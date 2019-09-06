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Все про:закон (732) Зеленський (2640) Пласт (16) фінансування (560)

 "Пласт" закликав Раду ухвалити законопроєкт про їхнє державне визнання, вилучивши держфінансування

Громадська скаутська організація "Пласт" закликала Раду ухвалити законопроєкт про їхнє державне визнання, вилучивши з нього норми про пряме державне фінансування.

Про це йдеться в заяві "Пласту" на офіційній сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вдячні ініціаторам закону за пропозицію закріпити державне фінансування для діяльності нашої організації. Це дало б нам змогу збільшити число осередків, залучити ще більше дорослих волонтерів до роботи з дітьми, провести більше заходів як в Україні, так і в країнах проживання української діаспори, а відтак, наблизитися до реалізації нашої мети – зробити пластовий рух доступним для кожної української дитини. Та в умовах дискусії, що склалася, ми закликаємо Парламент прийняти правки до закону, вилучивши з нього норми про пряме державне фінансування. Разом з тим, ми продовжимо використовувати існуючі механізми фінансування для громадських організацій, такі як публічні прозорі конкурси. Також готові долучатися до розробки нових ефективних моделей фінансування інституційного розвитку громадських організацій", - йдеться в повідомленні.

Окремо в організації підкреслили, що є аполітичними і закликали політсили не використовувати назву "Пласту" для своїх політичних інтересів. Там також зауважили, що самостійно збиратимуть кошти і почали масштабну фандрайзингову кампанію.

Нагадаємо, 3 вересня президент Зеленський ветував законопроєкт про державну підтримку Національної скаутської організації України "Пласт". Він повернув документ до Ради на доопрацювання з власними правками. Зокрема, Зеленський запропонував доопрацювати зазначений закон з метою визначення засад державної підтримки розвитку "Пласту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не мав права ветувати закон про держпідтримку "Пласту", - Парубій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146895
 
   
 Топ коментарі
 
Цю людину український суд відпустив. Всі нагороди на його грудях - за вбивства українців. Скажіть, скільки українців треба вбити, щоб бути в Україні вільною людиною? Скільки взагалі коштує життя українця, за українським судом? А скільки дадуть людині, яка насмІлеться вбити Його?"Пласт" поддержал поправки Зеленского и призвал Раду принять законопроект об их государственном признании - Цензор.НЕТ 1885
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ага, только Порошенко твоих обезьян прокатил по всем телеканалам показав вашу причастность к войне и выбивал новые санкции, а клоун просто снова обосрался.
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патриот Порошенко обменял российских разведчиков Ефремова и Александрова на Савченко,при задержании которых погиб украинский солдат и три получили ранения,а потом посадил Савченко в тюрьму мега умный поступок

"Пласт" призвал Раду принять законопроект об их государственном признании, исключив госфинансирование - Цензор.НЕТ 8915
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Цю людину український суд відпустив. Всі нагороди на його грудях - за вбивства українців. Скажіть, скільки українців треба вбити, щоб бути в Україні вільною людиною? Скільки взагалі коштує життя українця, за українським судом? А скільки дадуть людині, яка насмІлеться вбити Його?"Пласт" поддержал поправки Зеленского и призвал Раду принять законопроект об их государственном признании - Цензор.НЕТ 1885
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просто малорос хочет создать ещё один кадыростан на территории дамбаса
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патриот Порошенко обменял российских разведчиков Ефремова и Александрова на Савченко,при задержании которых погиб украинский солдат и три получили ранения,а потом посадил Савченко в тюрьму мега умный поступок

