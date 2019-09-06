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 Суспільство
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Все про:діти (1656) допомога (866) волонтери (507)

 Волонтерка Лазебник просить допомогти зібрати до школи сина загиблого воїна ЗСУ Артема Кирилюка

Волонтерка Оксана Лазебник (Ксюша Київська) просити допомогти зібрати до школи сина загиблого українського воїна, круглого сироту, який вчиться в Київському кадетському ліцеї, Артема Кирилюка.

"Я знову прошу нас усіх об'єднатися і допомогти маленькому круглому сироті Артему Кирилюку, завдяки вашій допомозі минулого року Артемко нічого не потребував. Це хлопчик 7-ми років з глибокого маленького села на Полтавщині. На сьогодні його офіційним опікуном є прадід, якому вже 72 роки. Батько Артема загинув у бою під Новолуганським 30 липня 2015 року. Мати Артема покинула його, коли малюкові було лише 1,6 року", - написала вона.

Лазебник піклується про Артема з дня загибелі батька, вже 4 роки.

"Усі мої друзі давно знають, що він мені вже як син, та й називає він мене давно Мама Ксюша, - розповідає вона. - Я завжди забирала його до себе додому на канікулах, їздила з ним відпочивати і оздоровлювати за кордон. Але я чудово усвідомлювала, що живучи в тому далекому селі хорошого майбутнього у нього не буде. Порадившись з його прадідом і отримавши його схвалення, я минулого року забрала Артема до себе в сім'ю. Минулого року він став кадетом Київського Кадетського ліцею 23. Дуже пишаюся ним. Це величезна радість, а й одночасно великий обсяг клопотів. Ви всі знаєте, як нелегко і затратно зібрати дитину до школи. А нам знову потрібно купити весь комплект дорогої кадетської форми, всі потрібні аксесуари до неї, взуття і все, що потрібно для школи і навчання. А також потрібно буде щомісяця оплачувати додаткові гуртки: самбо - 350 грн, англійська - 350 грн, танці - 420 грн, футбол - 400 грн. Прошу вашої участі і допомоги. Кожна гривня зараз дуже важлива для нас".

Волонтерка Лазебник просить допомогти зібрати до школи сина загиблого воїна ЗСУ Артема Кирилюка 01

Картка для збору грошей на ім'я самого Артема Кирилюка. У Приватбанку на нього відкрито Юніор Карту 5168 7559 0214 1817.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146882
 
 
 Топ коментарі
 
Не судите. Не Вы судьи. Просто поможем ребенку!
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Стрьомно-не стрьомно - не знаю, я вислав.
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А чего ты орешь? Лучше 100грн. дай ребенку, а Вазелину завтра морду набей.
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За 9 цукерок, які "загорнуті" у "квітку соняшника"? Люди, схаменіться.
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А чего ты орешь? Лучше 100грн. дай ребенку, а Вазелину завтра морду набей.
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Глубокое село.
Сирота.
Мама бросила, отец погиб.
Ото всего этого веет безнадегой и опустошенностью.
А сколько таких смертей и сирот впереди? 🤕
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Не судите. Не Вы судьи. Просто поможем ребенку!
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Так ведь ему положена государственная пенсия по потере кормильца. У него отец при исполнении погиб. Он относится к отдельной категории начисления пенсий при потере кормильца.
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Да но не факт что эта пенсия у него есть, так как отец мог быть из добробатов а там проблемы с его статусом пребывания в АТО. Но разовую компенсацию 750 тыс грн. точно должны были получить.
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Волонтер Лазебник просит помочь собрать в школу сына погибшего воина ВСУ Артема Кирилюка
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Есть такое упоминание:

Разведчиком 81-й бригады был и знаменитый «Рахман» - Андрей Гречанов, который месяц воевал в аэропорту и вышел в числе последних. 30 июля 2015 года он попал в плен к боевикам в районе села Новолуганское Артемовского района, когда разведгруппа возвращалась после выполнения задания в районе Горловки.
22-летний снайпер Александр Кирилюк (30-я механизированная бригада) из группы «Рахмана» попытался уйти - его тут же расстреляли, у Александра остался четырехлетний сын...
https://lol.fraza.ua/analytics/264422-81-ja-aeromobilnaja-rozhdennaja-v-ogne-donetskogo-aeroporta-

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Если нет пенсии такой то есть еще первые две обычные категории, по которым выплачивают пенсию правда в чуть меньшем размере.
Пенсия по потере кормильца в 2019 году в Украине
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Т.е. в любом случае пенсия по потере кормильца положена.
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1. Я писал что не факт именно про спец пенсию когда отец погиб при исполнении. Обычная пенсия то да.
2. Если он в интернате или с опекуном то деньги поступают именно им. Поэтому я, несколько постов выше, и говорил - интересно кто от него получал компенсацию семье за погибшего в АТО.
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Аналогічно. Моя справа допомогти, а там Бог розсудить...
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МОДЕРАТОР.У меня к Вам просьба проверить эту информацию и опубликовать результат на сайте,чтобы избежать шахрайства.

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+++++++
Це редакторська новина.
Адміністратор форуму.


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