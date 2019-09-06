 Ми хочемо створити третейський суд, який працюватиме нарівні зі Стокгольмським, - глава Мін'юсту Малюська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю виданню The Page.

"Хочемо створити окремий третейський суд. Наприклад, зараз Україна судиться в Стокгольмі. Там є авторитетний міжнародний суд. Все це можна буде зробити тут. Щоб з'явилася довіра, нам доведеться взяти іноземних суддів з хорошою репутацією. Це гідна альтернатива. І один з можливих варіантів поліпшити інвестиційний клімат для великого бізнесу, у якого є негативний досвід, у якого забирали активи. Ми цим точно займемося", - сказав він.

Малюська також зазначив, що першим завданням міністерства буде ліквідувати корупційну складову в судовій системі.

"Просто банально зараз перше завдання – прибрати існуюче свавілля, корупційну складову, якою пронизані всі аспекти. Потім будувати нову інфраструктуру, маючи хоч якусь базову стабільність. Тому що зараз запрошувати іноземців, будувати арбітражні суди, коли можна відібрати все без суду, – в цьому немає сенсу. Ми закриваємо ключові діри в найближчий місяць і потім переходимо до більш довгострокових планів", - сказав він.

Крім того, міністр зазначив, що новий суд має працювати нарівні зі Стокгольмським і Лондонським судами.

"Існує опція, ми її спробуємо реалізувати, – це привести сюди третейських арбітрів, іноземних суддів і спробувати створити тут арбітраж, який мав би прекрасну репутацію, був би надійним, працював би нарівні зі Стокгольмом і Лондоном", - сказав він.

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