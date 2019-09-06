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 Політика України
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Все про:Мін'юст (607) суд (5497) Малюська Денис (1)

 Ми хочемо створити третейський суд, який працюватиме нарівні зі Стокгольмським, - глава Мін'юсту Малюська

Міністерство юстиції України має намір створити окремий третейський суд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю виданню The Page.

"Хочемо створити окремий третейський суд. Наприклад, зараз Україна судиться в Стокгольмі. Там є авторитетний міжнародний суд. Все це можна буде зробити тут. Щоб з'явилася довіра, нам доведеться взяти іноземних суддів з хорошою репутацією. Це гідна альтернатива. І один з можливих варіантів поліпшити інвестиційний клімат для великого бізнесу, у якого є негативний досвід, у якого забирали активи. Ми цим точно займемося", - сказав він.

Малюська також зазначив, що першим завданням міністерства буде ліквідувати корупційну складову в судовій системі.

"Просто банально зараз перше завдання – прибрати існуюче свавілля, корупційну складову, якою пронизані всі аспекти. Потім будувати нову інфраструктуру, маючи хоч якусь базову стабільність. Тому що зараз запрошувати іноземців, будувати арбітражні суди, коли можна відібрати все без суду, – в цьому немає сенсу. Ми закриваємо ключові діри в найближчий місяць і потім переходимо до більш довгострокових планів", - сказав він.

Крім того, міністр зазначив, що новий суд має працювати нарівні зі Стокгольмським і Лондонським судами.

"Існує опція, ми її спробуємо реалізувати, – це привести сюди третейських арбітрів, іноземних суддів і спробувати створити тут арбітраж, який мав би прекрасну репутацію, був би надійним, працював би нарівні зі Стокгольмом і Лондоном", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У пенітенціарній системі плануються радикальні реформи, які триватимуть мінімум 3 роки, - глава Мін'юсту Малюська

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146922
 
 
 Топ коментарі
 
"И один из возможных вариантов улучшить инвестиционный климат для крупного бизнеса, у которого есть негативный опыт, у которого забирали активы."
ArcelorMittal сейчас прям прослезился
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когда уже будет Всевышний в смартфоне?
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также где-то всплакнули сотрудники SAP, у которых обыски длились 2 дня (представляют альтернативу кацапской 1С)
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Хорошо бы нынешние суды заставить работать как положено, а не плодить ещё бюрократов.
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В КУМОВСКОЙ Украине третейский суд не катит Мы хотим создать третейский суд, который будет работать наравне со Стокгольмским, - глава Минюста Малюська - Цензор.НЕТ 7816
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А авторитет,как у Стокгольмского,вы для этого суда где возьмёте?
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если не читать жопой то можно увидеть:
"Чтобы появилось доверие, нам придется взять иностранных судей с хорошей репутацией."
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І пропрацювати як мінімум кільканадцять років без претензій. Це утопія.
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сруцке будут иностранными??
Я слабо представляю себе уважающего себя чела, который с зе-саплей будет работать. Это как самому себя обоссать. Только такие клоуны в меховых пальто и кеппи, как Гончарук, будут с зе-саплей работать
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Авторитет и доверие зарабатывается годами,а не взмахами волшебной зелёной палочки и приглашением пары-тройки импортных судей,которые в наших реалиях через полгода-год станут,скорее всего,такими же,как и наши отечественные.Страну и народ надо менять коренным образом,а не красивые вывески придумывать и шоу устраивать.
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"И один из возможных вариантов улучшить инвестиционный климат для крупного бизнеса, у которого есть негативный опыт, у которого забирали активы."
ArcelorMittal сейчас прям прослезился
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также где-то всплакнули сотрудники SAP, у которых обыски длились 2 дня (представляют альтернативу кацапской 1С)
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А я собі вже встановив. Правда донату забагато. Для розблокування усіх функцій Всевишнього потрібно заплатити від 500к до 2млн. доларів та належати до касти обраних Слуг Народа. Інакше- користуйтесь демо-версією, у якій Ви будете лише маленькою мурахою з можливістю прокачки до мурахи-інженера, мурахи-юриста чи мурахи-менеджера.
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...кстати! -- всеми чаямый, диванно-табуретковыми недачниками, судья Линч -- судил строго в рамках действующего Закона! (токо без снисхождений и залогов) ...а зелики -- шо левые, шо правые -- желают беззакония... ...шоб, токо их не коснулось.
Аха... -- щас -- айн момэнт, биттэ! *)
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Зекоманда, шо вы там такое курите? И у вас шо ни день, новые перлы выдаете
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А на хрена им реально работать,если можно маниловщиной заниматься.Охлосу это пока нравится.
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ви спочатку суд присяжних создайте. уже скільки було потугів
і відмініть несуразний судовий збір, щоб кожен українець міг подавати до суду, без думки де взяти кілька сот долярів тільки на його оформлення
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судовый сбор нексолько сот долларов? У меня для тебя плохие новости - тебя развели.
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Страна и так без судов, а они ещё больше кормушек открыть хотят? Это така реформатом зэбилов?
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Да что там - Стокгольмский! Вот наш Печерский, это - да!!! А Барышевский суд Киевской области, тот вообще, лишает международные авиакомпании лицензий ICAO... О как!!!
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Вам после Цемаха, надо на Барышевский суд ориентироваться.
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То гиперлуп,то столькгольмский суд.Да..тяжелый случай для страны.
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Створіть один суд щоб працював а не такий щоб відпускав цемахів пркривав пашинських і авакових зупиняв роботу лоукостерів і признавав законність розпуску Верховної Ради хоча то було не законними У нас і верховні і адміністративні і окружні і антикорупційні але нормального суду нема навіть і Конституційного Всі вони ситуативні судочинствують в угоду одної чи іншої влади по договорняку та ще з непомірною для простих смертних зарплатньою
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)))))))))))
Суд - это доверие к компетентности и непредвзятости. Судебная система просто эталон в области недоверия, особенно в последнем пункте. Так что - это объявление о создании нового коррупционного хаба судебной системы!))))) Ну, или новой извращенной формы отодрать право во все щели, а за одно и население страны и ее экономику.
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Зачем изобретать велосипед, когда в Украине уже есть МКАС (Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной Палате Украины) ?
И в нём есть иностранные арбитры в списке. Ну расширьте список, проведите рекламную кампанию . . . Нет, создадут дублирующую структуру и они за те пару дел, которые иностранцы сегодня согласны слушать в Украине (издержки меньше, чем в Лондоне и Стокгольме) будут драться между собой.

Лучше бы наведением порядка в исполнительном производстве занялся.
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"наравне со Стокгольмским" Ах..ь
да напАлеоны вам в подметки не годятся )))))
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Как Стокгольмский, ни больше, ни меньше!
Что за прожектерство?! Заняться больше нечем в области юстиции?
Ох, и тяжко же этому малюське в школе пришлось....
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