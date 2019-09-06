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 Політика України
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Все про:СБУ (4691) Гітлянська (120) Цемах (31)

 Під час затримання Цемаха жоден співробітник СБУ не загинув, - Гітлянська

У Службі безпеки України спростували інформацію, що під час операції із затримання Володимира Цемаха загинув співробітник відомства.

Про це пише "BBC News Україна" із посиланням на речницю СБУ Олену Гітлянську, передає Цензор.НЕТ.

"Жоден співробітник СБУ не загинув", - відповіла вона на запитання про коментар щодо поширеної у ЗМІ інформації про втрати українських сил у спецоперації щодо Цемаха.

Водночас видання зазначає, що втрат під час затримання "зенітника "ДНР" могли зазнати інші підрозділи, зокрема Сили спецоперацій, які, однак, поки ситуацію не прокоментували.

Офіційних даних про спецоперацію із затримання та вивезення з окупованої території Володимира Цемаха до цього часу немає.

Напередодні журналістка видання "Настоящее время" Ірина Ромалійська повідомила: "Під час безпрецедентної для Києва операції (з такого глибокого тилу ворога спецпризначенці ще нікого не вивозили) один співробітник СБУ загинув, двоє були поранені. Україна отримала Цемаха щонайменше ціною одного життя".

Також читайте: Звільнення Цемаха занепокоїло родичів жертв катастрофи МН17

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146874
 
 
 Топ коментарі
 
Таке враження що на прикладі популістів у владі в Україні сьогодні пишеться підручник для всього цивілізованого світу, про дурість «простого наріду». Ми стали першою державою, яка потрапила до рук влади шарікових і на нас ставлять якийсь експеремент : виживемо чи ні як нація!
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Зебыдло нужно кастрировать, кусачками. Під час затримання Цемаха жоден співробітник СБУ не загинув, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 949
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...вместе с их подельником мертвечуком.
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Да-да, мы уже "привыкли" к тому, что каждый день нас КОРМЯТ сообщениями, что "потерь нет"...
А в киевский госпиталь почти ЕЖЕДНЕВНО привозят тяжелораненых бойцов!!!

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Ну если ни одни СБУшник не погиб, то это не означает, что никто не погиб. Когда вытаскивали это дерьмо с фамилией Цемах с дырляндии погиб разведчик Александр Колодяжный и еще один разведчик получил серьезное ранение. Или про них можно забыть?
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Що з цього витікає? Що наші полонені мають залишатись в полоні?
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Що з цього витікає? Що важливого свідка в справі по Боїнгу треба віддати росіянам?
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Ціна Цемаху, як свідку - нуль сьогодні.
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Ага, продовжуй раціоналізовувати і шукати виправдання.
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Це поперше. Подруге сам Цемах нікуди з Києва рушати не хоче. Ні в яку Диру. Потретє самі голанці в ньому не зацікавлені, бо Раша з ними вже за Боінг розрахувалась, як і з малазійцями. Цемах треба пуйлу і його шпигуну Порошенку, щоб забити кілок в українське суспільство.
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так і є чому ж кацапи так всираються за нулього свідка?????????????
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Щоб українці один одному дулі тикали. Не зрозуміло?
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Навіщо так свиновату розчаровувати? Їм би краще було, щоб побільше співробітників СБУ загинуло, щоб вони могли в усю горлянку волати.
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Журналисты как всегда перестают слухи
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СБУ перетворюється на філіал ФСБ Росії. Вони не понесли втрат а те що загинув розвідник це їх не стосується. О це логіка Зебілів!? І це не торгівля на крові великий Зе? Патріоти, захисники держави ловлять ворогів а зрадники відпускають. Гешефт по єврейських.Ціна життя.
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Пэт Люра

@Pet_lyra

Методички по Цемаху: 1. Израиль за одного солдата отдал 100500 боевиков. 2. Цемаха надо было допрашивать раньше. 3. Нидерланды идут лесом, наши мальчики дороже. 4. И вообще Цемах, это фейк, ФСБ втюхало СБУ левого пассажира.
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На цензорі досі нема новини про те, що Цемаха відпустили? Бутусік обісрався?
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В зеркало подивись, дєгрод, **** мене питаєш?
Дай посилання на статтю, де прямо пишуть що Цемаха відпустили
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Не базікай тварюка. Загиблі і співробітник та агентура. "ЦН".
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правильно! Он был уволен за 2 недели до операции!
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Во время правления Зедебилоида вообще не один украинец не погиб
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