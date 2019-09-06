 Ми хочемо створити третейський суд, який працюватиме нарівні зі Стокгольмським, - глава Мін'юсту Малюська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю виданню The Page.
"Хочемо створити окремий третейський суд. Наприклад, зараз Україна судиться в Стокгольмі. Там є авторитетний міжнародний суд. Все це можна буде зробити тут. Щоб з'явилася довіра, нам доведеться взяти іноземних суддів з хорошою репутацією. Це гідна альтернатива. І один з можливих варіантів поліпшити інвестиційний клімат для великого бізнесу, у якого є негативний досвід, у якого забирали активи. Ми цим точно займемося", - сказав він.
Малюська також зазначив, що першим завданням міністерства буде ліквідувати корупційну складову в судовій системі.
"Просто банально зараз перше завдання – прибрати існуюче свавілля, корупційну складову, якою пронизані всі аспекти. Потім будувати нову інфраструктуру, маючи хоч якусь базову стабільність. Тому що зараз запрошувати іноземців, будувати арбітражні суди, коли можна відібрати все без суду, – в цьому немає сенсу. Ми закриваємо ключові діри в найближчий місяць і потім переходимо до більш довгострокових планів", - сказав він.
Крім того, міністр зазначив, що новий суд має працювати нарівні зі Стокгольмським і Лондонським судами.
"Існує опція, ми її спробуємо реалізувати, – це привести сюди третейських арбітрів, іноземних суддів і спробувати створити тут арбітраж, який мав би прекрасну репутацію, був би надійним, працював би нарівні зі Стокгольмом і Лондоном", - сказав він.
"Чтобы появилось доверие, нам придется взять иностранных судей с хорошей репутацией."
Я слабо представляю себе уважающего себя чела, который с зе-саплей будет работать. Это как самому себя обоссать. Только такие клоуны в меховых пальто и кеппи, как Гончарук, будут с зе-саплей работать
ArcelorMittal сейчас прям прослезился
Аха... -- щас -- айн момэнт, биттэ! *)
і відмініть несуразний судовий збір, щоб кожен українець міг подавати до суду, без думки де взяти кілька сот долярів тільки на його оформлення
Суд - это доверие к компетентности и непредвзятости. Судебная система просто эталон в области недоверия, особенно в последнем пункте. Так что - это объявление о создании нового коррупционного хаба судебной системы!))))) Ну, или новой извращенной формы отодрать право во все щели, а за одно и население страны и ее экономику.
И в нём есть иностранные арбитры в списке. Ну расширьте список, проведите рекламную кампанию . . . Нет, создадут дублирующую структуру и они за те пару дел, которые иностранцы сегодня согласны слушать в Украине (издержки меньше, чем в Лондоне и Стокгольме) будут драться между собой.
Лучше бы наведением порядка в исполнительном производстве занялся.
да напАлеоны вам в подметки не годятся )))))
Что за прожектерство?! Заняться больше нечем в области юстиции?
Ох, и тяжко же этому малюське в школе пришлось....