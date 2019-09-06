 АМКУ зробив те, чого не могла домогтися Росія протягом останніх п'яти років, - зруйнувати національного виробника, - представник OSTCHEM

Про це заявив Ігор Гольченко, керівник юридичної служби холдингу OSTCHEM, передає РБК Україна.

"Рішення ще не набуло чинності, його ще немає на папері. Тому говорити, що ось прямо зараз все зупинилося, стало - передчасно. Можна говорити про перспективу на майбутнє. А перспектива - це фактично знищення галузі. Адже навіть сам Антимонопольний комітет сьогодні не сказав, яким чином відновиться конкуренція, як вони це бачать. Вони кажуть: якщо б три заводи працювали окремо, то вони б конкурували один з одним. Та не можуть вони конкурувати один з одним. "Черкаський азот" випускає селітру, а "Рівнеазот" випускає карбамід. Як вони будуть між собою конкурувати? То селітра, а це карбамід".

За словами представника Ostchem, АМКУ зробив те, чого не могли добитися російські виробники добрив протягом останніх п'яти років, - зруйнувати національного виробника.

"Прецедентів розподілу компаній такого рівня в промисловості я не знаю, їх не було. Безумовно, АМКУ намагається створити прецедент. Спрощений підхід до аналізу ринку, оголошення монополістом і примусовий розділ – це переділ власності, інакше не назвеш, - впевнений Гольченко. - В цілому прецедент небезпечний - він відкриває ящик Пандори з непередбачуваними наслідками для галузі. Потрібно розділити тоді всіх. Будь-яку групу візьми і її можна ділити".

Нагадаємо, 5 вересня АМКУ прийняв рішення примусово розділити групу компаній Ostchem Дмитра Фірташа у складі черкаського "Азоту", "Рівнеазоту", "Сєвєродонецького об'єднання Азот" та оптової торгової фірми "НФ Трейдінг Україна". У Group DF Дмитра Фірташа назвали рішення АМКУ "заснованим на аргументах сумнівної якості та прийнятим з порушенням порушенням законодавства".

"АМКУ фактично вирішив стратегічне завдання в першу чергу російських конкурентів зі знищенню вітчизняного хімпрому", - йдеться в заяві Group DF. Компанія зазначила, що оскаржуватиме рішення в судах усіх рівнів.