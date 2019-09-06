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 Політика України
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Все про:відпочинок (101) Рівненщина (449) суд (5497) Ситник (517)

 Суд оштрафував Ситника на 3400 грн за відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині. ДОКУМЕНТ

Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це повідомив його адвокат Владислав Кіча.

"Рішення суду притягнуте за вуха і за формою і по суті. Визнали винним і присудили штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів", - сказав він.

За його словами, захист обов'язково подасть апеляцію на це рішення.

Суд оштрафував Ситника на 3400 грн за відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині 01
Суд оштрафував Ситника на 3400 грн за відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині 02

Суд оштрафував Ситника на 3400 грн за відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині 03
Суд оштрафував Ситника на 3400 грн за відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині 04
Суд оштрафував Ситника на 3400 грн за відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині 05
Суд оштрафував Ситника на 3400 грн за відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині 06
Суд оштрафував Ситника на 3400 грн за відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині 07
Суд оштрафував Ситника на 3400 грн за відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині 08
Суд оштрафував Ситника на 3400 грн за відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині 09
Суд оштрафував Ситника на 3400 грн за відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині 10
Суд оштрафував Ситника на 3400 грн за відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині 11

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Голові НАБУ інкримінують недекларування елітного відпочинку, який йому оплачували треті особи. Згідно зі свідченнями свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області п'ять разів.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що "за свій відпочинок і відпочинок сім'ї своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою".

Ситник заявляв, що не визнає вину в адміністративному порушенні.

Він звинувачувався в порушенні встановленого законом обмеження для держслужбовців під час отримання подарунків. Зазначена стаття (ст. 172-5 Кодексу про адмінпорушення) передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією подарунка (1700-3400 гривень).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146893
 
 
 Топ коментарі
 
бездельник и коррупционер Сытник должен уйти с позором!
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та ну....це і так суворий штраф,тепер його діти голодати будуть Суд оштрафовал Сытника на 3 400 грн за отдых за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине - Цензор.НЕТ 9901
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Суд оштрафовал Сытника на 3 400 грн за отдых за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.

..................
він і штраф той нещасний заплатить за "чужой счьот". Гуляти так гуляти, чого вже соромитися на такій дрібниці.
Замість того, щоб бути звільненим з ганьбою за корупційні вчинки, буде і надалі очолювати головний антикорупційний орган країни. Якийсь сюр.
Про самовідставку не йдеться, бо совісті у цієї заплившої від боротьби з корупцією та ситої харі мабуть вже немає.
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бездельник и коррупционер Сытник должен уйти с позором!
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та ну....це і так суворий штраф,тепер його діти голодати будуть
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та не кажи, он навіть за відпочинок, за їжу не міг заплатити, пригощали бідолагу, а тут ще штраф, це капець. В Англії чи Германії, подавби у відставку, а не позорився, але тільки у нас вважають, що можна порєшать, а всі кругом лохи.
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так вся контора должна свалить - никаво не останется
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А на ЄВо мЄстА пАставить кого нИИТЬ из зебилов... Суд оштрафовал Сытника на 3 400 грн за отдых за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине - Цензор.НЕТ 6014
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так Сытник уже поЗеленел, сразу после второго тура встретился с Богданом.
Уже дело Зе по его студии закрыл. красава
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Так скоро уйдёт. Правда сейчас вот бьется в конвульсиях и старается остаться на должности. Имитирует бурную деятельность, как всегда, пиарится на пустом месте
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На бумагу больше денег потратили чем штраф выписали.
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При Порошенко это было законно. Кто же знал, что народ его погонит.
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сильно 3400 не 3500 можно бухать за чужой счет дальше((((((((((( что суды чудят((((((((((( уничтожат веру в страну((((((
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не в страну а в управление - его нету и давно ))
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так это хоть что-то. за то что Сытник покрывал схемы в оборонке ему даже штраф не выписали(
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пташенята Порошенка - обрано на конкурсах.
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все хотят юить по-новлму как бпп и ********** ))
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Отдохнул на шару на пять штук баксов....заплатит 150 баксов штрафа.....зашибись....
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если купить муж ему ещё и компенсируют Суд оштрафовал Сытника на 3 400 грн за отдых за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине - Цензор.НЕТ 2530
ура великой 100500 потужной реформе великого пе - ура таварисчи ))
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так спасибо "антикоррупционерам" "активистам" Шабунину и пр. они ж набу лепили. и на этом еще гранты пилили
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все хотят жить по-новому как бпп и **********
а шабунин не отсекает народ как великорошен Суд оштрафовал Сытника на 3 400 грн за отдых за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине - Цензор.НЕТ 9258
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при пречесному преЗеденту Володимиру Олександровичу наші недореформовані пєцєю суди(ууу праклятий баріга!) почали показувати чудеса справедливості, доброти та милості! злодії,убивці, терористи, хапуги всіх мастей отримали *суворе і справедливе* покарання Суд оштрафовал Сытника на 3 400 грн за отдых за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине - Цензор.НЕТ 3621
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справді, смішно. Погоджуюсь з адвокатом. Але тільки в частині розміру покарання. Бо там, насправді, вовчий білет за ситником аж плаче.
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Вообще по степени зубастости нова влада даёт фору "диктатуре" Пороха.
Такой толсый намёк Сытнику чтобы не слишком выёжывался: настоящие Хозяева никакой самодеятельности с его стороны не потерпят.
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Побухав і пожер на 300 тисяч,а тепер штраф 3400 ,а можна мені десь так в ресторані погуляти?
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можно, в переходе купи ксиву Сытника и двери ресторана перед тобой открыты Суд оштрафовал Сытника на 3 400 грн за отдых за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине - Цензор.НЕТ 8006
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Сытник получил шанс , избавившись от гнета и давления порошенко, начать работать на страну.
Это хороший урок.
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Корупціонер отримав шанс чесно працювати? Бо "гнет Порошенка" змушував його 5 раз елітно відпочивати на халяву, обкрадаючи людей? Які ж ви, "порохозалежні", хворі
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Сытник просто теперь по ночам не в Козин ездит, а к Зе в опен спейс
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Это так для галочки чтоб не народ не трындел смешно
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Суд оштрафовал Сытника на 3 400 грн за отдых за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.

