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 Політика України
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Все про:законопроект (731) Зеленський (2640) незаконне збагачення (55) Голос партія (65)

 "Голос" пропонує альтернативний законопроєкт щодо відповідальності за незаконне збагачення

Депутати фракції "Голос" у Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Голос".

"На відміну від президентського проєкту, який у 15 разів збільшує виведену з-під кримінальної відповідальності вартість незаконно набутих активів (14,4 млн грн), законопроєкт "Голосу" повертає цей поріг до рівня 3 мільйонів гривень. До рішення Конституційного Суду, яке декриміналізувало незаконне збагачення, цей поріг становив 960 тис. гривень (1000 неоподаткованих мінімумів)", - йдеться в повідомленні.

У партії зазначають, що задекларувавши намір повернути кримінальне покарання за незаконне збагачення, команда президента у своєму законопроєкті №1031 підняла цей поріг до 15 тис. неоподатковуваних мінімумів - нині це 14,4 млн.

Також читайте: Запропоновані Зеленським закони про імпічмент і незаконне збагачення будуть винесені на голосування в Раду в липні, - Ірина Геращенко

У пресслужбі зазначають, що якщо президентський законопроєкт буде підтриманий, корумповані посадові особи зможуть користуватися незаконно придбаними активами в 100 разів дорожчими за свій офіційний дохід без будь-якої кримінальної відповідальності.

"Підвищення суми, від якої настає кримінальна відповідальність за незаконне збагачення в 15 разів, - це фактична індульгенція для корупціонерів. Ті, хто крадуть державні гроші і беруть хабарі, чудово розумітимуть, що максимальні незручності за знаходження майна, незрозуміло за що купленого, - це цивільні позови" - зазначила народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова.

Саме тому у своєму законопроєкті "Голос" наполягає на зменшенні суми, з якої настає саме кримінальна відповідальність, до 3 тис. неоподаткованих мінімумів що становить близько 3 млн грн.

Нагадаємо, 17 липня Зеленський вніс у Раду новий законопроєкт №10461, який передбачає кримінальну відповідальність за придбання чиновниками активів, вартість яких більш ніж на 12 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їхні законні доходи.

29 серпня Зеленський вніс у Раду невідкладний законопроєкт №1031 про конфіскацію незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів.

Також читайте: "Слуга народу" планує ухвалювати щонайменше 7-10 законопроєктів за пленарний день, - Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146875
 
   
 Топ коментарі
 
ахахах, т.е. Голос, который говорит "давайте сажать тех, кто спиздил 3 ляма" - мутно, а СН, которая говорит "давайте сажать за 15 лямов" - не мутно?
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мутный этот голос не вызывает доверия "Голос" предлагает альтернативный законопроект по ответственности за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 734
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готуються до нормального збагачення "народу" чи слуг "народу"?
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До партії Голос немає жодної довіри, вони агенти мафії і тому всі їх слова потрібно перевіряти 1000 разів. Крім зменшення розміру незаконного збагачення там може бути ще 500 нюансів які не дозволять притягнути до відповідальності справжніх корупціонерів.
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пустозвон, як там гриценко і смішко,працюють? "Голос" предлагает альтернативный законопроект по ответственности за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 3022
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Смішно... Наркота песдякулі пішла на користь))
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ахахах, т.е. Голос, который говорит "давайте сажать тех, кто ******* 3 ляма" - мутно, а СН, которая говорит "давайте сажать за 15 лямов" - не мутно?
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у Зели думают, что они самые умные, ну или все вокруг дураки, они подают законопроекты с вида вроде бы хорошие, а внутри гнилые, с лазейками...
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это про закон о снятии недоторканности шоле?
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Дайош "Закон о пяти колосках" !!!
Золотых канешна...
🤗
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Вы там ,в своей недоРаде , делом думаете заниматься или будете и дальше дурака валять ?? Где законы экономического характера , где оборонного ,где реформы суда и тд. ??? "Голос" предлагает альтернативный законопроект по ответственности за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 8111 .
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Так ось же воно! До 3-х лямов не рахується, а більше - то вже наколядували.
Якщо з вікон суду почуєте колядки, то це йде важливий процес
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Якщо Бєня вважатиме його безпечним для себе, то дасть відмашку щоб прийняли.
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Бене что 3 ляма...что 15...одинаково...для него это мелочь...так два ларька покрасить... "Голос" предлагает альтернативный законопроект по ответственности за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 3257...
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Важко зрозуміти Вакарчука,він пів алфавіту не вимовляє,йому б до логопеда,підлікуватися!
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Тебе мама в дитинстві лупила голівкою об що бачила, що ти оглохло і тепер не чуєш аж пів алфавіту? Я навіть не пропонуватиму тобі підлікуватися - дешевше приспати.
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охеренно )украсть без уголовной отвествености можно три ляма ))) акция *****))) ...гослужащие не нужны нигде случайно ...согласен работать бесплатно !
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Це по справедливості чи по братськи? Нє, ну чисто теоретично...

Хтось може пояснити, чому у нас за безквітковий проїзд (адмінка) "заЯць" повинен компенсувати збитки в 20-кратному обсязі, а за розкрадання державного майна винний хочаб малу частку повернув у казну???
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Зебіли приймають закон такий щоб їм і їх сатилітам було вигідно по закону розкрадати державу. Не придерешся, законо розікрали державу медведчуки, бойки, шуфричі, богатирьови, яники, Ахметови, пінчуки, Кучми, ющинки .... Написали і розікрали народом створене майно за всі роки. Було державне, народне і вмить стало їх але законно. Тільки закон про майнову люстрацію шляхом доведення злодіями обгрунтовано їх статків відновить справедливість. Все решту брехня і бла-бла.
...
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Зебіли приймають закон такий щоб їм і їх сатилітам було вигідно по закону розкрадати державу. Не придерешся, законо розікрали державу медведчуки, бойки, шуфричі, богатирьови, яники, Ахметови, пінчуки, Кучми, ющинки .... Написали і розікрали народом створене майно за всі роки. Було державне, народне і вмить стало їх але законно. Тільки закон про майнову люстрацію шляхом доведення злодіями обгрунтовано їх статків відновить справедливість. Все решту брехня і бла-бла.
...
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Да не переживайте вы так за эти проекты законов.

Что от Зе!, что от Голоса - элементарно отменяются КС как противоречащие Основному закону. Кстати для этого в этих законах и прописывают уголовную ответственность - для их последующей 100% гарантированной отмены.
Принцип уголовного права к тому же закрепленный в Конституции Украины - презумпция невиновности. То есть обвинитель обязан доказать что средства обвиняемого получены незаконным путем.
Через подобное в свое время проходила Италия. Там просто плюнули на уголовку, тем более что в любом случае, если деньги получены незаконным путем, то та либо иная статья УК все равно светит. Зато ввели гражданскую конфискацию. А вот в гражданском праве принципа презумпции невиновности нет, и там ответчик обязан доказать законность имущества/денежных средств. Не доказал - конфисковали.
После Италии аналогичные законы ввели еще несколько стран Европы, а недавно какая-то комиссия ЕС рекомендовала принципы данного закона к принятию всеми странами-членами Союза.
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А що ще в тому проекті написано окрім одного речення?
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"Голос" пропонує альтернативний законопроєкт"Голос" пропонує альтернативний законопроєкт щодо відповідальності за незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 5936
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у своєму законопроєкті "Голос" наполягає на...


.. йшов 2023 рік...це був 1234 "альтернативний законопроект ,поданий Голосом і непроголосований "Голос" пропонує альтернативний законопроєкт щодо відповідальності за незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 2944
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