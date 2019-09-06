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 Суспільство
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Все про:Крим (7401) Луганщина (1829) Нацрада_ТРМ (215) Донецька область (2307) Костинський (60)

 Нацрада з ТРМ підготувала план розвитку аналогового телебачення в Донецькій, Луганській та Херсонській областях у 2020 р. ІНФОГРАФІКА

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення спільно з Міністерством інформаційної політики України підготувала план дій - 2020 щодо розвитку аналогового телебачення в Донецькій, Луганській і Херсонській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив член Нацради Сергій Костинський на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, план дій передбачає встановлення додаткових передавачів аналогового телебачення в смт Чаплинка та с. Чонгар Херсонської області, а також у Попаснянському районі Луганської та в м. Гірник Донецької областей.

Нацрада з ТРМ підготувала план розвитку аналогового телебачення в Донецькій, Луганській та Херсонській областях у 2020 р 01

"Згідно з планом, сигнал програм UA: Суспільне мовлення охопить стратегічні ділянки лінії розмежування і межі з тимчасово окупованим Кримом", - зазначив він.

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Костинський додав, що на засіданні 5 вересня Нацрада видала першу партію дозволів на тимчасове мовлення в таких населених пунктах: смт Чаплинка ("UA: Перший", "UA: Культура", "UA: Крим", "UA: Херсон"); с. Чонгар ("UA: Перший", "UA: Крим"); м. Гірник ("UA: Культура"); Попаснянський район ("UA: Перший", "UA: Донбас" та "UA: Культура").

Крім того, за його словами, в Попаснянському районі Луганської області у 2020 році планується будівництво нової вежі заввишки 150 м силами КП "Інноваційно-інформаційний центр".

"Нагадую, за рекомендацією Національної ради технологія аналогового телебачення зберігається в Донецькій, Луганській, а також у 6-ти районах Херсонської області, які межують з Кримом", - підсумував Костинський.

Нацрада з ТРМ підготувала план розвитку аналогового телебачення в Донецькій, Луганській та Херсонській областях у 2020 р 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146910
 
 
 Топ коментарі
 
Все очень медленно.Лолита конечно ваще ничего этого не делала.Но и эти,учитывая их культурное происхождения не очень нажимают.
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Так без ленточки чик-чик не хатит работать!
А ПетРылло испужалси-штрыляють тама!!
😁
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Той Перший і в Україні мало хто дивиться,а крисчанам з даунбасятами взагалі буде до лампочки.
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Все очень медленно.Лолита конечно ваще ничего этого не делала.Но и эти,учитывая их культурное происхождения не очень нажимают.
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Сколько там ставили ту знаменитую вышку при барыге, на Карачуне которая вроде?
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Так без ленточки чик-чик не хатит работать!
А ПетРылло испужалси-штрыляють тама!!
😁
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а які шоу будуть показувати? а 95-квартал буде?
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Какой может быть план развития если аналоговое тв уже уходит в историю.
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Так уже ушло. Это на тех направлениях где идет война ну и для крысчан тоже.
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Так для лугандонії лозунг "Вернем все взад" актуальний зараз, скоро план по розвитку радіоточок буде
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Вышка всё равно нужна для любого, а там сигнал не достаёт..
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А кому оно нужно то аналоговое телевидение...если уже давно все перешли на цифровое??
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Каменный век. На крысме уже больше года в цифре кажут, а тут какой-то анахронизм.
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на крысме гавно кажут и крымским титаном обветривают - скрепно куле ))
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ты его жареным любишь
понимаю это вопрос предпочтения - гастрономического
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Цифровое ТВ в формате Т2 запустили уже давно. На крысме еще до оккупации. Просто выключили аналоговое только в прошлом году. А вещать на оккупированные территории в форматах аналогового ТВ считаю правильным. Чем больше охват зрителей тем лучше.
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Той Перший і в Україні мало хто дивиться,а крисчанам з даунбасятами взагалі буде до лампочки.
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развивать аналоговое тв, это же дно, на этом стець заработал устанавливая ни кому не нужные вышки, теперь эти клоуны решили подзаработать, пользуясь дебильностью своих овец, а цифру слабо или там хрен заработаешь? хавайте овцы.
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