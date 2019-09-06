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 Економіка
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Все про:бізнес (351) Каленков Олександр (48)

 Бізнес вимагає права вето абсурдних законопроєктів, - Каленков

Бізнес вимагає права вето законодавчих ініціатив, ухвалення яких влада аргументує інтересами бізнесу. Зокрема, це стосується просуваються в терміновому порядку змін до податкового законодавства.

Про це в ході засідання в Європейській бізнес-асоціації заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, пише Обозреватель.

"Зараз вноситься законопроєкт, який анонсують як такий, що допомагає бізнесу. Законопроєкт, який бізнес начебто буде підтримувати двома руками, тому що він нібито усуває деякі нелогічні речі в Податковому кодексі. Якщо такі речі є, я думаю, що і ЄБА, і інші асоціації мають запропонувати народним депутатам надати бізнесу право вето на окремі пункти змін з тим, щоб вони згодом знімалися. І, безумовно, забезпечити можливість детального обговорення цього проєкту", - переконаний Каленков.

За його словами, поспіх з внесенням змін до податкового законодавства суперечить заяві новопризначеного прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, який раніше розкритикував практику внесення змін у другій половині року з тим, щоб вони набували чинності або відразу, або з 1 січня. Адже подібні серйозні зміни мають вноситися лише після широкого обговорення. Саме тому Гончарук заявляв, що детальне обговорення змін до Податкового кодексу розпочнеться навесні 2020 року, а чинності він набуде у 2021 році.

На думку Каленкова, заплановані податкові нововведення вдарять по бізнесу, зокрема по металургії. При цьому сила негативного впливу буде співвідносна з тим, що переживали металургійні підприємства під час криз 2008-2009 і 2014-2015 років.

"Тоді металурги продавали продукцію нижче собівартості. Замовлення не перекривали витрат. Але ми все одно продавали, щоб не закривати підприємства, не звільняти людей і не втрачати наші ринки. Тому це дуже сильно вдарить по нас", - підкреслив Каленков.

Найбільше неприйняття у представників гірничо-металургійного комплексу викликав намір ввести ренту на видобуток руди.

"Рента на руду - це вибіркове підвищення, дуже нелогічне з економічної точки зору рішення. Фактично, оподатковується не сировина, що видобувається з землі, а продукт, отриманий після переробки. Це все одно, як якщо би ренту брали не з нафти, а з бензину. Або не з газу, а з мінеральних добрив, отриманих за рахунок його переробки. Це нелогічно, неправильно, суперечить всім можливим нормам. І ми хочемо мати можливість донести до виконавчої влади, до народних депутатів нашу позицію", - резюмував Каленков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з критикою запропонованих змін до податкового законодавства виступили представники різних галузей економіки. Зокрема, директор податкового відділу компанії PWC Україна Максим Дудник назвав ряд положень пропонованих законопроєктів "кроком назад для України". А маркетинг-директор групи Ferrexpo Ярослава Блонська впевнена: частина запланованих змін суперечить рекомендаціям МВФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146930
 
 
 Топ коментарі
 
Народ України вимагає право вето на заяви ідіотських організацій та ідіотських спікерів типу Каленкова! Скільки можна серти в інформпростір замовними меседжами мафії? Досить вже кацапських говноасоціацій в Україні, прийшов час їх позакривати!
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270% процентів прибутку з експорту залізної руди -нехіло. Погугліть краще скільки мільярдів щорічно розділяють на девіденти ГОКи. А тут заскиглили як казанськи сироти.
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Народ України вимагає право вето на заяви ідіотських організацій та ідіотських спікерів типу Каленкова! Скільки можна серти в інформпростір замовними меседжами мафії? Досить вже кацапських говноасоціацій в Україні, прийшов час їх позакривати!
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Дело ведь не в "заявах ідіотських організацій" а в некоторых СМИ, делающих из этого сенсацию.
Вспомнилась весенняя статья здесь: "Спілка інтелігенції 21 грудня, заявила: що президентом може бути або порошенко або лише порошенко і більш ніхто"

И это печатали, причем в топе и жирным шрифтом.
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Бізнес має впливати через своїх депутатів, а не безпосередньо. Це зветься махновщина в політиці. Хто ж вам винен, що ви роги в жопу заховали, і тепер в депутатах пустоголовий непотріб, дуже подібний на російську Думу, який крім як до абсурду - ні до чего не здатен?
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щас - 487 новых поправок не хотите ли?
тучу он поспрошайте... - она вам все расскажет.
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Зебіли, ви тут не сріть, а попробуйте подумати - вето не на сировину, видерту з нашої землі, а на продукцію, що виготовлена з цієї сировини. Якщо не дійшло, попробую пояснити - в результаті сплюндрована земля і її недра та знищене власне виробництво. Це ж в яку ідіотську голову така маячня влізла? Це ж якою тварюкою або повним зЕбілом треба бути, щоб таке зморозити.
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Перепрошую, не вето а рента - очепятка вийшла.
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Ти диви яка зараза. Закони йому нові не нравяця.
Може тобі й призедент народний не подобається? І "сватів" не любиш, контра?
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Раньше в Раде были бизнесмены. Теперь бизнесмены хотят ветировать(а может и принимать) законы в Раде. Как интересно.Что ни день, то что-то новое. Или старое. Все ведь относительно.
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взвыли теперь, вот я и говорю что 73% идиоты, которые не способны просчитать последствия своих действий. хуженебудет (с)
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Бизнес что , за зе-зе не голосовал ? Голосовал . Хуже не будет ? Не будет . Ешьте зебилята , не обляпайтесь .
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Експерти кажуть, що скорочення бізнесу після реформування буде до 40%. Не згадаю де це прочитав.
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запели представители украинского алигархата - право "вето" пинчукам ахметовым коломойским подавай! кожаный фаллос им на все горло, а не "право вето"!
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