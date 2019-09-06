 На главу ЦВК РФ Памфілову напали з електрошокером

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новая газета".

Напад стався 6 вересня близько 01:30 у міському окрузі Істра Московської області.

"Зловмисник у масці через вікно проник на терасу будинку, неодноразово вдарив власницю електрошокером, після чого втік", - йдеться в повідомленні.

У ЦВК повідомили, що здоров'ю Памфілової нічого не загрожує, зараз вона бере участь у міжнародній конференції в Москві, самопочуття Памфілової дозволяє брати участь у публічних заходах, але підхід до преси скасовано.

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