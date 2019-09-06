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 Політика України
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Все про:Віолетта Кіртока (194) Цемах (31)

 Під час затримання Цемаха загинув Народний Герой України, розвідник Олександр Колодяжний, - журналістка Кіртока

Під час операції із затримання екснайманця РФ Володимира Цемаха загинув Народний Герой України, розвідник Олександр Колодяжний.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала журналістка Цензор.НЕТ Віолетта Кіртока.

"Тільки що я дізналася, хто загинув під час взяття Цемаха, якого вчора відпустили. Це людина, чий голос береже мій телефон, чиї фотографії я робила, кого я бачила радісним і схвильованим. Це Олександр Колодяжний, Кол. Народний Герой України. Як я сподівалася, що він виживе, не дивлячись на важкі поранення, зазнані під час важливої військової операції", - повідомила вона

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі з Нідерландів від суботи перебувають у Києві для допиту Цемаха, - журналістка Ромалійська

"П‘ять років тому ця війна стала моєю особистою справою. Сьогодні додався ще один аргумент. Я дуже хочу, щоб полонені повернулися назад. Але я також хочу, щоб загибель Кола і важке поранення іншого бійця не були марними. Війна продовжується... Моя особиста так точно. Вибач, Сашко. Ніколи не забуду твою ніжну дитячу посмішку після нагородження. Ти справжній Герой. Народний!" - резюмувала Кіртока.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з розвідником Олександром Колодяжним, який встановив український прапор над старим терміналом ДАП: "Операція тривала лічені хвилини. Противник навіть не зрозумів, як усе сталося".

Напередодні журналістка видання "Настоящее время" Ірина Ромалійська повідомила: "Під час безпрецедентної для Києва операції (з такого глибокого тилу ворога спецпризначенці ще нікого не вивозили) один співробітник СБУ загинув, двоє були поранені. Україна отримала Цемаха щонайменше ціною одного життя".

Пізніше речниця СБУ Гітлянська повідомила, що під час затримання Цемаха жоден співробітник СБУ не загинув.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Червона лінія", - на Майдані відбулася попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

Під час затримання Цемаха загинув Народний Герой України, розвідник Олександр Колодяжний, - журналістка Кіртока 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146890
 
 
 Топ коментарі
 
О как...а в службе литинанта бакланова говорят что никто не погиб.... брешут зеленые сволочи...и глазом не моргнут...

В Службе безопасности Украины опровергли информацию, что во время операции по задержанию Владимира Цемаха погиб сотрудник ведомтсва.
Это пишет "BBC News Украина" со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net.ua/n3146874
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ГЕРОЙ ПОГИБ.
ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ И СЛАВА!
Подонок на свободе.
Кому спасибо? Как кому, действующему президенту.
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Бабченко пишет что Голландия готова дать Цемаху политическое убежище и защиту. Это получается одни погибли, а куча других украинских патриотов останется в тюрьме, ради того чтобы этот Цемах начал новую жизнь в Голландии.
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Это получается, расследование по MH 17 с сотнями погибших никогда не доведут до конца, с РФ снимут санкции, окажется, что погибшие в АТО зря положили свои жизни, а пленных, возможно, и выпустят, но не всех - уж слишком они выгодная валюта. Но популистские очки заработанные на этом того стоят, да
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Но в таком случае тем более нужно поскорее обменять Цемаха на украинских заложников, пока Путин еще согласен.
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Почему имя правителя ********** ты пишешь не правильно? Это ! И обязательно с маленькой буквы! А то с чем согласно-не согласно ***** нас вообще не интересует. У нас ведь цель не в удовлетворении *****, а в гибели фашистского **********.
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правильно сформулировал: заложников...стало быть, ********* - террорист... воспользоваашись правилом простого силлогизма - мир с террористами торгов не ведет, Украина с террористом торгов не ведет также... иначе, где логика борьбы с террористами?
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Я понял. Главное не дать Зеленскому популистских очков.
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Я понял. Главное освободить пленных любой ценой, а потом быть ********* кремлядями при обмене. Потому что так все и будет
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ЩО ТУТ вам не зрозуміло ? КлАван ЗРАЗУ ж поставив в СБУ свого друзяку . І тепер він там керує СБУ ! Невже не зрозуміло що теперішне СБУ буде подавати інфу , котра вигідна клАвану !
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Дуже страшну та правдиву фразу сказав мій колега - «за кожного вбитого українця Зеленський випускає ще одного терориста».
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Вот если бы была делемmа, отдать Путина под суд или вернуть 33 украинских заключённых,как бы украинская власть в этом случае поступила? Під час затримання Цемаха загинув Народний Герой України, розвідник Олександр Колодяжний, - журналістка Кіртока - Цензор.НЕТ 6885
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И кому теперь захочется проводить операции в тылу врага с такими-то итогами? Нахрен это надо,если "главнокомандующему" насрать на эти потуги?
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Не ссы, еще есть украинцы способные уничтожить ваших коллег.
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Когда по тылам лугандоном собираешься рейдом ?
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Воин ЗСУ погиб защищая украинцев, а не ради президента, и не ради того, чтобы ольгинские унижали президента Украины .
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Да оно пьяное судя по всему. Зелебобик в симбиозе с зеленым змием-адская смесь.
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Кого отпустил Зеленский :

