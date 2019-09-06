 Україна і Білорусь могли б разом провести Олімпіаду, - Лукашенко

Про це він сказав у Бресті в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, нам важко змагатися з гігантами, але, припустімо, з українцями чи росіянами ми можемо Олімпіаду провести", - заявив Лукашенко.

За словами глави держави, в Білорусі готові об'єкти під Олімпійські ігри. "Зараз Національний футбольний стадіон побудуємо і для водних видів спорту, залишиться футбол. У Росії вся інфраструктура створена під футбол. Можемо запросто з ними прийняти Олімпіаду. І тут переважно літню провести - в Білорусі - за допомогою росіян або українців. У них є об'єкти, яких нам бракує", - додав Лукашенко.

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