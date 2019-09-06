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 Політика України
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Все про:заробітна плата (559) чиновник, урядовець (500) Ващенко (13) держслужбовці (109)

 Зарплати держслужбовців зростуть на 30%, - глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко

Глава Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Костянтин Ващенко прогнозує збільшення заробітних плат державних службовців на 30% у разі реалізації підготовленої концепції реформування оплати праці.

"Сьогодні Нацагентством підготовлена ​​концепція реформування оплати праці, яка буде виноситися на розгляд Кабінету Міністрів. Вона передбачає подальше збільшення посадового окладу, ліквідацію всіх додаткових надбавок та інших речей, обмеження премій у 30%. З надбавок залишається тільки "за вислугу років", що дозволяє утримувати людей на державній службі", - повідомив Ващенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Крім того, за його словами, концепція передбачає, що мінімальний посадовий оклад держслужбовця має становити три прожиткові мінімуми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Офісі президента почали виплачувати зарплату - в серпні Зеленському виплатили 28 тисяч, а Богдан отримав майже 40 тисяч

"Тому можна звідси вважати, що загалом збільшення (зарплат держслужбовців. – Ред.) буде відсотків 30", - зазначив Ващенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146894
 
 
 Топ коментарі
 
осень пришла и вся зелень стала вянуть, превращаясь сначала в пожовкле та опале листя, а потим - в перегной.. с соответствующим "запахом" (в процессе) Зарплаты госслужащих вырастут на 30%, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко - Цензор.НЕТ 7582
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И для пенсионеров один НЕпрожиточный минимум.
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передвиборна гонка пройшла, а істєрія осталась?
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И для пенсионеров один НЕпрожиточный минимум.
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ты главно налоги платить не забывай - ревы должны сладко есть и вкусно спать
и нулять, мазерати и кокс покупать Зарплаты госслужащих вырастут на 30%, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко - Цензор.НЕТ 6833
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осень пришла и вся зелень стала вянуть, превращаясь сначала в пожовкле та опале листя, а потим - в перегной.. с соответствующим "запахом" (в процессе) Зарплаты госслужащих вырастут на 30%, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко - Цензор.НЕТ 7582
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передвиборна гонка пройшла, а істєрія осталась?
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Та нічЁ, скоро мАладая ******* всЙО пАрєшаИтЬ...
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странно.. а ведь зебилов убеждали что "эра зубожиня скинчилася" и "4000 евро зарплаты - это реально" Зарплаты госслужащих вырастут на 30%, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко - Цензор.НЕТ 1028
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итить колотить - как ххорошо что я им не плачУ - какой я молодец ))
бедняжки устали воровать ))
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И каким образом не платишь? Ты что в магазин не ходишь? И в чек не смотришь ,где написано ,что с тебя взяли 20% НДС.
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вот это "бывает" и составляет 90% доходов в бюджет.. Ибо заложено во ВСЁ, в любую цену товаров, услуг..
остальной налог на зп - это ерунда.. налог на ОСТАТКИ
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а як це тобі вдайєця? Тут хліб купив - і вже НДС заплатив
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получаешь налом и вуаля - дешево и сердито - и банки сосут
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дєдушку і бабушку банкі ти провьол, а лісу государство нікак нє обойті. Для етого нада полностью на натуральнойє хозяйство і бєз дєнєх
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можно покупать на рынке или делать хлеб самому
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Все равно не получится))) Делать хлеб самому.Посади ,перемели ... оборудование денег стоит. Ну никак, только необитаемый остров.)))))
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а твой дедушка с бабушкой и так сосут морковку Зарплати держслужбовців зростуть на 30%, - глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко - Цензор.НЕТ 2844
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Так ти корупціонер. Податки не платиш. Я думав зебіли- чесні люди.
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а я думал пеботы мозги имеют - как я ошибался ;-.)))))
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не боись - я вот твоему пе не дал не копейки
и не дам - а ты терпила плати Зарплати держслужбовців зростуть на 30%, - глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко - Цензор.НЕТ 2217 Зарплати держслужбовців зростуть на 30%, - глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко - Цензор.НЕТ 2217
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Конец эпохи бедности... а пенсионеры?
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ПС ))))..Зарплати більші як у міністрів та депів Зарплаты госслужащих вырастут на 30%, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко - Цензор.НЕТ 2271 ...І нафф...їм до *центру * !.
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..Житомир.info | Всім - по 75%: премії керівників підрозділів Житомирської міської ради за липень-серпень
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а шо це за злидні? Не могли людям премію нормальну заплатити - якись огризок в 75%
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авангард носіт уже другійє хвамілії, но, такі, тоже йюдєйскійє
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ну канєшно - шоп взяток не брали тра' їм компєнсіровать недополученную вигоду
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Как налогоплательщика меня интересует только общий бюджет бюрократов, а не уровень з/п
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Если увеличение ЗП не приведет к увеличению общего расхода на чинуш, то пусть увеличивают а иначе с какого хера!!
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не ну я понимаю что пе лучше
но он уже и так живет по-новому - а ворует как артист, даже ваи порохне нравится Зарплати держслужбовців зростуть на 30%, - глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко - Цензор.НЕТ 1220
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а, в принципі, зарплати чиновників мають бути достойними, великими. Втім, як і доходи інших верств населення (працюючих в бізнесі, пенсіонерів, тощо). Тому що 10,5тис середньої зарплати нині - це фігня. Я розумію, що 1100євро середньої і 500євро мінімальної зарплати, як в Польші, ми навряд чи досягнемо найближчі 5 років; але, хоча би намагатися цього потрібно...
Натомість, в нас зебіли намагаються знизити тарифи...
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ага a еще из раздела фантастики:
учителя таки получат свои 4 штуки евриков в двухнедельном чеке...
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Сейчас деньги, за Цемаха полученные, проведут через бухгалтерию - и сразу зарплаты и поднимут (timeZe называют сумму в 100 миллионов, не иксессив, но и не кот начхал)
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не знаю кто там и шо получил, но очередное писюрово в глаза очевидно )))

