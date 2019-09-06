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 Тяжкохворого кримського політв'язня Бекірова хочуть примусово доставити в "суд", - адвокат Веліляєв

Підконтрольний Росії "Сімферопольський центральний районний суд" зобов'язав забезпечити явку примусовим приводом кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого 27 серпня випустили із СІЗО.

Бекіров, за словами його адвоката Ісляма Веліляєва, не з'явився на судове засідання, на якому вже планували розглядати кримінальну справу по суті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Суд" підтримав клопотання прокурора і зобов'язав судових приставів забезпечити на наступне засідання, призначене на 13 вересня, явку нашого підзахисного Едема Бекірова", - розповів адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тяжкохворого кримського політв'язня двічі за добу вивозили до лікарні, - адвокат

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 серпня окупаційний "суд" у Криму випустив політв'язня Бекірова із СІЗО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146920
 
 
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Чого чекати від потвор. Чим більше поступок, тим більше куражаться нелюди. Бережи вас Господь, Едеме.
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а что там с обменом? Я рассчитывал, что он уже где-то в киевской больнице.
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