 Зарплати держслужбовців зростуть на 30%, - глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко

"Сьогодні Нацагентством підготовлена концепція реформування оплати праці, яка буде виноситися на розгляд Кабінету Міністрів. Вона передбачає подальше збільшення посадового окладу, ліквідацію всіх додаткових надбавок та інших речей, обмеження премій у 30%. З надбавок залишається тільки "за вислугу років", що дозволяє утримувати людей на державній службі", - повідомив Ващенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Крім того, за його словами, концепція передбачає, що мінімальний посадовий оклад держслужбовця має становити три прожиткові мінімуми.
"Тому можна звідси вважати, що загалом збільшення (зарплат держслужбовців. – Ред.) буде відсотків 30", - зазначив Ващенко.
и нулять, мазерати и кокс покупать
бедняжки устали воровать ))
остальной налог на зп - это ерунда.. налог на ОСТАТКИ
дєдушку і бабушкубанкі ти провьол, а лісугосударство нікак нє обойті. Для етого нада полностью на натуральнойє хозяйство і бєз дєнєх
и не дам - а ты терпила плати
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но он уже и так живет по-новому - а ворует как артист, даже ваи порохне нравится
Натомість, в нас зебіли намагаються знизити тарифи...
учителя таки получат свои 4 штуки евриков в двухнедельном чеке...
смешно и грустно....
и штат их уже не предается исчислению.... все выдумывают и выдумывают новые комитеты и министерства и слжбы и офисы (дублирующие и подглядывающие друг за другом)
одних борцунов с коррупцией штук 5... они ее уже могли два раза своей массой задавить...
но нет... работы нет.. а зарплата-приплаты-премии-доплаты-отпускные-хренпоймикакие есть...
у циган давно потрібно забрати липові пенсії та опікунства.
через дві вулиці живе колишній зек який ніде не працював майже все життя сидів отримує пенсію 5 тис грн
ВладимировичАлександрович, введите наконец войскаснизьте наконец тарифы!" (С Неля Штепа)
А у учителей?