смешно и грустно....
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А он секретный агент какой-то , ваш timeze ? И как он все успевает ? И у америкосов под столом подслушивает и , в тоже время у ***** за занавеской ? Это он после прихода описывает свои видения ? Теперь не удивительно о вашем бреде ! Бросай употреблять , побереги здоровье !
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Вы там ребята кончайте, совсем Порошенка решили ИЗВЕСТИ с этого мира.
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Інколи мені здається, що в тебе щось було з Порошенком особисте. Може це нерозділене кохання? Зарплати держслужбовців зростуть на 30%, - глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко - Цензор.НЕТ 2499
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похоже, там всьо було по-взрослому
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за госслужащих родненьких, ни один през и новое правительство не забывает ))))
и штат их уже не предается исчислению.... все выдумывают и выдумывают новые комитеты и министерства и слжбы и офисы (дублирующие и подглядывающие друг за другом)
одних борцунов с коррупцией штук 5... они ее уже могли два раза своей массой задавить...
но нет... работы нет.. а зарплата-приплаты-премии-доплаты-отпускные-хренпоймикакие есть...
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Заберуть пенсії і субсидії: У Зеленського підготували тотальну перевірку, повернути гроші в бюджет

у циган давно потрібно забрати липові пенсії та опікунства.
через дві вулиці живе колишній зек який ніде не працював майже все життя сидів отримує пенсію 5 тис грн
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Вот уж не только непотребное, но даже вредное по нынешним временам племя - "госслужащие" во главе с презом и кликой. Думаю, даже уверен, что исчезни вся эта свора, то было бы только лучше и полезнее для людей и страны. Это типа того, как в 2014, когда исчезли гаишники, выросла культура вожденя и сама обстановка на дорогах, я не шучу. Но потом гаишники вернулись и свинство на дороги вместе с ними. Может совпадение...
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"Владимир Владимирович Александрович, введите наконец войска снизьте наконец тарифы!" (С Неля Штепа)
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о ***. штейны копают яму для себя. начинать с такого мыролюбного реформизма - народ очень не одобрит.
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и премии каждый месяц трудоголикам!
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Здається ці зміни таких держслужбовців як лікарі та вчителі не торкнуться.
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Вчителі і лікарі - не держслужбовці.
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кому на руси жить хорошо???...ничо не боятся!)
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А ціни на 60%. Доречі я уже зараз відчуваю сутеве зростання на продовольчі товари. Це воно так єкономічне зростання декларуе - ріст цін у доларовому іквіваленті?
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Конец эпохи бедности...для чинуш....учителя подождут...дольше ждали... Зарплати держслужбовців зростуть на 30%, - глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко - Цензор.НЕТ 4156
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Зарплаты госслужащих вырастут на 30%

А у учителей?
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