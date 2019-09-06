 Апеляційний суд залишив під арештом Гримчака

Про це повідомила у Facebook дружина підозрюваного Юлія Гримчак, передає Цензор.НЕТ.
"Постанова апеляційного суду про застосування запобіжного заходу: залишити без задоволення! Гримчака залишили під вартою в Чернігівському СІЗО", - повідомила Юлія Гримчак.
Як повідомлялося, сьогодні, 6 вересня, Чернігівський апеляційний суд розглядав скаргу захисника Дмитра Мельника в інтересах підозрюваного Юрія Гримчака.
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".
Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.
Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака. Наступного дня, 17 серпня, суд виправив помилки в постанові і тут же, за словами адвоката, допустив інші. Гримчака відправили в СІЗО.
А Цемах разве не задержанный?
Это у Жмена в голове насрано.
У него как у любого зелебени враг в Киеве и война поэтому между украинскими солдатами и порошенко - отсюда и плен.
Ты хочешь поговорить о том кто в твоей параллельной реальности кому враг и кто с кем в твоей параллельной реальности воюет?
Мне это не интересно.
Вопрос относился исключительно к нашей реальности в которой я и нормальные люди живут.
Нам нужны новые пленные что бы менять на тех которых набрала раша.
Логика вопроса в том что пленных надо много а у Зе пока кроме Грымчака никого нет.
А Грымчаком путин меняться не будет.
Коррупционер явно!!!! Но видно жадный живет как работяга вместе с семьей! Прям роман Бальзака "Гобсек"!!!!
Не смешно???? Рано или позднот за эту подставу Горбатюк, его мусора, ГБР и прочие будут отвечать!!!!
Я им скажу плохую новость!!! власть все равно смениться, а вы пойдете на этап за фальсификацию!!!! Зе не вечен, Беня не вечен!!!
Если никто не ворует значит должна была закончиться.
Какие же вы смешные боты со своей фермой.
Лучше скажи когда прекращение воровства и поборотая коррупция из твоего телевизора наконец то отразятся на жизни пересичного громадянина?
Я тебя про успехи Украины и спрашиваю а ты говоришь что вопросы дебильные.
В чем же тогда по твоему успех Украины?
В избрании твоей Юли?
Какие же вы тупые.
Это жесть.
Символ коррупции порошенки.
(с)
😁
Можешь скинуться на патриота, а то он бедный
У зелебеней враг в Киеве а не в Москве.
Да, хороша була гнида. Здорова.
Слабо??
🤗
😁
Ольгинские довбоЗЕбы в экстазе, радуются.
Тот выпуск когда ты ржал как конь сколько в тот день бойцов погибло?
Ну, кому-кому, а вам, подкаблучнику, без бубенцов не привыкать.
Вороги прийшли до влади. Не дилетанти, не веселі кльовуни, а смертельні вороги. Прокидайся, народе, поки вони не залили розпродану коломойшам землю твоєю кров'ю.
зебилы, шото не так в вашем сказочном королевстве кривых зеркал.. или вам - пох до следующей прикольной лотереи?