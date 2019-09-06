EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1702  72
Все про:апеляція (231) Гримчак (90) Апеляційний суд (136)

 Апеляційний суд залишив під арештом Гримчака

Чернігівський апеляційний суд залишив чинним рішення Деснянського райсуду міста про арешт колишнього заступника міністра МінТОТ Юрія Гримчака.

Про це повідомила у Facebook дружина підозрюваного Юлія Гримчак, передає Цензор.НЕТ.

"Постанова апеляційного суду про застосування запобіжного заходу: залишити без задоволення! Гримчака залишили під вартою в Чернігівському СІЗО", - повідомила Юлія Гримчак.

Як повідомлялося, сьогодні, 6 вересня, Чернігівський апеляційний суд розглядав скаргу захисника Дмитра Мельника в інтересах підозрюваного Юрія Гримчака.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

Читайте також: Арешт Гримчака: суд виправив в ухвалі одні помилки і відразу ж допустив інші, - адвокат

Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака. Наступного дня, 17 серпня, суд виправив помилки в постанові і тут же, за словами адвоката, допустив інші. Гримчака відправили в СІЗО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146903
 
   
 Топ коментарі
 
А Петя всё таки жлобяра. Не может найти несчастных 6 млн для своего верного пса.
 показати весь коментар
 
Допустили под залог

Можешь скинуться на патриота, а то он бедный
 показати весь коментар
 
Муму, чуя неладное, с вечера наелась пенопласта...
😁
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а этого под честное слово нельзя отпустить как Цемаха?
 показати весь коментар
 
 
ну когда порошенко наберет в плен украинских бойцов, то сможет на них выменять своего подельника, а пока никак) но на самом деле в плен он разве что сокамерников наберет)))
 показати весь коментар
 
 
Зеленский хоть кого то в плен взял кроме Грымчака?
 показати весь коментар
 
 
каким хером задержание вора связанно с "плен" ???
 показати весь коментар
 
 
Ну ты и тупой.
А Цемах разве не задержанный?
 показати весь коментар
 
 
бот иди проспись, твой текст туп и не связан, состоит из раздельных фраз на разные темы, или отвечай на вопрос , а не клей бред
 показати весь коментар
 
 
Ну, даже того же Цемаха взяли при Зеленском. Хотя, Жмен Злой прав, в твоем вопросе нет логики.
 показати весь коментар
 
Почему это нет логики?
Это у Жмена в голове насрано.
У него как у любого зелебени враг в Киеве и война поэтому между украинскими солдатами и порошенко - отсюда и плен.
 показати весь коментар
 
 
Объясню пороховате отсутствие логики. Жмен Злой пошутил, что "порошенко должен набрать в плен украинских бойцов, то сможет на них выменять своего подельника". Ты спрашиваешь: "Зеленский хоть кого то в плен взял кроме Грымчака?" Какие подельники Зеленского в плену, чтобы он должен был брать кого-то в плен для их обмена? Тут вопрос не про политику, тут про твой дурацкий, бессмысленный контраргумент.
 показати весь коментар
 
Сенцов Балух и наши моряки твоему Зе не подельники?
 показати весь коментар
 
Ты считаешь, что Зеленский - агент Кремля, то есть, с твоей точки зрения, Сенцов и Балух - точно не "подельники Зе". Но мы сейчас твой дебильный, нелогичный вопрос обсуждаем. Жмен Злой говорил об отношении Зеленского и Порошенко, что Порошенко в обмен на своего подельника Грымчака должен взять кого-то в заложники. Зачем Зеленскому кого-то в заложники брать? Разве Порошенко посадил кого-то из "подельников Зеленского?
 показати весь коментар
 
Я больные фантазии зебеней не обсуждаю обычно.
Ты хочешь поговорить о том кто в твоей параллельной реальности кому враг и кто с кем в твоей параллельной реальности воюет?
Мне это не интересно.
Вопрос относился исключительно к нашей реальности в которой я и нормальные люди живут.
Нам нужны новые пленные что бы менять на тех которых набрала раша.
Логика вопроса в том что пленных надо много а у Зе пока кроме Грымчака никого нет.
А Грымчаком путин меняться не будет.
 показати весь коментар
 
Так Цемах этож свой! А это укробандеровец из Донецка!!!! Кстати у которого реально нет машины! У жены нет машины! Проживает на съемной квартире в Хрущевке на Подоле!!!!
Коррупционер явно!!!! Но видно жадный живет как работяга вместе с семьей! Прям роман Бальзака "Гобсек"!!!!
Не смешно???? Рано или позднот за эту подставу Горбатюк, его мусора, ГБР и прочие будут отвечать!!!!
Я им скажу плохую новость!!! власть все равно смениться, а вы пойдете на этап за фальсификацию!!!! Зе не вечен, Беня не вечен!!!
 показати весь коментар
 
