 "Голос" пропонує альтернативний законопроєкт щодо відповідальності за незаконне збагачення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Голос".
"На відміну від президентського проєкту, який у 15 разів збільшує виведену з-під кримінальної відповідальності вартість незаконно набутих активів (14,4 млн грн), законопроєкт "Голосу" повертає цей поріг до рівня 3 мільйонів гривень. До рішення Конституційного Суду, яке декриміналізувало незаконне збагачення, цей поріг становив 960 тис. гривень (1000 неоподаткованих мінімумів)", - йдеться в повідомленні.
У партії зазначають, що задекларувавши намір повернути кримінальне покарання за незаконне збагачення, команда президента у своєму законопроєкті №1031 підняла цей поріг до 15 тис. неоподатковуваних мінімумів - нині це 14,4 млн.
У пресслужбі зазначають, що якщо президентський законопроєкт буде підтриманий, корумповані посадові особи зможуть користуватися незаконно придбаними активами в 100 разів дорожчими за свій офіційний дохід без будь-якої кримінальної відповідальності.
"Підвищення суми, від якої настає кримінальна відповідальність за незаконне збагачення в 15 разів, - це фактична індульгенція для корупціонерів. Ті, хто крадуть державні гроші і беруть хабарі, чудово розумітимуть, що максимальні незручності за знаходження майна, незрозуміло за що купленого, - це цивільні позови" - зазначила народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова.
Саме тому у своєму законопроєкті "Голос" наполягає на зменшенні суми, з якої настає саме кримінальна відповідальність, до 3 тис. неоподаткованих мінімумів що становить близько 3 млн грн.
Нагадаємо, 17 липня Зеленський вніс у Раду новий законопроєкт №10461, який передбачає кримінальну відповідальність за придбання чиновниками активів, вартість яких більш ніж на 12 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їхні законні доходи.
29 серпня Зеленський вніс у Раду невідкладний законопроєкт №1031 про конфіскацію незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів.
Золотых канешна...
🤗
😁
😁
Якщо з вікон суду почуєте колядки, то це йде важливий процес
🤔
Хтось може пояснити, чому у нас за безквітковий проїзд (адмінка) "заЯць" повинен компенсувати збитки в 20-кратному обсязі, а за розкрадання державного майна винний хочаб малу частку повернув у казну???
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Что от Зе!, что от Голоса - элементарно отменяются КС как противоречащие Основному закону. Кстати для этого в этих законах и прописывают уголовную ответственность - для их последующей 100% гарантированной отмены.
Принцип уголовного права к тому же закрепленный в Конституции Украины - презумпция невиновности. То есть обвинитель обязан доказать что средства обвиняемого получены незаконным путем.
Через подобное в свое время проходила Италия. Там просто плюнули на уголовку, тем более что в любом случае, если деньги получены незаконным путем, то та либо иная статья УК все равно светит. Зато ввели гражданскую конфискацию. А вот в гражданском праве принципа презумпции невиновности нет, и там ответчик обязан доказать законность имущества/денежных средств. Не доказал - конфисковали.
После Италии аналогичные законы ввели еще несколько стран Европы, а недавно какая-то комиссия ЕС рекомендовала принципы данного закона к принятию всеми странами-членами Союза.
.. йшов 2023 рік...це був 1234 "альтернативний законопроект ,поданий Голосом і непроголосований