 Рябошапка призначив Каська своїм першим заступником

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.
"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 5 вересня 2019 року підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.
Віталій Касько закінчив Львівський державний університет ім.Івана Франка у 1998 році. Того ж року розпочав роботу в органах прокуратури, а саме у Львівській транспортній прокуратурі.
З 1999 по 2002 рік працював на посадах від старшого слідчого до начальника слідчого відділу в прокуратурі Львівської області. З 2002 по 2005 рік – старший прокурор Генеральної прокуратури України. У 2005-2007 роках займався юридичною практикою. Повернувся до Генеральної прокуратури у 2007 році на посаду начальника міжнародно-правового управління, де пропрацював до 2010 року. З 2010 по 2014 рік займався адвокатською діяльністю.
У 2014 році призначений заступником Генерального прокурора України. Звільнився з посади у 2016 році та продовжив здійснювати адвокатську діяльність.
Державний радник юстиції 3 класу.
Нагадаємо, раніше Руслан Рябошапка заявляв, що серед його заступники не буде Костянтина Кулика.
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Це суд рехформірований рішив!
"До складу правління «Трансперенсі Інтернешнл Україна», у свою чергу, входить керуючий партнер адвокатського об'єднання «Арцінгер» Тімур Бондарєв. При цьому партнером «Арцінгера» до призначення на посаду заступника генпрокурора був Віталій Касько, а саме адвокатське об'єднання «Арцінгер» разом з Шабуніним, Шерембеєм, Устіновою та Курпітою є постійним отримувачем коштів від грантодавців, зокрема розташованого в Женеві «Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом і малярією» («The Global Fund to Fight AIDS,Tuberculosis and Malaria»). Гроші «Глобального Фонду» спочатку надходять на рахунки псевдо-громадської організації «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД», яку очолюють Курпіта й Шерембей, а вже далі розкидаються по рахунках «Пацієнтів України», «Центру протидії корупції» та інших пов'язаних між собою учасників схеми. Рішення про виділення коштів у Женеві приймає менеджер «Глобального Фонду», якого звати Георгій Сакварелідзе.
http://tema.in.ua/article/9907.html
Саме при ньому був проведений конкурс у місцеві прокуратури. Саме він витратив на конкурс 100 лямів євро (хвала Богу не наші), Саме він високо оцінив результати конкурсу і це підтвердила "Європа". Далі прийшов Юла і похєрив реформування Регіональних та Генеральної прокуратури.
Рябошапка нам говорить, що усі прокурори - корупціонери, у т.ч у місцевих прокуратурах і усі вони підуть на переатестацію.
Звідси просте питання хто балобол і хто поц? Сакварелідзе, або Рябошапка??
Хто буде нести відповідальність? Або за недолугу розтрату 100 лямів євро, або за незаконне задрачування людей які вже пройшли конкурс і відбір?
https://censor.net.ua/blogs/1102375/revansh_kurchenka_ko
Вы ещё напишите что он образование от Брежнева получил.
Прокурорам и судьям квартиры дает горсовет, потому что так положено по закону, при чем всем при чем при любом генпрокуроре.
Бюджет Латвии пополнился деньгами Украины, которые украли Арбузов, Курченко и Иванющенко.
"СРАНАЯ небесная сотня". "развесить их по всему Киеву", "убьют меня за русский язык и поддержку России".
Знайшли фахівця широкого профілю...