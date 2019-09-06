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Все про:Зеленський (2640) РНБО (555) наказ (177)

 Зеленський вніс зміни до складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський затвердив у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України главу Служби безпеки України Івана Баканова, генерального прокурора Руслана Рябошапку та міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Своїм указом він також ввів до складу РНБО прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра оборони Андрія Загороднюка та голову Верховної Ради Дмитра Разумкова (за згодою).

Цим же указом Зеленський вивів зі складу РНБО ексглаву СБУ Василя Грицака, експрем'єра Володимира Гройсмана, ексглаву МЗС Павла Клімкіна, ексгенпрокурора Юрія Луценка, ексспікера парламенту Андрія Парубія, ексміністра юстиції Павла Петренка, ексміністра оборони Степана Полторака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Передчасно", - Зеленський відхилив петицію про легалізацію зброї

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146936
 
 
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Всех своих друзей детства решил трудоустроить.
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Он должен бежать до Ростова потому, что в рамках своих полномочий и законодательства сделал назначения в РНБО??? Зеленський вніс зміни до складу РНБО - Цензор.НЕТ 2584 Свиновата полагает, что глава СБУ, генпрокурор, премьер, министр обороны и МЗС, председатель парламента не должны быть членами РНБО? Тогда почему вы Порошенко по этой же причине в Ростов не гнали???
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неужели зебилы полюбили кумовство?) а как стонали, как стонали..
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Зеленський зайнятий кадрами. Себто завзято махає мітлою наліво й направо. Щось довго прибирає. Невже треба 100 днів, щоб звільнити всіх? Так довго можна лише на смартфоні звільняти. Зеленський, купи компутер, або краще два - собі й своїй секретарці, якщо ти її брав для справи, а не по-Гуляти.
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Більше. Порошенко п'ять років заривався у землю. Вже почали говорити про освідчену.диктатуру.
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Вот тут ты не прав. Кровати, как раз, остались!
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капля плагиата
зеленки, как вы не садитесь - вы в музыканты не годитесь
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Выпер старых назначенцев, назначил новых. Ничего удивительного.
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Предатель-🤢🐒 позорный шут🤡кусок под💩моя ,выпускает живодера-людоеда цемаха ☠️
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А где же свиновата, которая обещала изгнать предателя из Украины? Где же для свиноваты та красная черта? Когда действовать начнете, а не языком на Цензоре молоть? Зеленський вніс зміни до складу РНБО - Цензор.НЕТ 6350
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Что-то давно я про кумовство Порошенко не слышал. У Порошенко был всего один кум, которого он устроил и которым его постоянно попрекали. А Зеленский уже всех своих друзей, подруг, знакомых, родственников и любовниц одноклассников пристроил на теплые места. И у зебилов это называется "ничего удивительного".
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Кумоство это одно, а есть ещё друзья, партнёры по бизнесу и так далее. Тот же Свинарчук, он ведь из ниоткуда не взялся, партнёр Порося по Богдану насколько помню.
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Это все, что надо знать про бизнес Порошенко и Зеленского:

В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
https://biz.nv.ua/economics/sostoyanie-poroshenko-za-vremya-ego-prezidentstva-umenshilos-pochti-na-40-bloomberg-50022629.html
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Ну, і хдє освобождьоннийє моракі? Хдє Сєнцов і остальнийє??? Уже дєнь канчайєца, а заодно і нєдєля. Шо? ***** оказивайєца нєдоговороспособнойє???
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Патамушта наша Валодзя протопталось по всєму копаному і по всєму нєкопаному даби ісполніть волю ***** - і шо? По-пацанскі нє получілось???
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Стандартная комплектация, «новые лица» закончились
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Зе укрепляет власть . И вроде дюже конкретно . Настолько конкретно , шо ПЕС уже начал гавкать про 37 год . Зараз на ютубе брифинг был .
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І ти вважаєш, що у цьому «37 -му» ти будеш на місці НКВС ліквідувати порохоботів.
У 2014 ви любили розказувати, як будете «вєшать бєндєровцев і свідомітов», потім чомусь, на пять роуів призумовкли...
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ПетРылло тоскливо курит бамбук в сторонке...
😀
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Та то таке.Я уж думал,что Цемеха ввел в состав СНБО по просьбе #уйла-чего не сделаешь ради "наших хлопцив" (не путать с бранцями кремля."наши хлопци"-друзья детсва преподобного зе.
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