 
ЛЮБАЯ власть которая пойдет на фальсификацию будет сметена, и у Зе это знают, поэтому не воруют , по крайней мере пока
 показати весь коментар
 
 
Как у тебя эпоха зубожиння?
Если никто не ворует значит должна была закончиться.
 показати весь коментар
 
бот, ты бессмысленный, платят за любой тупой высер ??? это у грымчака такие на подсосе ???
 показати весь коментар
 
 
Тебе платят за обсирание Грымчака?
Какие же вы смешные боты со своей фермой.
 показати весь коментар
 
Не воруют?Одно Центрэнерго чего стоит.
 показати весь коментар
 
 
Да... Зубожилый Грымчак... Да тот предприниматель сам Грымчаку должен был 1,5 млн $ подарить, чтобы он мог себе квартиру купить. А у Зеленского действительно всего 5 лет, чтобы ликвидировать порошенковскую банду, иначе эта банда ликвидирует его. Пусть думает.
 показати весь коментар
 
 
Ты зубы не заговаривай.
Лучше скажи когда прекращение воровства и поборотая коррупция из твоего телевизора наконец то отразятся на жизни пересичного громадянина?
 показати весь коментар
 
 
Мне беспокоиться??? А мне-то чего? Я же такие дебильные вопросы не задаю, как прекращение воровства и победа над коррупцией "отразятся на жизни пересичного громадянина". Собственно говоря, мне, как избирателю Тимошенко, выгодно отстранение Зеленского от власти, так что, я не беспокоиться, а, по свиноватным понятиям, радоваться неудачам Зеленского должен. Но я, как патриот Украины, в отличие от свиноваты, радуюсь прежде всего успехам Украины.
 показати весь коментар
 
Видно что ты совсем уже запутался.
Я тебя про успехи Украины и спрашиваю а ты говоришь что вопросы дебильные.
В чем же тогда по твоему успех Украины?
В избрании твоей Юли?
Какие же вы тупые.
Это жесть.
 показати весь коментар
 
 
Гражданин, ты - дебил! Об отсутсвии логики в вопросе я написал, когда ты Жмена Злого спросил. И только дебил не видит связи между прекращением воровства и коррупции, и улучшением уровня жизни "пересичного громадянина".
 показати весь коментар
 
Так а как же Грымчак? Вот ты, свиноватник, что для его освобождения делаешь? Может на Майдане стоишь, или средства на залог для него собираешь? Сколько уже собрано? И кому надо беспокиться, мне или Грымчаку, что у него такие соратники?
 показати весь коментар
 
Для этого нужно сбить Боинг,или хотя бы пленных солдат расстрелять.
 показати весь коментар
 
 
Грымчак это сакральная жертва.
Символ коррупции порошенки.
 показати весь коментар
 
 
А Петя всё таки жлобяра. Не может найти несчастных 6 млн для своего верного пса.
 показати весь коментар
 
 
Гримчак протеже луценка, а он его бросил.
 показати весь коментар
 
 
Муму, чуя неладное, с вечера наелась пенопласта...
😁
 показати весь коментар
 
 
и нам будут говорить, что судьи самостоятельны! Врагов за прошлую неделю наотпускали пачку, причем с железніми уликами, а тут даже залог не допустили...
 показати весь коментар
 
 
Допустили под залог

Можешь скинуться на патриота, а то он бедный
 показати весь коментар
 
 
Добре, пархата, що ти хоч на Цемаха не просиш нас скидуватись. Та про шо я, його ж відпустили під чесне слово вбивці хохлів.
 показати весь коментар
 
Чьих врагов?
У зелебеней враг в Киеве а не в Москве.
 показати весь коментар
 
 
це той самий Петлюра, який разом з Вінниченком організував заколот проти Скоропадського; а потім "і вашим, і нашим": і з Денікіним замирювався, і з більшовиками...
Да, хороша була гнида. Здорова.
 показати весь коментар
 
У свиновати вже і Петлюра, який боровся проти проросійського федераста Скоропадського - гнида? До речі, свиновата бреше, бо Петлюра ніколи ані з Денікіним, ані з більшовиками не замирювався.
 показати весь коментар
 
У всех украинцев враг в том числе и в Киеве, и пока эта гидра не будет истреблена, все будут в опасности, в том числе и Зеленский.
 показати весь коментар
 
🐖🐖🐖, скиньтеся на свободу холую🐷!!
Слабо??
🤗
 показати весь коментар
 
 
Боров шоколадный свои не бросает)))))))
 показати весь коментар
 
 
Главное, что цемаха отпустили, сепара, террориста, убийцу. А Гримчака за календарики держат.
Ольгинские довбоЗЕбы в экстазе, радуются.
 показати весь коментар
 
 
Грымчак коррумпированное придворное ***** по жизни. Сидело бухое на ТВ эфире и ржало целый час. в день когда 9 ребят в АТО погибли. Его уже ведущий не выдержал и в конце передачи спросил он под психотропами или просто пьяный и чего ему так весело а трагический день.
 показати весь коментар
 
