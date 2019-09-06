 "Пласт" закликав Раду ухвалити законопроєкт про їхнє державне визнання, вилучивши держфінансування

Про це йдеться в заяві "Пласту" на офіційній сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вдячні ініціаторам закону за пропозицію закріпити державне фінансування для діяльності нашої організації. Це дало б нам змогу збільшити число осередків, залучити ще більше дорослих волонтерів до роботи з дітьми, провести більше заходів як в Україні, так і в країнах проживання української діаспори, а відтак, наблизитися до реалізації нашої мети – зробити пластовий рух доступним для кожної української дитини. Та в умовах дискусії, що склалася, ми закликаємо Парламент прийняти правки до закону, вилучивши з нього норми про пряме державне фінансування. Разом з тим, ми продовжимо використовувати існуючі механізми фінансування для громадських організацій, такі як публічні прозорі конкурси. Також готові долучатися до розробки нових ефективних моделей фінансування інституційного розвитку громадських організацій", - йдеться в повідомленні.

Окремо в організації підкреслили, що є аполітичними і закликали політсили не використовувати назву "Пласту" для своїх політичних інтересів. Там також зауважили, що самостійно збиратимуть кошти і почали масштабну фандрайзингову кампанію.

Нагадаємо, 3 вересня президент Зеленський ветував законопроєкт про державну підтримку Національної скаутської організації України "Пласт". Він повернув документ до Ради на доопрацювання з власними правками. Зокрема, Зеленський запропонував доопрацювати зазначений закон з метою визначення засад державної підтримки розвитку "Пласту".

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