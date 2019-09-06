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 Політика України
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Все про:ГПУ (3199) призначення (429) Касько (78) Рябошапка Руслан (90)

 Рябошапка призначив Каська своїм першим заступником

Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником Генерального прокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 5 вересня 2019 року підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

Віталій Касько закінчив Львівський державний університет ім.Івана Франка у 1998 році. Того ж року розпочав роботу в органах прокуратури, а саме у Львівській транспортній прокуратурі.

З 1999 по 2002 рік працював на посадах від старшого слідчого до начальника слідчого відділу в прокуратурі Львівської області. З 2002 по 2005 рік – старший прокурор Генеральної прокуратури України. У 2005-2007 роках займався юридичною практикою. Повернувся до Генеральної прокуратури у 2007 році на посаду начальника міжнародно-правового управління, де пропрацював до 2010 року. З 2010 по 2014 рік займався адвокатською діяльністю.

У 2014 році призначений заступником Генерального прокурора України. Звільнився з посади у 2016 році та продовжив здійснювати адвокатську діяльність.

Державний радник юстиції 3 класу.

Нагадаємо, раніше Руслан Рябошапка заявляв, що серед його заступники не буде Костянтина Кулика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Першим заступником Генпрокурора Рябошапки стане Касько, а заступниками - Трепак, Мамедов і Кулик, - Кошкіна

