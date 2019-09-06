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Все про:візит (688) Молдова (479) Попеску (1)

 Обговоримо співпрацю та євроінтеграцію: глава МЗС Молдови Попеску в понеділок відвідає Україну

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску 9 вересня здійснить робочий візит до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Наші відносини з Україною, нашим сусідом і стратегічним партнером, заслуговують на особливу увагу, ...9 вересня я буду в Україні з робочим візитом на запрошення мого колеги Вадима Пристайка", - зазначив Попеску.

Під час візиту він проведе низку зустрічей з представниками Кабміну і Верховної Ради України.

"Ми обговоримо двосторонній порядок денний, регіональну і міжнародну співпрацю, європейську інтеграцію та інші теми, які мають для нас спільний інтерес", - повідомив міністр.

Нагадаємо, раніше Президент Республіки Молдова Ігор Додон у привітанні до Дня Незалежності України повідомив, що хоче найближчим часом зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.

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Обговоримо співпрацю та євроінтеграцію: глава МЗС Молдови Попеску в понеділок відвідає Україну 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146901
 
 
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Встретятся два несчастья. Одно с приднестровьем,другое с днр...
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Попєску приїхав до Зєлєску...Пішли б вони Зажопінск.
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