По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным

На совести пойманного СБУ боевика "ДНР" смерти не только мирных граждан, а также пассажиров сбитого в 2014 году малайзийского "Боинга". Террорист причастен и к расправе над бойцами ВСУ. Журналист Юрий Бутусов отметил, что Владимир Цемах по кличке "Борисыч" виновен в страшной смерти бойцов ВСУ летом 2014 года под Снежным, сообщает "Диалог.UA". В 2015 году террорист Цемах давал интервью. Предатель Украины рассказал, как подразделение его боевиков участвовало в бою на 43-м блокпосту под Снежным 6 августа 2014 года. Террористы под руководством "Борисыча" открыли огонь по 30-й механизированной бригаде из 23-мм установки ЗУ-23. Колонна бойцов ВСУ выехала к блокпосту, и о подлости террористов наши военные информации не имели. Как оказалось, для наших бойцов, многие из которых тогда еще были неопытные, данный бой стал первым огневым контактом. Защитникам Украины пришлось отступить. Бутусов рассказал, что на месте боя остались четверо украинских военных, они были еще живые.

Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь. Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"". Террористы Цемаха не стали спасать раненых, они добили Степанюка и Чечета прямо на месте. Тела погибших бойцов удалось вывезти благодаря волонтерам из "Эвакуации-200". Останки военных ВСУ были обезображены.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/183156_1562514311
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так ваш барига парашен наказав не трогати колону гіркіна..коли ті тікали зі словянська..
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Циля, ты просишься вагончиком за беней в Гуантанамо?
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брехлива сволота прийшла до влади без честі і совісті. тварини...
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де ж у того порошенка честь...воно ж барига...
-відправило хлопчаків молоденьких на тих його лодочках під рашефашистські гармати,а своїх русоговорящіх дєточок у англію,..скотина..
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ну ты то свою деточку уже вырвало из лап ФБР та в Днепр переперла?
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Повод спецуре в нужное время пройтись по адресам.
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Сейчас раскручивается информационная атака с целью завысить ценность Цимаха и сорвать обмен.
Кто в этом заинтересован - путлер, петя, ахметов, фирташ... да любой , кому не хочется отрываться от корыта или терять возможность влиять на политику и экономику Укосины.

Не будьте идиотами. Не лейте воду на их мельнийу.
Цимах - НИ КТО. Его ценность = 0. Так как он скорее досохнет , чем согласится давать правдивые показания. И ни какая программа защиты свидетелей его не переубедит, (Страх перед ФСБ - перевесит все)
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Ни кто - що це таке. Мова, на якій ти пишеш, дуже промовисто засвідчує, на чиїй ти стороні.
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так те що ти соєвий видно і без промовистості...)
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те шо ти каловая теж видно. і навіть чути по запаху Під час затримання Цемаха загинув Народний Герой України, розвідник Олександр Колодяжний, - журналістка Кіртока - Цензор.НЕТ 9972
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Він ще себе нотаріусом обізвав. Уявляю якість нотаріальних посвідчень, що виходять з під його пера Під час затримання Цемаха загинув Народний Герой України, розвідник Олександр Колодяжний, - журналістка Кіртока - Цензор.НЕТ 3009
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Так значит те политики , что прописались на раша тв но при этом пишут украинскою - патриоты ??? - Браво!
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Цемах - никто, следователи из Нидерландов - лохи! Під час затримання Цемаха загинув Народний Герой України, розвідник Олександр Колодяжний, - журналістка Кіртока - Цензор.НЕТ 7636 Пеши исчо!
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Они его называют "СВИДЕТЕЛЕМ" !!!!
Так что как только его им передадут - они его отпустят с извинениями и сами лично подвезут к посольству РФ или даже (по его просьбе) посадят в самолет до Москвы.
И к тому же уже с ним общаются.
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кацариле бухни бояри, ти ніхто і написав,якусь дурню.
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Воїну Царство Небесне...

