Нэ пойняв. Это скоко же -- 680 000 гр., или 17 гр.?
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в уголовке и административке используется 17 грн до сих пор
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...хм... -- доходят же люди до таких доходов...*)
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Продажный Сытник, продажные суды, продажная прокуратура и т.д. и т.п. В 1991 году всё самое худшее из совка перенесли в Неньку. Продажные суды ещё в совке были, а одного продажного судью я запомнил с 1988 года. Он только год назад на пенсию ушёл. Да что говорить -у нас в Черноморске мэр раньше 1-м секретарём Горкома КПСС был.
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непонятна цель публикации - ви жалуетесь или хвастаетесь?
Зробили це разом, нє?
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3400 грн, какой жестокий приговор, звери а не судьи))
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шоб таке лайно та змінилося. змінитись може лише розмір "справедливого" штрафу. і то, хто зна на чию користь. одним словом, почекаєм поки приймуть закон про призначення очільників НАБУ і ГБР президентом і гнати покидька сраною мітлою.
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ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМГД) с конфискацией подарка.


Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.
Не понял, а как-же тогда получается 3400грн.?
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А где добровольная отставка ?Ну это же никто -нибудь ,а руководитель антикоррупционного бюро !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Кранты этой стране !!!!!!!!!!!!!!!!!
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А телки или мальчики, которых Сытник пользовал тоже в эту сумму воходят. Или то отдельно? А судебный эксперимент с впихиванием имитатора х@я ему в очко проводили? При понятых? Если "нет", то любой адвокат оспорит решение.
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В любой цивилизованной стране сам ушел бы в отставку или его поперли. Где цивилизация, а где мы?
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