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146911
 
   
 Топ коментарі
 
И это правильное решение. Ещё бы Сакварелидзе подключить!
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Это тот шо бриллиантовых пытался нагнуть ? и стал неугоден рошеновской воровской системе ??? ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР !!!!
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у бриллиантовых прокурворов и их покровителей есть все шансы понести ответственность.
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Беніні все холопи, а зебіли все Зе преЗедент,Зе преЗедент. Сцкн наркозалежний,а не президент. Рябошапка призначив Каська своїм першим заступником - Цензор.НЕТ 7997
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а кажуть Зеленський наркоман, а тут такой поток сознания
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дивись, цей манкурт і сюди прибіг, вже і призначення Каська не подобається? вєрнітє нам Луценка?
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дурню,Цемаха звільнити, то ти вважаєш правильно ( майже ідеально ,як телепки кажуть)? Рябошапка призначив Каська своїм першим заступником - Цензор.НЕТ 4901
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манкурт, уйді пратівний.
Це суд рехформірований рішив!
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що, вже звільнили?!?! ааа, ти про цемаха))....
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Ви пам'ятаєте мою реакцію на призначення Луценка? Вас не дивує, що так радіють призначенню Касько саме ті, які із захопленням зустрічали Юлу із його "кружкою"?
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ці всі прокурорські фігури вкрай мутні. Видно там так служба вихолощує з людини все нормальне.
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Я не про них, а про тих, хто зараз співає "Оди" Рябошапці, який поки що нічого не зробив. Вони й Чоловіку з кружкою це співали... А я казав, що це поц і скотина на якому не має де мітку класти... І тепер я не поспішаю радіти...
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Да однокурсник и приятель Богдана, прохиндей и квартирный аферист Касько в роли зама - это действительно "светлое" будущее прокуратуры Рябошапко.
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Вот это вот про что было? Не про то, как бырыга под себя прокуратуру перестраивал?
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а для Сакварелидз места хотя б простого зама не нашлось??
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А ему вообще предлагали?если да, то согласился ли он?
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да...жаль...я думал он будет обязательно в прокуратуре....странновато как то....((
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О Сакварелидзе.
"До складу правління «Трансперенсі Інтернешнл Україна», у свою чергу, входить керуючий партнер адвокатського об'єднання «Арцінгер» Тімур Бондарєв. При цьому партнером «Арцінгера» до призначення на посаду заступника генпрокурора був Віталій Касько, а саме адвокатське об'єднання «Арцінгер» разом з Шабуніним, Шерембеєм, Устіновою та Курпітою є постійним отримувачем коштів від грантодавців, зокрема розташованого в Женеві «Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом і малярією» («The Global Fund to Fight AIDS,Tuberculosis and Malaria»). Гроші «Глобального Фонду» спочатку надходять на рахунки псевдо-громадської організації «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД», яку очолюють Курпіта й Шерембей, а вже далі розкидаються по рахунках «Пацієнтів України», «Центру протидії корупції» та інших пов'язаних між собою учасників схеми. Рішення про виділення коштів у Женеві приймає менеджер «Глобального Фонду», якого звати Георгій Сакварелідзе.
http://tema.in.ua/article/9907.html
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И это правильное решение. Ещё бы Сакварелидзе подключить!
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та да...Сакварелідзе в телевізор говорить, що йому прєдлагалі в паркє 10 млн долларов, але заяву не подає. Серйозний тіп з кавказьким мисленням.
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Направить в прокуратуру для завершения дела по предложению 10 лямов. Рябошапка призначив Каська своїм першим заступником - Цензор.НЕТ 3398 .
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Это к Парубию...когда швырнули учебную гранату возле гостиницы Киев.......ОНО сказало что это раша заказала его за 10 лямов американских денег. Вот это ДНО реально!
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Ну и Саква тоже об миллионном предложении говорил.
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Парубій пожартував, він веселий хлопець.
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он хлопец со справкой.......и такое руководило 3 года высшим законодательным органом Украины.
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Пшонка, от которого Касько получил элитную квартиру - одобряет!
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Ви будь ласка визначтесь. Сакварелідзе чесний і фаховий, чи тупий корупционер...
Саме при ньому був проведений конкурс у місцеві прокуратури. Саме він витратив на конкурс 100 лямів євро (хвала Богу не наші), Саме він високо оцінив результати конкурсу і це підтвердила "Європа". Далі прийшов Юла і похєрив реформування Регіональних та Генеральної прокуратури.
Рябошапка нам говорить, що усі прокурори - корупціонери, у т.ч у місцевих прокуратурах і усі вони підуть на переатестацію.
Звідси просте питання хто балобол і хто поц? Сакварелідзе, або Рябошапка??
Хто буде нести відповідальність? Або за недолугу розтрату 100 лямів євро, або за незаконне задрачування людей які вже пройшли конкурс і відбір?
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Оба продажные, причем хозяева одни у обоих.
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Можно. Если открыть его в космосе и направить в него солнечный луч .
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Это тот шо бриллиантовых пытался нагнуть ? и стал неугоден рошеновской воровской системе ??? ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР !!!!
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Ага. И который от пшонки получал элитную квартиру. Но впрочем раз по 1+1 не говорят об этом - то как бы и не было...
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Рябокепка назначил рябокаску!) Какие-то шапошные зебилы. Нетакли?!))) А бэня шо про це матюкнув?!)))
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чи посадить Касько рюкзакова за рюкзаки ?
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Ты что? Тут как с казино. Это других можно найти и посадить. Если у авакова - то это просто легализуют.
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Его самого давно надо было посадить за работу на янека и курченко.
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у бриллиантовых прокурворов и их покровителей есть все шансы понести ответственность.
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да вот беда - пока нашли только раздражающий быдло фактор, что за свои деньги поехал на мальдивы.
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це той самий що від пшонки квартирку отримав, та старий дрючбан портнова??? тож заживемо! тремтіть карупціанєри Рябошапка призначив Каська своїм першим заступником - Цензор.НЕТ 727
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про квартиру? ну так товідомо, навіть кримінальна справа була по тому. як і про протекцію. чорновол розповіла те що давно відомо
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При чем тут пшонка ?
Вы ещё напишите что он образование от Брежнева получил.
Прокурорам и судьям квартиры дает горсовет, потому что так положено по закону, при чем всем при чем при любом генпрокуроре.
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Логічне рішення .Бодя своїх розставляє .Не один рік в "Пукшин і партнери" разом працювали.(Пукшина теж прилаштував в комісію по правовим реформам).
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Юрий Григоренко - претендент на главу Полтавской ОГА. Это его записи 5 лет назад во время Майдана
"СРАНАЯ небесная сотня". "развесить их по всему Киеву", "убьют меня за русский язык и поддержку России".
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Так як Касько слідив справу діамантових прокурорів.... то йому лишень кролика із капелюха у цирку діставати, під аплодисменти натовпу...
Знайшли фахівця широкого профілю...
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Приличные люди, всегда тянутся к новшествам и перестройкам... ...но, от нововведений и руин, они начинают разбегаться раньше всех...
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Все що робиться зараз , крім шкоди Україні і українцям , нічого більше чекати , так як продовжуються політика Пороха - загравання з Московією і дерибан Держави .З Штатів і Канади потрібно завозити прокурорів і суддів, тоді лишень щось зміниться .
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