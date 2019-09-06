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Все про:Білорусь (818) Лукашенко (391) Олімпіада (218)

 Україна і Білорусь могли б разом провести Олімпіаду, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна могла б прийняти у себе літню Олімпіаду спільно з Україною або Росією.

Про це він сказав у Бресті в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, нам важко змагатися з гігантами, але, припустімо, з українцями чи росіянами ми можемо Олімпіаду провести", - заявив Лукашенко.

За словами глави держави, в Білорусі готові об'єкти під Олімпійські ігри. "Зараз Національний футбольний стадіон побудуємо і для водних видів спорту, залишиться футбол. У Росії вся інфраструктура створена під футбол. Можемо запросто з ними прийняти Олімпіаду. І тут переважно літню провести - в Білорусі - за допомогою росіян або українців. У них є об'єкти, яких нам бракує", - додав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь "наглухо" закрила кордон тільки для нелегальної діяльності, - представник Держприкордонкомітету РБ Бичковський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146927
 
 
 Топ коментарі
 
Он бы еще танковый биатлон совместный предложил бы провести... Миротворец подхуйловский.
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Гриба вывезли в Россию из Белоруси. Ну и о чем тут говорить?
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Військову олімпіаду, по знищенню російських терористів! Лукашенко хоче прийняти участь в війні на стороні України але не може знайти правильне оформлення для військової допомоги! Можемо назвати це зимовою олімпіадою - танковий біатлон на лінії фронту зі стрільбами по реальним терористам!
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Гриба вывезли в Россию из Белоруси. Ну и о чем тут говорить?
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Все міняється. Тоді Лукашенко дружив з путіним, а тепер буде дружити проти путіна.
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После олимпиады украинские болельщики за песни на стадионах в организованном порядке проследуют в Ростов. 😕
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Он бы еще танковый биатлон совместный предложил бы провести... Миротворец *************.
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И хлебом-солью встретить на ней кацапских спортсменов мельдониевых?
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лука, падлюка, ти вже опреділись, ти до умних, чи красивих?
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"Хочется то ли музыки и цветов, то ли зарезать кого-нибудь. "

Король, х/ф "Обьікновенное чудо".
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Так, уже скоро конєц рабочєго дня, а заодно і нєдєлі, а главной новсті всьо нєт - ХДЄ НАШІ РЄБЯТА??? Морякі, Сєнцов, Клих і остальнийє 100500 освобождьонних в знак вєчной дрюжби Валодзі і Валодзі???
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У ВВХ желаний и проблем много - надо время Украина и Беларусь могли бы вместе провести Олимпиаду, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5377
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шо? прідумивайєт для нашего Гєракла пріЗє!дєнта очєрєдную нєразрєшимую задачку? Пойді туда - нє знаю куда, прінєсі то - нє знаю шо???
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Негигантов приучают к новой реальности, которая называется - Союзное государство. Во главе с гигантом, хотя и низеньким. Голосуя за Зеленского вы же этого хотели, правда?
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Что вы б...ь лезите со своим ВМЕСТЕ,таких братьев никогда не видеть бы!!!!
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Беларусь с Приднестровьем, Крымом, и Абхазией
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Їх два чи що, вчора він кордон з Україною закривав, з КНДР проводь.
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После того, когда Беларусь избавится от лукИ и войдет в состав Украины, как автономия.
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От що за напасні бажання набрати вати в Україну, то Кубань, то Білорусь?
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Нам вот только Олимпиады не хватает при нашем положении.
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"Хорошо, но мы это сделаем без Вас, ладно, многоликий Вы наш."

Украина и Беларусь могли бы вместе провести Олимпиаду, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8347
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Олімпіаду по цюлюванню ***** в сраку, хіба, що...
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К вам уже однин украинец съехдил, к дивчине. На роиси в июрьме сидит. Спасибо
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Разом добре тільки Бацку бити. Ц-ц-ц.
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Доктар! Бацьку апошнім часам зусім дрэнна!
Вялізны шпрыц ў студыю!

Украина и Беларусь могли бы вместе провести Олимпиаду, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8995
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Після останніх подій, в зв'язку з нормалізацією стосунків, наш Месія, пан Зеленський може запросити і РФ.
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Бацька Лопушенко,кордон закрив!Щоб Українці зброю на картоплю не виміняли!А тепер ти ба!
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Ну да, в країні війна, а ми будемо олімпіади проводити з ****** і **************...
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Лука не здатен захистити людей на території Білорусі від працівників ФСБ і інших *********** служб. Про які Олімпіади може йти мова???
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Бацька хочет погарцевать на путинском троянском коне на Олимпиаде.
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