 Нацрада з ТРМ підготувала план розвитку аналогового телебачення в Донецькій, Луганській та Херсонській областях у 2020 р. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив член Нацради Сергій Костинський на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, план дій передбачає встановлення додаткових передавачів аналогового телебачення в смт Чаплинка та с. Чонгар Херсонської області, а також у Попаснянському районі Луганської та в м. Гірник Донецької областей.

"Згідно з планом, сигнал програм UA: Суспільне мовлення охопить стратегічні ділянки лінії розмежування і межі з тимчасово окупованим Кримом", - зазначив він.

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Костинський додав, що на засіданні 5 вересня Нацрада видала першу партію дозволів на тимчасове мовлення в таких населених пунктах: смт Чаплинка ("UA: Перший", "UA: Культура", "UA: Крим", "UA: Херсон"); с. Чонгар ("UA: Перший", "UA: Крим"); м. Гірник ("UA: Культура"); Попаснянський район ("UA: Перший", "UA: Донбас" та "UA: Культура").

Крім того, за його словами, в Попаснянському районі Луганської області у 2020 році планується будівництво нової вежі заввишки 150 м силами КП "Інноваційно-інформаційний центр".

"Нагадую, за рекомендацією Національної ради технологія аналогового телебачення зберігається в Донецькій, Луганській, а також у 6-ти районах Херсонської області, які межують з Кримом", - підсумував Костинський.