..................
він і штраф той нещасний заплатить за "чужой счьот". Гуляти так гуляти, чого вже соромитися на такій дрібниці.
Замість того, щоб бути звільненим з ганьбою за корупційні вчинки, буде і надалі очолювати головний антикорупційний орган країни. Якийсь сюр.
Про самовідставку не йдеться, бо совісті у цієї заплившої від боротьби з корупцією та ситої харі мабуть вже немає.
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"Совість у ситої харі" зникла ще за часів прокурорства.
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ага, когда с Гайсинким земли в области отжимал
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котомстя будет жестокой. пропали тапки!
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Хоть бы он не разорился. На перловке видать полмесяца просидит.
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Да оно тама нажрало в 100500 раз больше!!
🤗
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Розумна річ! - всі зачали гукать,

Послухали Лисичку

І Щуку кинули - у річку. (1858) (с)
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Ну штраф конечно офигенно большой, как он выживет.
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это издевательство - сколько потрачено народных денег на экспертизы и судебные тяжбы. было бы дешевле расстрелять судей вместе с сытником. мы - бы тока приобрели, ничуть не потеряв.
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такое говно как убивать животных, развлекаясь, так херой, а как отвечать за нарушения, так либо больное, либо недовольную харю скривит - йа неуина.ват.
как тот(поспорить могу шо тоже "охотник") Наасиров - кокое борзое было на "службе" и какое обосранное на суде Суд оштрафовал Сытника на 3 400 грн за отдых за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине - Цензор.НЕТ 2627
"мужики" чо. англ. аристократ с таким говном даже одним воздухом не дышал бы без респиратора
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свидетель обвинения на суде резко забыл сколько платил за сытника.
ну и результат сейчас видим
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Сейчас ещё обжалует и ничего не заплатит. Он же знает как это сделать через своих людей
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Помню, какой-то министр немец из ФРГ (он же, ну, просто, немец) ушел в отставку за 700 швейцарских франков, что, якобы отдыхал у друга в Альпах. Корреспонденты "высветили", он лично и госпожа Меркель отправили его в отставку, без доказательств. Через год суд, корреспонденты, общественность извинились за необоснованные претензии к министру и госпожа Меркель предложила ему вернутся к исполнению обязанностей министра. Честь дороже - куку. сказал министр и пошел работать заправщиком на автоколонку во дворе...
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Забыл? Пусть валит с поста директора набу и лечит склероз
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Очень суровое наказание.Сытник аппеляцию подавать будет? Америкосам и европейцам наглядно продемонстрировали беспощадную борьбу с коррупцией при Камертоне Суд оштрафував Ситника на 3400 грн за відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині - Цензор.НЕТ 7171
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Де пиламм в суде выносившим такое тяжкое решение для Сытника не смешно самим было?
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Там где торчат грязно-потные уши негодяя Луценко, там нет правды. Хотя этот сИтник должен уйти по-хорошему, ему не место в НАБУ. Много скандалов у пацана и с пеЦрухой на коротком поводке был.
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