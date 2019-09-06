 Рябошапка призначив Каська своїм першим заступником

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 5 вересня 2019 року підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

Віталій Касько закінчив Львівський державний університет ім.Івана Франка у 1998 році. Того ж року розпочав роботу в органах прокуратури, а саме у Львівській транспортній прокуратурі.

З 1999 по 2002 рік працював на посадах від старшого слідчого до начальника слідчого відділу в прокуратурі Львівської області. З 2002 по 2005 рік – старший прокурор Генеральної прокуратури України. У 2005-2007 роках займався юридичною практикою. Повернувся до Генеральної прокуратури у 2007 році на посаду начальника міжнародно-правового управління, де пропрацював до 2010 року. З 2010 по 2014 рік займався адвокатською діяльністю.

У 2014 році призначений заступником Генерального прокурора України. Звільнився з посади у 2016 році та продовжив здійснювати адвокатську діяльність.

Державний радник юстиції 3 класу.

Нагадаємо, раніше Руслан Рябошапка заявляв, що серед його заступники не буде Костянтина Кулика.

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