 Під час затримання Цемаха загинув Народний Герой України, розвідник Олександр Колодяжний, - журналістка Кіртока

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала журналістка Цензор.НЕТ Віолетта Кіртока.

"Тільки що я дізналася, хто загинув під час взяття Цемаха, якого вчора відпустили. Це людина, чий голос береже мій телефон, чиї фотографії я робила, кого я бачила радісним і схвильованим. Це Олександр Колодяжний, Кол. Народний Герой України. Як я сподівалася, що він виживе, не дивлячись на важкі поранення, зазнані під час важливої військової операції", - повідомила вона

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі з Нідерландів від суботи перебувають у Києві для допиту Цемаха, - журналістка Ромалійська

"П‘ять років тому ця війна стала моєю особистою справою. Сьогодні додався ще один аргумент. Я дуже хочу, щоб полонені повернулися назад. Але я також хочу, щоб загибель Кола і важке поранення іншого бійця не були марними. Війна продовжується... Моя особиста так точно. Вибач, Сашко. Ніколи не забуду твою ніжну дитячу посмішку після нагородження. Ти справжній Герой. Народний!" - резюмувала Кіртока.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з розвідником Олександром Колодяжним, який встановив український прапор над старим терміналом ДАП: "Операція тривала лічені хвилини. Противник навіть не зрозумів, як усе сталося".

Напередодні журналістка видання "Настоящее время" Ірина Ромалійська повідомила: "Під час безпрецедентної для Києва операції (з такого глибокого тилу ворога спецпризначенці ще нікого не вивозили) один співробітник СБУ загинув, двоє були поранені. Україна отримала Цемаха щонайменше ціною одного життя".

Пізніше речниця СБУ Гітлянська повідомила, що під час затримання Цемаха жоден співробітник СБУ не загинув.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Червона лінія", - на Майдані відбулася попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.