 Комітет Ради розгляне поправки до законопроєкту про повну загальну середню освіту, - Сергій Бабак

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Це законопроєкт, який ми не можемо не розглядати. З одного боку, він пройшов перше читання в минулому скликанні. Він надійшов до другого, були внесені якісь правки депутатів, працювала робоча група над врахуванням цих правок. Ми беремо за основу те, що пройшло перше читання, без врахування правок, і всі правки окремі, які були подані в минулому скликанні, зараз є два тижні, щоб депутати нового скликання подали свої правки, і у нас буде два комплекти правок - з минулого скликання і нового, дев'ятого скликання. Після цього разом з робочою групою ми будемо сідати і проходити по кожній правці", - повідомив Бабак.

Нині, як повідомив Бабак на засіданні комітету, законопроєкт про повну загальну середню освіту зареєстрований у базі Верховної Ради під новим номером - № 0901 від 29 серпня 2019 року.

Він уточнив, що до Комітету з питань освіти, науки та інновацій від ВР минулого скликання перейшло 5 законопроєктів, загалом у віданні комітету знаходиться 22 законопроєкти.

Натомість зараз змінився перелік відання комітетів, і питання інтелектуальної власності перейшли у відання Комітету ВР з питань економічної політики, і Комітет з питань освіти, науки та інновацій не розглядатиме законопроєктів, які стосуються цих питань.

Нагадаємо, 30 травня Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий проєкт закону про повну загальну середню освіту.

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