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 Політика України
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Все про:звільнення (640) Ващенко (13) держслужбовці (109)

 Масових звільнень з держслужби не буде. Це популістський підхід, - глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко

Глава Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Костянтин Ващенко прогнозує, що масових звільнень з державної служби не буде.

"Я не думаю, що будуть масові звільнення. Ми вже неодноразово це проходили, і жодного разу це не дало результату. Це певною мірою популістський підхід", - сказав Ващенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи не призведе розширення переліку підстав для звільнень держслужбовців до масових звільнень у найближчому майбутньому, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, закон визначає межу, а далі багато що залежить від того, як будуть виписані процедури.

Також читайте: Зарплати держслужбовців зростуть на 30%, - глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко

"Зокрема, порядок укладення контракту, встановлення невідповідності займаній посаді та інші. Водночас у цих порядках має бути збережений баланс між керівником держслужби в органі і самим державним службовцем", - додав чиновник.

За словами Ващенка, сьогодні у держслужбовців більше прав, ніж у керівника, і доводиться чути багато скарг, що нібито неможливо нікого звільнити.

"Тому я вважаю, що тут цей баланс буде більш доцільним. Він і держслужбовців буде дисциплінувати, і надасть керівникам можливість впливати на кадрову політику", - наголосив Ващенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко про вихід чоловіків у декрет: Це поодинокі випадки, переважно вони соромляться

Як повідомлялося, депутати Верховної Ради від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт (№1066) про внесення змін до законів "Про державну службу", "Про Кабінет Міністрів" і "Про центральні органи виконавчої влади" щодо перезавантаження влади, яким, серед іншого, пропонують розширити перелік підстав, за якими держслужбовець може бути звільнений.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146906
 
 
 Топ коментарі
 
вот и новая команда начала работать! всё по старому, суки трепливые!
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Потому, что чиновники это - специалисты, если Порошенко, с началом агрессии паРаши, нужны были, в первую очередь, специалисты, то Зелемойскому нужны специалисты ещё больше, чтобы и за него работали...
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там большинство просто бумагу перекладывает
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вот и новая команда начала работать! всё по старому, суки трепливые!
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Потому, что чиновники это - специалисты, если Порошенко, с началом агрессии паРаши, нужны были, в первую очередь, специалисты, то Зелемойскому нужны специалисты ещё больше, чтобы и за него работали...
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вот и новая команда начала работать! всё по старому, суки трепливые!
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Зечем бороться с коррупцией ? Новая власть борется с фонтанами.
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штейны опять укорачивают себе срок их жизни.
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Охренеть!!! Как "веник" не поедет куда-нибудь, так и снимает с должностей, "пачками"... А его "клоуны" уверяют, что "массовых увольнений" не будет...
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гнати в шию сук потрошенівських. гнати нах всіх держслужбовців пенсійного віку. хай ідуть двірниками підпрацьовувать, якщо мало накольодували, рядові папероперекладачі--нехай працюють
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Новые лица Зеленского - Медведчук, Кучма, Рабинович, Коломойский, Шуфрич и Портнов
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зебил сказал - нет - дед пихто ответил - есть - забыл шо ли - быстро напомнят)))))
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За "совєтів" в Україні було аж... 3000 номенклатурних посад. Все! І вони не мали компютерів, рахували на рахівницях, писали ручками і керували 100% всього що працювало в Україні... Зараз їх 285 000, нічим реально не керують - паразитують на дозвільній системі та таможні, але результати ... дійсно "вражають"... "як не вміти нічого, розвалити все і поцупити мільйони"
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С таким НЕ популистским подходом скоро в нашей стране не останется ничего живого, кроме огромного, чудовищно разбухшего государства, которое будет собирать 100% налогов с чудом не сбежавших в Польшу ста тысяч работоспособных граждан и выдавать им карточки на еду, чтоб не сдохли с голодухи.
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"Массовых увольнений с госслужбы не будет". А надо бы.
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зебилы и тут - ****.... обманули ,жестоко и цинично ,обманули - обтекайте болезненные)))))
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КАКИЕ ЖЕ УКРАИНЦЫ НАИВНЫЕ -ИХ ОПЯТЬ ЕВРЕИ РАЗВЕЛИ УЖ В КАКОЙ ТЫСЯЧНЫЙ РАЗ ЗА МНОГО-ВЕКОВУЮ МНОГОСТРАДАЛЬНОЙ -А МОЖЕТ И НЕ НАИВНЫЕ -МОЖЕТ ПРОСТО ПРОДАЖНЫЕ -КАК ТОТ ЖЕ ЯРОШ
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