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 Політика України
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Все про:Зеленський (2640) зброя (1395) легалізація (46) петиція (58)

 "Передчасно", - Зеленський відхилив петицію про легалізацію зброї

Президент Володимир Зеленський відхилив петицію з вимогою законодавчо затвердити право громадян України на самозахист.

"Зважаючи на визначену Конституцією України найвищу соціальну цінність - людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку, усвідомлюючи відповідальність держави перед людиною за свою діяльність та ураховуючи необхідність удосконалення правової політики і встановлення миру в суспільстві, легалізація обігу в державі зброї вбачається передчасною, а тому не може бути підтримана", - йдеться у відповіді президента, передає Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на тривале проведення Російською Федерацією воєнної агресивної політики щодо України, велику кількість зброї, що знаходиться у незаконному обігу в державі у зв’язку із проведенням бойових дій на Сході країни, вважаю, що комплексне та дійсно фахове вивчення ситуації у цій сфері, насамперед з урахуванням аналізу досвіду іноземних держав, а також стану
військово-політичної і оперативної ситуації, громадського порядку та публічної безпеки в державі, може стати надійним підґрунтям для ухвалення правильних рішень у питаннях запобігання виникненню додаткових причин та умов для легковажного і зневажливого ставлення до людського життя", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я проти легалізації зброї, - Зеленський

Однак висловлені в електронній петиції пропозиції Зеленський обіцяє передати в Комісію з питань правової реформи.

Петицію було подано 22 серпня від імені голови наглядової ради Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація власників зброї" Георгія Учайкіна. Прихильники легалізації зброї заявили, що Конституція гарантує право громадян на захист, "у тому числі із застосуванням зброї". Тому вони просили Зеленського ініціювати розгляд у парламенті законопроєкту про регулювання обігу зброї серед цивільного населення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146883
 
 
 Топ коментарі
 
Камертон боится своих избирателей? "Преждевременно", - Зеленский отклонил петицию о легализации оружия - Цензор.НЕТ 2761
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РАБАМ ОРУЖИЕ НЕ ПОЛОЖЕНО!
ТОКО РАБЫ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ! ТАК ЧТО РАБЫ В СТОЙЛО!!
КТО ХОТИТ ТОТ ИМЕЕТ ОРУЖИЕ А РАБЫ В СТОЙЛО!!
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те у кого оружие есть они на зелины "преждевременно" и письнуть забыли.
ето законопослушным преждевременно себя защищать...
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Яка до ***** матері "легалізація"????
Ну, зі шмаркльою все зрозуміло. Воно тупеньке.
От, Жора...Дякуємо за нове словечко.
Влив до міжушного ганглію ментам та хоплофобам.
Слово - не горобець. Вирветься - не спіймаєш.
Легалізація... Чого легалізація? А оте, що стоїть в сейфах у двох мільонів українців - воно шо, нелегальне?
ЯК МОЖНА БУТИ НАСТІЛЬКИ ТУПИМИ??
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судя по тому , что в День независимости Зе вышел в бронике , то рано , голобородьки всего мира выживают как могут , иногда в прямом смысле слова
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Когда власть декриминализировала воровство и терроризм и начала отпускать убийц и грабителей на волю при етом простому народу запретила защищаться стало понятно что к власти пришол сам криминал и банда.
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