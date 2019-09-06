 Зеленський вніс зміни до складу РНБО

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Своїм указом він також ввів до складу РНБО прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра оборони Андрія Загороднюка та голову Верховної Ради Дмитра Разумкова (за згодою).

Цим же указом Зеленський вивів зі складу РНБО ексглаву СБУ Василя Грицака, експрем'єра Володимира Гройсмана, ексглаву МЗС Павла Клімкіна, ексгенпрокурора Юрія Луценка, ексспікера парламенту Андрія Парубія, ексміністра юстиції Павла Петренка, ексміністра оборони Степана Полторака.

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