"Пласт" призвал Раду принять законопроект об их государственном признании, исключив госфинансирование - Цензор.НЕТ 8915
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ага, только Порошенко твоих обезьян прокатил по всем телеканалам показав вашу причастность к войне и выбивал новые санкции, а клоун просто снова обосрался.
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и чем это закончилось? пшиком. Европа всё так же целуется с путиным. Ей пофиг наши граждане в тюрьмах
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пока основными лобызателями евляются сцарь и сцыкло. А Европа так... для неё это всё где-то далеко и непонятно. Если Порошенко ездил и каждый раз напоминал о совести, то малороса "туда не приглашали и не звали".
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А кловун зе всегда обсераецца. Оно не может не обсерацца!((( Крывой рог,ватные мамо Риммо и папо Шуро! Совдеп позволил им, евреям, нахомячить тугриков из убитой манголии!))) И эти совки у*бут зелю за отклонение от линии кпсс!))) Мне только непнятно, причьом здесь Украина?!!! И мы, нормальные граждане?!Я не хочу в крывой рог и манголию!)))
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Спроси у Савченко почему погибли солдаты,и как она попала в плен , запоребриковый ,ты даже не в курсе того, что тут несешь.
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Кого отпустил Зеленский :

По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным

На совести пойманного СБУ боевика "ДНР" смерти не только мирных граждан, а также пассажиров сбитого в 2014 году малайзийского "Боинга". Террорист причастен и к расправе над бойцами ВСУ. Журналист Юрий Бутусов отметил, что Владимир Цемах по кличке "Борисыч" виновен в страшной смерти бойцов ВСУ летом 2014 года под Снежным, сообщает "Диалог.UA". В 2015 году террорист Цемах давал интервью. Предатель Украины рассказал, как подразделение его боевиков участвовало в бою на 43-м блокпосту под Снежным 6 августа 2014 года. Террористы под руководством "Борисыча" открыли огонь по 30-й механизированной бригаде из 23-мм установки ЗУ-23. Колонна бойцов ВСУ выехала к блокпосту, и о подлости террористов наши военные информации не имели. Как оказалось, для наших бойцов, многие из которых тогда еще были неопытные, данный бой стал первым огневым контактом. Защитникам Украины пришлось отступить. Бутусов рассказал, что на месте боя остались четверо украинских военных, они были еще живые.

Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь. Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"". Террористы Цемаха не стали спасать раненых, они добили Степанюка и Чечета прямо на месте. Тела погибших бойцов удалось вывезти благодаря волонтерам из "Эвакуации-200". Останки военных ВСУ были обезображены.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/183156_1562514311
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Цемах - советский офицер ПВО в отставке , его "иконостас" - наградьі еще СССР. Есть там и значки от "ДНР-ьі" , ну и ? Ватникс...
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Може там медалі "заслужений гомік" І-ї, ІІ-ї і ІІІ-ї ступені? Тобі гомік треба? Так сходи на сайт знайомств. А ми його виміняємо за наших полонених.
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но у нас есть "братья" в этом вопросе.
Рамзанка Дыров резал русню и горд этим и ..... херой Рабсии
русаки еще и дань платят ему, тихонько поправляя бутылку и извиняясь))
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В Украине суд шиддовский, как и СБУ - где там украинцы ?
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Не понял, так что получается пластины тоже за зелёных?
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Отак. Виявляється в нас справжній патріот тільки один Мародер. Всі інші продались зеленим "Пласт" поддержал поправки Зеленского и призвал Раду принять законопроект об их государственном признании - Цензор.НЕТ 7500
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Как отдались ,там же написано что это аполитичная организация? Зелюк не читатель,зелюк писятель.Кинули косточку -перемога. А Цалуха отпустили - покращення.
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Балух сидить в російській буцегарні і вже вкотре голодує в знак протесту. Бо його катують за його любов до України. А продажні мародерські тролі на них собі гроші заробляють.
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Спроси у Балуха примет ли он такое освобождение ,от предателей Украины, сомневаюсь, это зелюки за обещалки родину продали ,а Балух не отказался от Украины даже в казематах.
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Що продажний троль російського шпигуна Порошенка хоче? Зірвати назавтра обмін? Скільки в рублях така "робота" коштує?
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А может это твой кремлевский куратор сорвал обмен и ,твой пезик - уклонист сцыкливый подмахнул *****?Заткнись ,иуда ,не суди всех по себе , Балух бы таким в рожу плюнул.
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Дурень, який через усі сили намагається показати, що розумний, херня, яку ти несеш, не лізе ні в які ворота, навіть жовтого будинку, де тебе зачекалися.
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А дякулы тут на говно несколько дней исходили...
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Порошки, вам хоч заплатили за висєри?
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А тебе зелючка оплатили задоподтирание сцаря,везде вылизала ?
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так я зад петеньке и не подтирала. Он его пиджаком подтирает, заправляя в трусы.
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Ай ай ай, люди видели что он восстановил ВСУ, а ты смотрела как он трусы поправляет, тебя смущают трусы как атрибут ,не пользуешься? Короче -кого что волновало.
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алкаш позорил нашу страну на международных встречах
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Алкаш"Ты ему наливала ? Просто тебе нарики очень нравятся ,так и скажи. Как вы одинаково поете с "русвесной", одного гнезда выкормыши.
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А скільки продажні тролі російського шпигуна Порошенка смерділи, що Вовік проти Пласту! А тут бац! і Пласт підтримав рішення Вовіка
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И что? В чем победа ?Как это поможет Украине? Пласт поддержал , врагов из тюрьмы выпускает,это даже не 95 квартал ,это цирк уродов
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Не долго ПОРОХОБОТИКИ ликовали. Надо же С...... а.
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Все? Война окончена и наступило покращення?
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Пласт за Зеленского,а вчера столько врали кремлеботы,но правда победила "Пласт" поддержал поправки Зеленского и призвал Раду принять законопроект об их государственном признании - Цензор.НЕТ 4200
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Чмо зебильное, зе временщик, седня есть, завтра нет.
А Пласт за Украину
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Пласт заявил:Мы благодарны инициаторам закона (Зеленский был инициатором тоже) за предложение закрепить государственное финансирование для деятельности нашей организации,ты я вижу как илита 8% чтению не обучен,только поеданию фекалий обучен
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По научному- копрофаги они 🐖🐖..
😁
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ЗЕ был инициатором закона?
Однако!
Не нахожу его в списке.

