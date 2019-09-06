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Все про:ВР (5605) комітет (209) освіта (621) Бабак Сергій (3)

 Комітет Ради розгляне поправки до законопроєкту про повну загальну середню освіту, - Сергій Бабак

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій перегляне правки парламенту 8-го скликання до законопроєкту про повну загальну середню освіту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Це законопроєкт, який ми не можемо не розглядати. З одного боку, він пройшов перше читання в минулому скликанні. Він надійшов до другого, були внесені якісь правки депутатів, працювала робоча група над врахуванням цих правок. Ми беремо за основу те, що пройшло перше читання, без врахування правок, і всі правки окремі, які були подані в минулому скликанні, зараз є два тижні, щоб депутати нового скликання подали свої правки, і у нас буде два комплекти правок - з минулого скликання і нового, дев'ятого скликання. Після цього разом з робочою групою ми будемо сідати і проходити по кожній правці", - повідомив Бабак.

Нині, як повідомив Бабак на засіданні комітету, законопроєкт про повну загальну середню освіту зареєстрований у базі Верховної Ради під новим номером - № 0901 від 29 серпня 2019 року.

Він уточнив, що до Комітету з питань освіти, науки та інновацій від ВР минулого скликання перейшло 5 законопроєктів, загалом у віданні комітету знаходиться 22 законопроєкти.

Натомість зараз змінився перелік відання комітетів, і питання інтелектуальної власності перейшли у відання Комітету ВР з питань економічної політики, і Комітет з питань освіти, науки та інновацій не розглядатиме законопроєктів, які стосуються цих питань.

Нагадаємо, 30 травня Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий проєкт закону про повну загальну середню освіту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дивно, коли колектив обирає собі ректора, - нардеп від "Слуги народу" Бабак пропонує обирати керівників вишів на конкурсах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146919
 
 
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Спасайте "рэформованэ" образование. Поколение необразованных растет.
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нет теперь никакой Рады, её заменил аналог ГосДуры
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Сергей Бабак сын коррумпированного ректора Авиционного университета Киев...На папашке негде клеймо ставить. И вот ЭТО об образовании?? Мажорище выросшее в климате взяточничества и баблопада.............
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правки к законопроекту о среднем образовании

...шо там, в среднем, править? -- ...моя племяшка, аж в МГУ доучивалась, после среднего, потом Российскую Академию Иностранных Дел... -- щас сидит без работы. Правда, в Тунисе... -- там тоже среднее...
...а во Францию, с таким выше-средним, не берут! А девочка 5 языков знает...
...заберу её к себе -- нехай, только немецкий выучит -- ей 6 секунд... Прорвёмся! *)
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вроде пора бы и забыть про раду и ее комитетчиков, не?
ето уже и правда не место для дискуссий - просто место.
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И отдельной строкой в этом законе прописать,что министром образования может стать только тот,кто сумеет написать хотя бы пять слов подряд без грамматических ошибок.
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Образования уже нет. Остались одни тестирования, дистанцирования, компетенции, инклюзии, нано-био-техно-деградации. И как поправить эту катастрофу дебилизации?
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