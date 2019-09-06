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Все про:декрет (2) Ващенко (13) держслужбовці (109)

 Глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко про вихід чоловіків у декрет: Це поодинокі випадки, переважно вони соромляться

Глава Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Костянтин Ващенко повідомив, що чоловіки на державній службі в Україні не користуються можливістю виходу в декретну відпустку, це поодинокі випадки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, скільки відсотків чоловіків на держслужбі йдуть у декрет.

"Це поодинокі випадки. Переважно вони соромляться це робити і використовують це, зокрема, як можливість сховатися на час, поки "дмуть якісь політичні вітри", - сказав Ващенко.

За його словами, сьогодні у держслужбовців є така можливість, але, "напевно, через громадську думку, яка ще по-різному на це реагує, чоловіки цим не користуються".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146897
 
 
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но ответил ты только мужу. молодец, верный ниппонец
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теперь мы знаем чем порохоботы там занимаются Глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко про вихід чоловіків у декрет: Це поодинокі випадки, переважно вони соромляться - Цензор.НЕТ 8090
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Он в декретном отпуске, на сносях наверна...
🤗
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сегодня не день - госслужащего? а то... прямо...что ни новость то забота о госслужащем)))
а вот аграриям и селянам тоже бы хотелось такого внимания...но...хрен!
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та которые весной то сажали... тех уже.... пересажали )))
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Возьмите Ляшко на госслужбу. Он очень старается забеременеть, как только получится - уйдет в декрет.
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- Как же она могла оставить детей? Она же мать.
- Ха! Мать!.. Мать у них был - Новосельцев! (с)
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