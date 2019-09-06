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 Економіка
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Все про:податки (760) Податковий кодекс (101)

 Директор PWC розкритикував зміни до Податкового кодексу

Запропоновані зміни до Податкового кодексу переповнені положеннями, які погіршать ситуацію з оподаткуванням і збільшать податкове навантаження на платників податків.

Їхнє прийняття може стати великим кроком назад для України. Таку думку на засіданні в Європейській бізнес-асоціації висловив директор податкового відділу PWC Україна Максим Дудник, пише Обозреватель.

"Законопроєкт відверто сирий. Він мав би покращити податковий клімат в Україні, наблизити Україну до реалій, світових трендів з оподаткування і направлений був на впровадження правил BEPS. Але туди додали декілька дуже складних і неоднозначних елементів", - зазначив Дудник.

Насамперед, на його думку, вкрай шкідливими можуть стати ініціативи з введення рентної плати за видобуток руди, а також певні положення щодо податку на прибуток.

"Такі нововведення, що змінюють оподаткування рентної плати для окремих видів бізнесу чи оподаткування податком на прибуток підприємств – дуже сумнівні і потребують суттєвого доопрацювання. В цій та багатьох інших частинах закон сирий. Над ним треба думати, його треба доопрацьовувати, залучати до цього бізнес-асоціації, слухати, що вони говорять – і вирішувати проблемні моменти, доходити до якоїсь згоди, аби не погіршити суттєво ситуацію з оподаткуванням та бізнес-кліматом в Україні", - підкреслив Дудник.

Загалом пропоновані зміни директор PWC оцінює негативно.

"Закон містить багато положень, які суттєво збільшують податкове навантаження на платників податків і вносять зміни в адміністрування податків. Я би не розцінював усі запропоновані зміни як позитивні. На мою думку, їх введення може стати великим кроком назад для України", - резюмував Дудник.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що новопризначений прем’єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував початок проведення податкової реформи не раніше 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146923
 
 
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Директор PWC раскритиковал изменения в Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 7767

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Шото о ентом PWC при 🐷 и слухом не слыхивали..
Повылазили када хвост прищемили!!
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Не хочет рентной платы за добычу руды. Считает, что руда его.
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А старший, тобто Беня казав, що все добре Директор PWC раскритиковал изменения в Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 8447
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20 июня Зеленский: «Между нами: попробовать на какой-то период полностью освободить IT от налогов».
4 сентября премьер Гончарук анонсировал новый налог на IT.



Директор PWC раскритиковал изменения в Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 7767

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Так у них разные пиар службы! Абрахамия-через год -будет дистанцонное голосование законов в Инстаграмме. Заленский одновременно на другой программе грозит выгонять из депутатов,если не будут сидеть в зале. Хто их поймет?
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Разные люди тексты пишут - пора вводить диджитализацию для исправления этой ситуации Директор PWC розкритикував зміни до Податкового кодексу - Цензор.НЕТ 9834
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https://ze.live/
Хронология нарушений Законов Украины Зебилами
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По-моему, это не кепи...пелотка...он ею накрылся...
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то-то ему сабаков пальчиком грозил, чтоб не расстягивал сильно
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"существенно увеличивают налоговую нагрузку на налогонеплательщиков "
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Шото о ентом PWC при 🐷 и слухом не слыхивали..
Повылазили када хвост прищемили!!
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Не хочет рентной платы за добычу руды. Считает, что руда его.
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Агга, и МАКСИМально ДУДНИКанил в флейту 🐷 и аллигаторов...
😀
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люмпен, заплатишь треть с дохода в пользу зебилоидно-жидовской клики... поясню на пальцах для блестящего выпускника трускавецкого риксоса: с 1 гр. - 30 коп... пока не понятно? Хорошо. С 10000 заплатишь 3000... не доходит? Со 100000 заплатишь 30000 заработанных тобой за счет бездействия государства в твоей деятельности...покращення, да, люмпен? А как же? Кто-то ж живет лучше за счет своих мозгов...это ж несправедливо! Взять и поделить! Зебильный люмпен, вы их сделали...
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Ну шо тут пожелать почитателям политического трупика кондитера - обильных вам полюций истерик!
🤣
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