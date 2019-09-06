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 Політика України, Суспільство
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Все про:Міноборони (2769) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (2)

 Міноборони і Мінветеранів створять спільний проектний офіс, - Коляда

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб та Міноборони збираються створити спільний проектний офіс.

Про це повідомила у Facebook міністерка у справах ветеранів Оксана Коляда, передає Цензор.НЕТ.

"Створюємо загальний проектний офіс, розподіляємо відповідальність за напрямами і працюємо", - зазначила Коляда.

За її словами, вона зустрілася з міністром оборони Андрієм Загороднюком.

"За півтори години розмови вийшли на оптимальну модель взаємодії. Перше і головне, напрямок роботи з ветеранами – спільна відповідальність МО та МінВету - і починається він з військкомату, а закінчується церемоніалом. Це той самий натівський стандарт, до якого ми йшли останні часи", - сказала Коляда.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На остаточне об'єднання МінТОТ і Міністерства ветеранів потрібно 1-2 місяці, - міністр Коляда. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146885
 
 
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