Ініціатор(и) законопроекту
:Кривенко Віктор Миколайович (VIII скликання) Маркевич Ярослав Володимирович (VIII скликання) Парубій Андрій Володимирович (VIII скликання) Тетерук Андрій Анатолійович (VIII скликання) Лозовой Андрій Сергійович (VIII скликання) Савка Іван Іванович (VIII скликання) Сташук Віталій Филимонович (VIII скликання) Гринів Ігор Олексійович (VIII скликання) Палатний Артур Леонідович (VIII скликання) Білоцерковець Дмитро Олександрович (VIII скликання) Юринець Оксана Василівна (VIII скликання) Бондар Михайло Леонтійович (VIII скликання) Петренко Олег Миколайович (VIII скликання) Співаковський Олександр Володимирович (VIII скликання) Білозір Оксана Володимирівна (VIII скликання) Дзюблик Павло Володимирович (VIII скликання) Амельченко Василь Васильович (VIII скликання) Войцеховська Світлана Михайлівна (VIII скликання) Васюник Ігор Васильович (VIII скликання) Хміль Михайло Михайлович (VIII скликання) Кадикало Микола Олегович (VIII скликання) Вадатурський Андрій Олексійович (VIII скликання) Княжицький Микола Леонідович (VIII скликання) Гопко Ганна Миколаївна (VIII скликання) Лесюк Ярослав Васильович (VIII скликання) Голуб Владислав Володимирович (VIII скликання) Добродомов Дмитро Євгенович (VIII скликання) Гузь Ігор Володимирович (VIII скликання) Кривошея Геннадій Григорович (VIII скликання) Лінько Дмитро Володимирович (VIII скликання) Логвинський Георгій Володимирович (VIII скликання) Бублик Юрій Васильович (VIII скликання) Чижмарь Юрій Васильович (VIII скликання) Вознюк Юрій Володимирович (VIII скликання) Скрипник Олексій Олексійович (VIII скликання) Мацола Роман Миколайович (VIII скликання) Шинькович Андрій Васильович (VIII скликання) Паламарчук Микола Петрович (VIII скликання) Дідич Валентин Володимирович (VIII скликання) Мусій Олег Степанович (VIII скликання) Кишкар Павло Миколайович (VIII скликання) Рибак Іван Петрович (VIII скликання) Єднак Остап Володимирович (VIII скликання) Євтушок Сергій Миколайович (VIII скликання) Галасюк Віктор Валерійович (VIII скликання) Демчак Руслан Євгенійович (VIII скликання) Рудик Сергій Ярославович (VIII скликання) Бабій Юрій Юрійович (VIII скликання) Крулько Іван Іванович (VIII скликання) Люшняк Микола Володимирович (VIII скликання)
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Уже были нацдружины , посодействовали освободению Цалуха, "патриоты" плеснявые. Досяглы покращення , пласт у них появился...
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Соевая, выпустили петины суды, реформой которых петя пышается.
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Плесень, эти же суды задерживали Цалхов, а выпускают они всю шоблу когда в стране власть поменялась,и это совсем не совпадение.
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неа муды все те же - они хотят сладко есть и мягко спать
как бпп и ********** "Пласт" закликав Раду ухвалити законопроєкт про їхнє державне визнання, вилучивши держфінансування - Цензор.НЕТ 9153
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А я не знала что Зеля голодает и Каламойша с Бодей тоже, вон какие рылы поотъедали .
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Що, не задалась сьогодні робота у порохоботів? Співчуваю "Пласт" призвал Раду принять законопроект об их государственном признании, исключив госфинансирование - Цензор.НЕТ 4182
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Да мне фиолетово, меня не волнуют липовые пэрэмоги и покращення, только ,малорос,эти пластуны тебе на помогут ни тарифы оплатить ,ни семью накормить, как и твои пять сребрянников за которые продал Украину.
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І хто ж мені платить? Бо вам платить російський шпигун Порошенко. А мені хто?
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Ты знаешь то мне платят?Сколько же вам плеснявые заплатили за освобожддение Цалуха,и чтобы ты "патриот " хер"ов это предадательство тут отмазывал? Твари.
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Мародери підняли хайп, але досі ні деталів, ні обставин, ні результатів справи Цемаха не відомо. Мародерам важливо кричати "зрада!". Особисто я можу тільки робити оцінки з того, що я знаю. А знаю я те, що голанці не зацікавлені в Цемаху. Бо гроші за Боінг вже отримали. Тому і суду теж не буде. Тому мій захист рішення Вовіка - реакція на продажну вонь порохоботів.
