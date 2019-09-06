 Під час затримання Цемаха загинув Народний Герой України, розвідник Олександр Колодяжний, - журналістка Кіртока

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала журналістка Цензор.НЕТ Віолетта Кіртока.
"Тільки що я дізналася, хто загинув під час взяття Цемаха, якого вчора відпустили. Це людина, чий голос береже мій телефон, чиї фотографії я робила, кого я бачила радісним і схвильованим. Це Олександр Колодяжний, Кол. Народний Герой України. Як я сподівалася, що він виживе, не дивлячись на важкі поранення, зазнані під час важливої військової операції", - повідомила вона
"П‘ять років тому ця війна стала моєю особистою справою. Сьогодні додався ще один аргумент. Я дуже хочу, щоб полонені повернулися назад. Але я також хочу, щоб загибель Кола і важке поранення іншого бійця не були марними. Війна продовжується... Моя особиста так точно. Вибач, Сашко. Ніколи не забуду твою ніжну дитячу посмішку після нагородження. Ти справжній Герой. Народний!" - резюмувала Кіртока.
Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з розвідником Олександром Колодяжним, який встановив український прапор над старим терміналом ДАП: "Операція тривала лічені хвилини. Противник навіть не зрозумів, як усе сталося".
Напередодні журналістка видання "Настоящее время" Ірина Ромалійська повідомила: "Під час безпрецедентної для Києва операції (з такого глибокого тилу ворога спецпризначенці ще нікого не вивозили) один співробітник СБУ загинув, двоє були поранені. Україна отримала Цемаха щонайменше ціною одного життя".
Пізніше речниця СБУ Гітлянська повідомила, що під час затримання Цемаха жоден співробітник СБУ не загинув.
5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.
Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.
Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.
По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным
На совести пойманного СБУ боевика "ДНР" смерти не только мирных граждан, а также пассажиров сбитого в 2014 году малайзийского "Боинга". Террорист причастен и к расправе над бойцами ВСУ. Журналист Юрий Бутусов отметил, что Владимир Цемах по кличке "Борисыч" виновен в страшной смерти бойцов ВСУ летом 2014 года под Снежным, сообщает "Диалог.UA". В 2015 году террорист Цемах давал интервью. Предатель Украины рассказал, как подразделение его боевиков участвовало в бою на 43-м блокпосту под Снежным 6 августа 2014 года. Террористы под руководством "Борисыча" открыли огонь по 30-й механизированной бригаде из 23-мм установки ЗУ-23. Колонна бойцов ВСУ выехала к блокпосту, и о подлости террористов наши военные информации не имели. Как оказалось, для наших бойцов, многие из которых тогда еще были неопытные, данный бой стал первым огневым контактом. Защитникам Украины пришлось отступить. Бутусов рассказал, что на месте боя остались четверо украинских военных, они были еще живые.
Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь. Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"". Террористы Цемаха не стали спасать раненых, они добили Степанюка и Чечета прямо на месте. Тела погибших бойцов удалось вывезти благодаря волонтерам из "Эвакуации-200". Останки военных ВСУ были обезображены.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/183156_1562514311
-відправило хлопчаків молоденьких на тих його лодочках під рашефашистські гармати,а своїх русоговорящіх дєточок у англію,..скотина..
Кто в этом заинтересован - путлер, петя, ахметов, фирташ... да любой , кому не хочется отрываться от корыта или терять возможность влиять на политику и экономику Укосины.
Не будьте идиотами. Не лейте воду на их мельнийу.
Цимах - НИ КТО. Его ценность = 0. Так как он скорее досохнет , чем согласится давать правдивые показания. И ни какая программа защиты свидетелей его не переубедит, (Страх перед ФСБ - перевесит все)
Так что как только его им передадут - они его отпустят с извинениями и сами лично подвезут к посольству РФ или даже (по его просьбе) посадят в самолет до Москвы.
И к тому же уже с ним общаются.
Як був правий С.Петлюра - не так страшні московські воші, як українські ГНИДИ!!!!!!!!!!!!!!!
Перечитайте біографію цього масквіча соціаліста, і його підлу зраду Гетьмана Павла Скоропадського, після чого в Україні почалася Руїна 2.0.
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/legendarnij-rozvidnik-stalo-vidomo-hto-zaginuv-pid-chas-spetsoperatsii-po-tsemahu.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/hochu-povernutisya-tilki-z-peremogoyu-ostannij-bij-kiborga-kolodyazhnogo.htm
Если это эмоциональный жест Зеленского в сторону почти коллеги, Сенцова, то это не преступление, говаривал Талейран, а хуже - ошибка.
Именно поэтому он в последний момент затормозил обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Вопрос был поставлен так: не освободите Цемаха - не получите Сенцова. Конечно, это большая потеря для правосудия Нидерландов, его не смогут допросить и представить его в суде. Однако судебный процесс в 2020 году в Нидерландах вряд ли будет сорван отсутствием Цемаха.
Да, этот факт ослабит позицию следствия и возможности обвинения, тем не менее, существует достаточное количество других доказательств. При этом путин своим интересом к этому персонажу сам себя разоблачил. Ситуация ведь абсурдна - Россия требует возвращения украинского гражданина, находящегося под украинским судом. Видно, что путин боится и хочет убрать очень опасного свидетеля. На России Цемах вряд ли долго останется в живых. В нынешнем отношении мирового сообщества к Украине дело не только в Цемахе. Заметно, насколько резко ухудшилось внешнеполитическое положение Украины. Основные ее союзники на Западе значительно сдвинулись на путинские позиции - возьмите Макрона или того же Трампа. - Андрей ПИОНТКОВСКИЙ.
Покойный Тымчук говорил о предательстве главного порохобота!
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Какая только гниль не паразитирует на чужом самопожертвовании и горе.