Як був правий С.Петлюра - не так страшні московські воші, як українські ГНИДИ!!!!!!!!!!!!!!!
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От Петлюра саме і був гнидою московських вошей.
Перечитайте біографію цього масквіча соціаліста, і його підлу зраду Гетьмана Павла Скоропадського, після чого в Україні почалася Руїна 2.0.
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Зрадником був якраз Скоропадський, який спочатку грабував українських селян і відвантажував їх зерно до Німеччини, а потім підписав угоду про включення України до складу Росії.
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Легким движением сдачи Цемаха Президент превращается в Резидента Лубянки
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За всеми этими страстями из-за освобождения Цемаха мы совсем забыли, какую услугу нам оказало правительство Нидерландов, фактически проигнорировав результаты референдума в стране по Ассоциации Украины и ЕС. "После оглашения итогов референдума более 2/3 депутатов парламента Нидерландов высказались за утверждение его результатов и сделали попытку принятия Закона о денонсации Соглашения об ассоциации[5][9]. Правительство Нидерландов после долгого политического маневрирования[10][11][12] сначала признало, что шансы на ратификацию «невелики»[13], но затем Марк Рютте, выступая в парламенте Нидерландов, заявил, что, по его мнению, «в конечном итоге мы не ратифицируем соглашение»[14]." Но тем не менее, "23 февраля 2017 года Палата представителей парламента Нидерландов в последний день своей работы перед новыми парламентскими выборами большинством голосов повторно ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза[44]. «За» проголосовали 89 депутатов, «против» - 55[44]. И вот пришла наша благодарность!
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і ось недавно ті пітушари вернули рашу в раду європи..
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+++++! Під час затримання Цемаха загинув Народний Герой України, розвідник Олександр Колодяжний, - журналістка Кіртока - Цензор.НЕТ 6581В токшоу еще долго мусолили эту тему,ругались))
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дебилы, она Голандии больно сделает, а за Боинг Украина отвечать будет да? тупое стадо, население-быдло...
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Зебилы мрази, больше нечего сказать.
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Витягни спочатку обрізаний зелений член з рота і лише тоті повчай тут людей...
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А ты с каких фронтов пишешь? Берлин никак не можешь взять?
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Завдяки Петровим "чортовим коментаторам", таким як ненависний блазню і гороховим голова зовнішньої розвідки Семочко, (чи ви думаєте що така операція могла пройти повз нього?)), і тим людям які безпоседньо затримували Цемаха, є можливість вирішувати міняти його чи ні, я дуже сумніваюсь що нинішнє командування санкціонувала б таку операцію.
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Fima.Судя по тому откуда ты умничаешь,то ты вообще из страны сдрыснул.Я и вся моя семья в Украине.Трус забугорный.
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Цемах . Висновок тут один - маєм факт відбілювання Московії і її хана ,за збитий Боїнг так і бажання розвалити і так хистку антипутінську коаліцію . В нової влади виходить це вправно.
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Ну якщо СБУ каже що у них ніхто не загинув, а загиблий з військової розвідки, то зрозуміло що Цемаха захопила військова розвідка (ГУР МО) а не СБУ. Сумно тоді, що журналісти з самого початку незаслужено приписали це як заслугу СБУ, а про справжніх героїв розвідників і не згадали.
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Да так і задумано. Справжньому спецслужбовцю слава не потрібна.
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І знову повторюю, - ви зробили це разом.
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Не понял. А кто, или что, мешает набрать новых рабов в Крыму? Из тех, кто на кацапском кукане? И это будут, я уверен, уважаемые в Украине люди.
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Цемаха могут отравить уже в аэропорту, если там будет передача. А потом заявить, что отравлен ядом медленного действия в Украине, месяц назад.
Если это эмоциональный жест Зеленского в сторону почти коллеги, Сенцова, то это не преступление, говаривал Талейран, а хуже - ошибка.
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Если страной правят "недограждане" то сама страна становится "недостраной".
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Зелина кодла жизни людей не считают, мы для них расходный материал. На первом месте личная выгода.
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Так для евреев всегда на первом месте только гешефт