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Так ты ,мерзота ,решил что можно выпустить врага ,из за которого гибли украинцы ,просто так ,даже без браслета и нарушением элементарных судебных процедур .И то, что просили 40 евродепутатов не выпускать важного свидетеля ,тебе по барабану ,кремлевский ты прихвостень.
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Зїси ложку лайна, якщо Цемах залишиться в Києві і не поїде ні до якого Лугандону?
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Я тебя им накормлю,зелюк тупоголовый, стронники Порошенко должны радоваться тому что зеля дал добро на очереднуую "пионерскую организацию" и при этом выпустил на свободу врага ,из за которого погибли наши воины, ну мы же не зелюки , дерьмом не питаемся.
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Суліман!!! Як же ти остохреніло, падлюка....збоченець!! При Порохі навіть запитання б не було про пластунів,- зареєстрували б миттєво, бо це наше історичне коріння, патріотичне виховання наших дітей, на відміну від тебе , гнидо, що стопудово сповідуєш парашинське насліддя та анонуєш, напевно, перед своїм партбілетом та піонєрським галЬстуком...
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Жодної копійчини мародер Порошенко на Пласт не дав за всі п'ять років. А я вам дам гривню. Одну "Пласт" закликав Раду ухвалити законопроєкт про їхнє державне визнання, вилучивши держфінансування - Цензор.НЕТ 9731
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Не все продаются как ты ,малорос,купи себе свечку на эту гривну,предатели никому не нужны и долго не живут.
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жаль, що твоєї юдиної гривні тобі, парашинський задрот, на гумовий вироб не вистачить, щоб такі виродки не з'являлися на цьому світі! В дупу свою запхай, може, менше смердітемеш, лайномет гнійний...
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Ну ні, так ні. Я ж не гордий. Жуйте соєве лайно мародера Порошенка. Мені гривня самому знадобиться, бо совітю я не торгую і тому грошей зайвих нема.
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Конечно понадобиться ,ты же не Каломмойский, покращення тебя не коснуться , никому ты не нужен, предатель.
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От кого-кого, а вашого хозяїна Порошенка я не зраджував. Бо знав, хто він такий, з 2005го. Подивіться пресконференцію Зінченка.
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Паазорный обломище...
Пацталом!!!
🤣🤣
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А как 🐖🐖🐖 слюноточили..и все в Валгалу...
😂
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Тут такая штука... как бы вам сказать... короче, ловите божью росу!.. а ещё "Роттердам+" это круто!
До ціни вугілля по "Роттердам+" немає претензій - НАБУ
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Я б здивувась, якщо б Порошенко з сотні претендентів на посаду керівника НАБУ не обрав би найбльш продажне і брехливе лайно.
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найбільше лайно- це тауі, як ти козляча морда! Збочинець...Ти без Пороха і дня тут не лайниш на форумі!!! Що, *******, сциш, що може повернутися? Розумію, бо такаж, як ти, наволоч, точно від діареї сдохне...Сидітиме, як і сиділи при Порохі- під лавкою і не гавкали!!!
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Можеш перевірити. Зайди на Цензор в Вересні 2014го і перевір - вже тоді вимагав Порошенку імпічмент і називав його "українською КАТАСТРОФОЮ" піля Іловайська. І сьогодні це кажу. Бо ця тварюка не вгомониться, поки Україну за собою у прірву не потягне
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ти про Зэлю???Абсолютно погоджуюсь..Завдяки діям цього виродка, країна на краю прірви!!!.І не пиши мені більше! Анонуй собі мовчки на пропарашинську атрибутику та фотки українофобів...була б моя воля,- я б таких вилупків позбавляла громадянства, бо ти відвертий українофоб, що не бажає для держави і українців анічогісінько доброго. Ти бажаєш тільки руйнації країні та топиш за рософашистський рузьке мір...І від тебе реально тхне, і нудить... навіть в інтернеті..
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Думаю, що пані тхне і нудить від власних думок.
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Продажне, брехливе лайно, чому не відповідаєшь на свою брехню? Я тобі, сцекливе чмо малороське, буду постійно нагадувати про твою брехню!
sulima ivan - тріпло та брехло!

