 Під час затримання Цемаха жоден співробітник СБУ не загинув, - Гітлянська

Про це пише "BBC News Україна" із посиланням на речницю СБУ Олену Гітлянську, передає Цензор.НЕТ.

"Жоден співробітник СБУ не загинув", - відповіла вона на запитання про коментар щодо поширеної у ЗМІ інформації про втрати українських сил у спецоперації щодо Цемаха.

Водночас видання зазначає, що втрат під час затримання "зенітника "ДНР" могли зазнати інші підрозділи, зокрема Сили спецоперацій, які, однак, поки ситуацію не прокоментували.

Офіційних даних про спецоперацію із затримання та вивезення з окупованої території Володимира Цемаха до цього часу немає.

Напередодні журналістка видання "Настоящее время" Ірина Ромалійська повідомила: "Під час безпрецедентної для Києва операції (з такого глибокого тилу ворога спецпризначенці ще нікого не вивозили) один співробітник СБУ загинув, двоє були поранені. Україна отримала Цемаха щонайменше ціною одного життя".

Також читайте: Звільнення Цемаха занепокоїло родичів жертв катастрофи МН17

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.