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Порошенко провів гарну судову реформу. Тепер реформовані судді відпускають серійних вбивць і терористів прямо з залу суду. Отака вона петіна судова реформа. Але винний в усьому Зеленський. Петя невинний, він святий. Армія, мова, віра....
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судова реформа бла-бла-бла... иди сри на ведро в своей мухосранске... почитай сначала за судову реформу, зебил мокшанский.... зеленый ради своего бизнеса в раше вас всех удавит, ему походу вообще класть на все кроме своих офшорок и каким образом они наполняются
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Хм... Но когда заводят дела на петю, то суды для зелеков нормальные. Странно, правда?
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Треба негайно робити черговий держпереворот. Негайно кличте вуйок з полонини з палаючими шинами. Треба знову ставити Петра біля керма. Хай нам ще щось реформує.
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Комментарии во все годы одинаковые. Только фамилии меняются. Предатель-тиран Янукович... предатель-тиран Порошенко... предатель-тиран Зеленский.... Может все это заговор рептилоидов?
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Зря думают, некоторые, что плевок в сторону Голландии в Европе не заметят. Как вы не поймете - это единая страна, Европа. Как Сумщина и Житомирщина составная часть Украины. Европе, если честно, уже ваши терки с москвой, (как они думают), порядком поднадоели. Бываю в Австрии и разговаривал с местными. Им похер и вы, извините и москали.Они хотят спокойно работать, платить налоги и просто жить в свое удовольствие.
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Ты перепутал хер с пальцем.Пересечным европейцам может и похер на "терки" .А вот политики прекрасно понимают чем может закончиться война Рф с Украиной.Мало не покажеться даже австрийцам.Миллионы беженцев.Болезни.Химическое и ядерное заражение.
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Извини, друже, действительно перепутал! Но ты очень убедителен. Виноват.
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Какой Майдан,какой Сенцов , какая небесная сотня?! Они и слов этих не читали! Какой разжалобить?! Вы что!? Если кто и следил, один из ста, то после Надюхи им глубоко.....
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Освобождение Владимира Цемаха говорит о том, что шантаж путина удался.
Именно поэтому он в последний момент затормозил обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Вопрос был поставлен так: не освободите Цемаха - не получите Сенцова. Конечно, это большая потеря для правосудия Нидерландов, его не смогут допросить и представить его в суде. Однако судебный процесс в 2020 году в Нидерландах вряд ли будет сорван отсутствием Цемаха.
Да, этот факт ослабит позицию следствия и возможности обвинения, тем не менее, существует достаточное количество других доказательств. При этом путин своим интересом к этому персонажу сам себя разоблачил. Ситуация ведь абсурдна - Россия требует возвращения украинского гражданина, находящегося под украинским судом. Видно, что путин боится и хочет убрать очень опасного свидетеля. На России Цемах вряд ли долго останется в живых. В нынешнем отношении мирового сообщества к Украине дело не только в Цемахе. Заметно, насколько резко ухудшилось внешнеполитическое положение Украины. Основные ее союзники на Западе значительно сдвинулись на путинские позиции - возьмите Макрона или того же Трампа. - Андрей ПИОНТКОВСКИЙ.
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«На самом деле, внимательно читая Минские договоренности, я пришел к выводу, что я бы лично людей, которые поставили подписи под этим документом, как минимум расстрелял бы. Желательно на Майдане и желательно прилюдно. Этот документ абсолютно не соответствует интересам Украины и писался явно под диктовку кремля. Ну, кому ещё не ясно, что «Минск-2» сегодня есть предательство Украины?» - добавил Тымчук.

Покойный Тымчук говорил о предательстве главного порохобота!
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А главный порохобот это кто? Очевидно Кучма? Именно его подпись стоит под Минскими.
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и без цемаха у голландцев в деле тыща томов. на следствие не повлияет.
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отвечать будет Украина с большинством населения которое быдло зомбонутое и тупое....
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Видно журналистка так переживала за этого хлопца что о том что он не выжил узнала только после истории с Цемахом.
****.
Какая только гниль не паразитирует на чужом самопожертвовании и горе.
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так бариги ж кожному порохоботи видають посвідку-жуйналіст...
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Вошьдь так и не раздуплился, что выпустив Цемаха он попал в цугцванг от своего "тайного" партнёра хйла.. и это не первый и не последний залёт всегда почему-то веселого 73%-ного генератора случайных идей..
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