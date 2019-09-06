 "Пласт" закликав Раду ухвалити законопроєкт про їхнє державне визнання, вилучивши держфінансування

Про це йдеться в заяві "Пласту" на офіційній сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вдячні ініціаторам закону за пропозицію закріпити державне фінансування для діяльності нашої організації. Це дало б нам змогу збільшити число осередків, залучити ще більше дорослих волонтерів до роботи з дітьми, провести більше заходів як в Україні, так і в країнах проживання української діаспори, а відтак, наблизитися до реалізації нашої мети – зробити пластовий рух доступним для кожної української дитини. Та в умовах дискусії, що склалася, ми закликаємо Парламент прийняти правки до закону, вилучивши з нього норми про пряме державне фінансування. Разом з тим, ми продовжимо використовувати існуючі механізми фінансування для громадських організацій, такі як публічні прозорі конкурси. Також готові долучатися до розробки нових ефективних моделей фінансування інституційного розвитку громадських організацій", - йдеться в повідомленні.
Окремо в організації підкреслили, що є аполітичними і закликали політсили не використовувати назву "Пласту" для своїх політичних інтересів. Там також зауважили, що самостійно збиратимуть кошти і почали масштабну фандрайзингову кампанію.
Нагадаємо, 3 вересня президент Зеленський ветував законопроєкт про державну підтримку Національної скаутської організації України "Пласт". Він повернув документ до Ради на доопрацювання з власними правками. Зокрема, Зеленський запропонував доопрацювати зазначений закон з метою визначення засад державної підтримки розвитку "Пласту".
По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным
На совести пойманного СБУ боевика "ДНР" смерти не только мирных граждан, а также пассажиров сбитого в 2014 году малайзийского "Боинга". Террорист причастен и к расправе над бойцами ВСУ. Журналист Юрий Бутусов отметил, что Владимир Цемах по кличке "Борисыч" виновен в страшной смерти бойцов ВСУ летом 2014 года под Снежным, сообщает "Диалог.UA". В 2015 году террорист Цемах давал интервью. Предатель Украины рассказал, как подразделение его боевиков участвовало в бою на 43-м блокпосту под Снежным 6 августа 2014 года. Террористы под руководством "Борисыча" открыли огонь по 30-й механизированной бригаде из 23-мм установки ЗУ-23. Колонна бойцов ВСУ выехала к блокпосту, и о подлости террористов наши военные информации не имели. Как оказалось, для наших бойцов, многие из которых тогда еще были неопытные, данный бой стал первым огневым контактом. Защитникам Украины пришлось отступить. Бутусов рассказал, что на месте боя остались четверо украинских военных, они были еще живые.
Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь. Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"". Террористы Цемаха не стали спасать раненых, они добили Степанюка и Чечета прямо на месте. Тела погибших бойцов удалось вывезти благодаря волонтерам из "Эвакуации-200". Останки военных ВСУ были обезображены.
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Рамзанка Дыров резал русню и горд этим и ..... херой Рабсии
русаки еще и дань платят ему, тихонько поправляя бутылку и извиняясь))
А Пласт за Украину
😁
Однако!
Не нахожу его в списке.
Ініціатор(и) законопроекту
:Кривенко Віктор Миколайович (VIII скликання) Маркевич Ярослав Володимирович (VIII скликання) Парубій Андрій Володимирович (VIII скликання) Тетерук Андрій Анатолійович (VIII скликання) Лозовой Андрій Сергійович (VIII скликання) Савка Іван Іванович (VIII скликання) Сташук Віталій Филимонович (VIII скликання) Гринів Ігор Олексійович (VIII скликання) Палатний Артур Леонідович (VIII скликання) Білоцерковець Дмитро Олександрович (VIII скликання) Юринець Оксана Василівна (VIII скликання) Бондар Михайло Леонтійович (VIII скликання) Петренко Олег Миколайович (VIII скликання) Співаковський Олександр Володимирович (VIII скликання) Білозір Оксана Володимирівна (VIII скликання) Дзюблик Павло Володимирович (VIII скликання) Амельченко Василь Васильович (VIII скликання) Войцеховська Світлана Михайлівна (VIII скликання) Васюник Ігор Васильович (VIII скликання) Хміль Михайло Михайлович (VIII скликання) Кадикало Микола Олегович (VIII скликання) Вадатурський Андрій Олексійович (VIII скликання) Княжицький Микола Леонідович (VIII скликання) Гопко Ганна Миколаївна (VIII скликання) Лесюк Ярослав Васильович (VIII скликання) Голуб Владислав Володимирович (VIII скликання) Добродомов Дмитро Євгенович (VIII скликання) Гузь Ігор Володимирович (VIII скликання) Кривошея Геннадій Григорович (VIII скликання) Лінько Дмитро Володимирович (VIII скликання) Логвинський Георгій Володимирович (VIII скликання) Бублик Юрій Васильович (VIII скликання) Чижмарь Юрій Васильович (VIII скликання) Вознюк Юрій Володимирович (VIII скликання) Скрипник Олексій Олексійович (VIII скликання) Мацола Роман Миколайович (VIII скликання) Шинькович Андрій Васильович (VIII скликання) Паламарчук Микола Петрович (VIII скликання) Дідич Валентин Володимирович (VIII скликання) Мусій Олег Степанович (VIII скликання) Кишкар Павло Миколайович (VIII скликання) Рибак Іван Петрович (VIII скликання) Єднак Остап Володимирович (VIII скликання) Євтушок Сергій Миколайович (VIII скликання) Галасюк Віктор Валерійович (VIII скликання) Демчак Руслан Євгенійович (VIII скликання) Рудик Сергій Ярославович (VIII скликання) Бабій Юрій Юрійович (VIII скликання) Крулько Іван Іванович (VIII скликання) Люшняк Микола Володимирович (VIII скликання)
как бпп и **********
Пацталом!!!
🤣🤣
😂
До ціни вугілля по "Роттердам+" немає претензій - НАБУ
sulima ivan - тріпло та брехло!
https://censor.net.ua/news/3145746/on_ne_imeet_prava_na_den_nezavisimosti_v_sentrope_gulyat_no_eto_byl_ego_otpusk_ofitsialnyyi_zelenskiyi/sortby/tree/order/asc/page/6#comment_71308631
🤣🤣🤣
не чув, не знаю і не хочу знати ніяких пластів, крім хорошого товстолобикового пласта. на крайняк із ляща кіла на три.