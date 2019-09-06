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 Економіка
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Все про:Фірташ (190) Антимонопольний комітет (153)

 АМКУ зробив те, чого не могла домогтися Росія протягом останніх п'яти років, - зруйнувати національного виробника, - представник OSTCHEM

Рішення Антимонопольного комітету примусово розділити групу компаній Ostchem загрожує знищенням галузі.

Про це заявив Ігор Гольченко, керівник юридичної служби холдингу OSTCHEM, передає РБК Україна.

"Рішення ще не набуло чинності, його ще немає на папері. Тому говорити, що ось прямо зараз все зупинилося, стало - передчасно. Можна говорити про перспективу на майбутнє. А перспектива - це фактично знищення галузі. Адже навіть сам Антимонопольний комітет сьогодні не сказав, яким чином відновиться конкуренція, як вони це бачать. Вони кажуть: якщо б три заводи працювали окремо, то вони б конкурували один з одним. Та не можуть вони конкурувати один з одним. "Черкаський азот" випускає селітру, а "Рівнеазот" випускає карбамід. Як вони будуть між собою конкурувати? То селітра, а це карбамід".

За словами представника Ostchem, АМКУ зробив те, чого не могли добитися російські виробники добрив протягом останніх п'яти років, - зруйнувати національного виробника.

"Прецедентів розподілу компаній такого рівня в промисловості я не знаю, їх не було. Безумовно, АМКУ намагається створити прецедент. Спрощений підхід до аналізу ринку, оголошення монополістом і примусовий розділ – це переділ власності, інакше не назвеш, - впевнений Гольченко. - В цілому прецедент небезпечний - він відкриває ящик Пандори з непередбачуваними наслідками для галузі. Потрібно розділити тоді всіх. Будь-яку групу візьми і її можна ділити".

Нагадаємо, 5 вересня АМКУ прийняв рішення примусово розділити групу компаній Ostchem Дмитра Фірташа у складі черкаського "Азоту", "Рівнеазоту", "Сєвєродонецького об'єднання Азот" та оптової торгової фірми "НФ Трейдінг Україна". У Group DF Дмитра Фірташа назвали рішення АМКУ "заснованим на аргументах сумнівної якості та прийнятим з порушенням порушенням законодавства".

"АМКУ фактично вирішив стратегічне завдання в першу чергу російських конкурентів зі знищенню вітчизняного хімпрому", - йдеться в заяві Group DF. Компанія зазначила, що оскаржуватиме рішення в судах усіх рівнів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146904
 
 
 Топ коментарі
 
Опа, Фирташа наконец прихватили и он тут же рыдать о наезде на бизнес начал, и это при том что он монополист на рынке удобрений Украины.
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Держите меня трое))) Куйловский кошелек-украинский национальный производитель)))) во загнули))))
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О как запели )))
Петя и компания свои личные интересы прикрывают патриотизмом и национализмом, как всегда ))
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Опа, Фирташа наконец прихватили и он тут же рыдать о наезде на бизнес начал, и это при том что он монополист на рынке удобрений Украины.
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Держите меня трое))) Куйловский кошелек-украинский национальный производитель)))) во загнули))))
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О как запели )))
Петя и компания свои личные интересы прикрывают патриотизмом и национализмом, как всегда ))
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Что там фирташовский выпердыш кудахчет? Еще одни "крепкие хозяйственники" льют крокодиловы слёзы,блеать. Кормушку отбирают.
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Справочник дежурного нытья пиарщиков и шестерок на все случаи жизни:

"Это уничтожит рынок. Развалит экономику. Убьет конкуренцию. Опустеет бюджет. Путин нападет. Пострадают пенсионеры, инвалиды и многодетные матери. Наступит хаос. Танос захватит землю".
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Если разделение компаний (по мнению (или угрозе)) представителей самой компании "приведет к развалу рынка" - значит это 100% монополия!
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Хорошее решение.Главное, что бы исполнение не через жопу. И хотелось бы увидеть продолжение.

" На заседании комитета было продемонстрировано, что ответчики имели долю рынка 35,45% в 2017 году. Если АМКУ не изменил свою позицию по этому поводу, это означает, что каждая компания Украины, которая имеет такую или высшуе долю рынка, имеет шанс быть принудительно разделенной.Прежде всего, можем в этом аспекте вспомнить группу ДТЭК, "Метинвест", Приват и "Интерпайп", которые имеют на отдельных рынках долю, превышающую не только 35,45%, а иногда 50%, 80% и даже 90%. "
Бывшая сотрудница АМКУ Агия Загребельская
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Ostchem Holding AG - холдинговая группа, объединяющая группу химических предприятий, которые производят минеральные удобрения, органические кислоты, диоксид титана, кальцинированную соду, жидкий азот и другие химические продукты. OSTCHEM Holding входит в состав финансово-промышленной группы компаний Group DF Дмитрия Фирташа.

Даже странно, что компания Фирташа против нарушения монополии Фирташа.
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Монополии - это зло.
Но!!!
Если это делается для того, чтобы Коломойскому проще было отжимать у Фирташа заводы, то какая нафиг разница Фирташ или Коломойский?
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Я смотрю, что быдло радуется что Коломойский отжимает у Фирташа.
Злобная тупая быдломасса, что еще сказать. Им-то от этого лучше жить не станет, только Коломойскому.
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колись казали без капролактаму у нас не буде ковбаси.. брехня! ковбаса є, правда соєва.
тепер так виходить, що без українського виробника нам взагалі кришка?
впевнений, що 99,99 українців в душі мріють, щоб ці падлюки, якщо не подохли--то голими пішли нах.
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Свистит. Черкасский азот выпускает селитру. И Севдон выпускает селитру. И Ровно тоже выпускает селитру.
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Он хотел сказать: "Они говорят: если бы три завода работали отдельно, то они бы конкурировали друг с другом. Да не могут они конкурировать друг с другом, - заявил Игорь Гольченко. - Как они будут друг с другом конкурировать? Зачем? Это все заводы Дмитрия Васильевича.
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дивно..
У США Є ціле антимонопольне законодавство,що не дозволяє менш як трьом "гравцям ринку" бути у кожній "галузі народного господарства"..

і нікому в голову не прийшло його відміняти з формулюванням"знищення національного виробника..." АМКУ зробив те, чого не могла домогтися Росія протягом останніх п'яти років, - зруйнувати національного виробника, - представник OSTCHEM - Цензор.НЕТ 5338
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Вся Украина пожинает "плоды" куЧмизма, насаженного паханом мафии леней куЧмом.
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все клоуны делают по плану, что бы рф оставить в стране главным поставщиком удобрений, а овцы радуются.
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