https://censor.net.ua/news/3145746/on_ne_imeet_prava_na_den_nezavisimosti_v_sentrope_gulyat_no_eto_byl_ego_otpusk_ofitsialnyyi_zelenskiyi/sortby/tree/order/asc/page/6#comment_71308631


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Ти такий кумедний тролік. Але занадто самовпевнений, що на тебе хтось мусить звертати увагу. Можу дати тобі гривню. Одну. Дати?
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"Цензор", это уже 3 заголовок новости. Попытка "замаскировать" факт, что "Пласт" согласился с предложениями Зеленского, выглядит просто смешно.
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На России молодёжное движение "Путинец" финансируется Путиным,может "Пласт" назвать "Зелёные пластуны"и будет тогда открыто финансирование от Коломойского? "Пласт" призвал Раду принять законопроект об их государственном признании, исключив госфинансирование - Цензор.НЕТ 3898
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Це патріотична українська дитяча організація.
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Быстро 🐖🐖🐖 переобулись, реактивно-мона сказать!!
🤣🤣🤣
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пойдёшь пистолетом отбивать железную дорогу или что?
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Смотри на фсё шире и глубже,а не по ватному
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А какая цель, у этого "Пласта"? Что-то я не вижу у них, не одного символа Украины!
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а може якійсь перукарні надати державну підтримку? вони ж там блох у небритих харях гоняють.
не чув, не знаю і не хочу знати ніяких пластів, крім хорошого товстолобикового пласта. на крайняк із ляща кіла на три.
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клоуну узаконить пластунов, тезка с кремля не разрешает, только пионерию от медведчука или нацжен от авакова, оплот уже воюет за днр, смена им нужна.
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