 
Ну хоть 95 квартал не вел.
Тот выпуск когда ты ржал как конь сколько в тот день бойцов погибло?
 показати весь коментар
 
 
"А Гримчака за календарики держат."... Апеляційний суд залишив під арештом Гримчака - Цензор.НЕТ 5666 Апеляційний суд залишив під арештом Гримчака - Цензор.НЕТ 5666 Апеляційний суд залишив під арештом Гримчака - Цензор.НЕТ 5666 Надеюсь, скоро ему эти календарики оторвут.
 показати весь коментар
 
 
Люлин подкаблучник, вы остались в прошлом столетии? Не хочу вас расстраивать, но отрывных календариков сейчас нет.
 показати весь коментар
 
Так это что, Грымчак уже без календариков остался? Это сокамерники над ним так надругались?
 показати весь коментар
 
 
Ааа! Вы про бубенцы. Теперь понятно.
Ну, кому-кому, а вам, подкаблучнику, без бубенцов не привыкать.
 показати весь коментар
 
Цемах і Гримчак , капець повний . За вбивство українців на волю , по сфальшованій справі тюрма.
 показати весь коментар
 
 
Чому свиновата впевнена, що справа Гримчака сфальшована? Які у тебе аргументи? Бо така ж вата, як і ви, каже, що справа Цемаха сфальшована.
 показати весь коментар
 
 
О московська гнида заговорила . Так вас влаштовує ? Я "свиновата" а ви московська гнида . Бо саме гнида не може бачити , що переслідується тому що в вишиванці а не з колорадською стрічкою .Був би з нею , був би вільний , як Цемах , Добкін , Кернес і мер Одеси . Гримчаку можна закинути лишень шахрайство ну а ж нік не хабарництво . Де використання свого службового положення ? . До того ж , що Порох , що новобраний на підтанцьовці в московитів , як і ви доречі , а з ними , як і з вами мені не по дорозі.
 показати весь коментар
 
Знову дурне свиноватне припущення. Звідки ти взяв, що я маю якесь відношення до Москви? Гримчак переслідується тому, що у "вишиванці а не з колорадською стрічкою"??? Апеляційний суд залишив під арештом Гримчака - Цензор.НЕТ 7730 У нас багато людей ходять у вишиванці та без колорадської стрічки (той же Порошенко), але їх ніхто не переслідує. "Гримчаку можна закинути лишень шахрайство ну а ж нік не хабарництво"... Апеляційний суд залишив під арештом Гримчака - Цензор.НЕТ 7730 Апеляційний суд залишив під арештом Гримчака - Цензор.НЕТ 7730 Апеляційний суд залишив під арештом Гримчака - Цензор.НЕТ 7730 Тобто, для свиновати шахрайство вже не злочин, якщо шахрай у вишиванці ходить? Взагалі, я про це завжди казав, і ти зайвий раз це підтвердив.
 показати весь коментар
 
 
Тільки за один вчорашній день зелені випустили трьох зрадників та вбивць. Відпустили, треба думати, щоб вони й далі вбивали українських солдатів та мирних мешканців.
Вороги прийшли до влади. Не дилетанти, не веселі кльовуни, а смертельні вороги. Прокидайся, народе, поки вони не залили розпродану коломойшам землю твоєю кров'ю.
 показати весь коментар
 
Рехформований ПетРиллом суд випустив..
 показати весь коментар
 
 
Ти, свиноватнику, порахував, скільки зрадників та вбивць віддав Росії Порошенко в обмін на українських заручників? При чому, віддавались не один зрадник за 10 українців, як зараз планується, а навпаки, Порошенко віддавав 10 зрадників за одного українця, при чому, і серед тих, хто повернувся в Україну по обміну виявлялись зрадники.
 показати весь коментар
 
Цікавий "суд" той.... терориста-сепаратиста під "особисте забов'язання" відпускають а Гримчака ні. Сказати що я хутінєю / ахутінєваю - несказати нічого.
 показати весь коментар
 
 
Зато довбоЗЕби радіють. Хто за порєбріком, хто в дири та линири. Почитайте, як їх прьот.
 показати весь коментар
 
 
За терориста-сепаратиста обіцяють українських полонених віддати, а за Гримчака ніхто нічого не обіцяє, ані копійки. Навіть його партайгеноссе Порошенко. Апеляційний суд залишив під арештом Гримчака - Цензор.НЕТ 8497
 показати весь коментар
 
Это надо было быть такой гнидой, что никто не хочет 6 лимонов залога за него внести.
 показати весь коментар
 
"супер".. международного террориста-убийцу Цемаха суд отпускает на все четыре стороны, а политика, назначенного показательным терпилой - садит..
зебилы, шото не так в вашем сказочном королевстве кривых зеркал.. или вам - пох до следующей прикольной лотереи?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору