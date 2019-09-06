 Суд оштрафував Ситника на 3400 грн за відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це повідомив його адвокат Владислав Кіча.
"Рішення суду притягнуте за вуха і за формою і по суті. Визнали винним і присудили штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів", - сказав він.
За його словами, захист обов'язково подасть апеляцію на це рішення.
Голові НАБУ інкримінують недекларування елітного відпочинку, який йому оплачували треті особи. Згідно зі свідченнями свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області п'ять разів.
Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що "за свій відпочинок і відпочинок сім'ї своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою".
Ситник заявляв, що не визнає вину в адміністративному порушенні.
Він звинувачувався в порушенні встановленого законом обмеження для держслужбовців під час отримання подарунків. Зазначена стаття (ст. 172-5 Кодексу про адмінпорушення) передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією подарунка (1700-3400 гривень).
Уже дело Зе по его студии закрыл. красава
ура великой 100500 потужной реформе великого пе - ура таварисчи ))
а шабунин не отсекает народ как великорошен
Такой толсый намёк Сытнику чтобы не слишком выёжывался: настоящие Хозяева никакой самодеятельности с его стороны не потерпят.
Это хороший урок.
..................
він і штраф той нещасний заплатить за "чужой счьот". Гуляти так гуляти, чого вже соромитися на такій дрібниці.
Замість того, щоб бути звільненим з ганьбою за корупційні вчинки, буде і надалі очолювати головний антикорупційний орган країни. Якийсь сюр.
Про самовідставку не йдеться, бо совісті у цієї заплившої від боротьби з корупцією та ситої харі мабуть вже немає.
🤗
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку. (1858) (с)
как тот(поспорить могу шо тоже "охотник") Наасиров - кокое борзое было на "службе" и какое обосранное на суде
"мужики" чо. англ. аристократ с таким говном даже одним воздухом не дышал бы без респиратора
ну и результат сейчас видим