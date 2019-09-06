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 Політика України, Події
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Все про:Бориспіль (268) прокуратура (1858) Годунок Ярослав (1)

 Секретарю міськради Борисполя Годунку, якого Зеленський назвав "розбійником", оголосили про підозру за побиття активіста

Сьогодні, 6 вересня, прокурором Київської області повідомлено про підозру секретарю Бориспільської міської ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 296 КК України, тобто в грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

За даними відомства, під час досудового розслідування було встановлено, що цей чиновник 29 серпня поточного року в приміщенні Бориспільської міської ради Київської області підійшов до потерпілого і без будь-якого пояснення взяв його за шию і, утримуючи чоловіка в такому положенні, почав завдавати численних ударів, висловлюючись при цьому нецензурною лайкою в присутності інших осіб. Після чергових ударів потерпілий впав на підлогу, а підозрюваний депутат органу місцевого самоврядування сів на нього зверху і продовжував бити.

Після досягнення своєї мети, завдавши потерпілому чоловікові видимих тілесних ушкоджень, припинив свої злочинні дії та залишив місце події.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напад секретаря Бориспільської міськради Годунка на активіста перекваліфікували на хуліганство, - поліція

Таким чином, встановлено наявність достатніх підстав для повідомлення секретарю Бориспільської міської ради про підозру в інкримінованому злочині.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 29 серпня Годунок напав на громадського активіста в будівлі міськради. Спочатку цей факт розслідувався слідчими органами за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, пізніше провадження перекваліфікували на злочин, передбачений ч.1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Сам Годунок заявив, що активіст, з яким у нього виник конфлікт у міськраді, є провокатором і прихильником "русского мира" Ігорем Петровскісом, який переїхав з Луганщини. За словами секретаря міськради Борисполя, Петровскіс привселюдно назвав його "пид#р#сом и петушарой", а також озвучив погрози на адресу матері та дітей. Не витримавши образи, Годунок дав опонентові ляпас, а той у відповідь вдарив його в пах. Після виникла бійка.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146871
 
 
 Топ коментарі
 
зебилы равняются на своего сцаря вову...
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А Зелемойский уже назначил наказание "разбойнику" или произнесение "разбойник" было только ароматным пуком для зебов?
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гонят.. в кресла глав ОГА или оставляют на постах мвд.. привет авакову, зебилы!))

Юрій Григоренко, який претендує на посаду голови Полтавської ОДА, видалив з Facebook свої коментарі та пости, у яких розмірковував про необхідність повішення учасників Майдану на деревах
Одеський бізнесмен Юрій Григоренко, який претендує на посаду голови Полтавської облдержадміністрації, напевно згадав про свої коментарі у соцмережі Facebook за 2014 рік, де він розмірковував про необхідність повішення на деревах учасників Майдану. Згадав і видалив.
Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 1699да-да..
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зебилы равняются на своего сцаря вову...
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тупая биомасса равняется на своего кумира.. помнится, шмаркля послал зебила нах.
и зебил, в бессильной злобе, решил выместить все на постороннем человеке...
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кто о чем, а зебил о "терпении" Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 593
по хожу твой зебилизм - это вечное терпение обнаженного идиотизма
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браво, кацап!)) ну как чухонец - да без своих любимых скрепных тем)) и быть "обгаженым" - у кацапов естественное состояние
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У петиков это вообще перманентное состояние-озвучивать подобные темы, ну а что с ботов взять.
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жалко, что тебя можно только заспамить...
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заспамить ты может остатки своего "моСха", зебил) Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 2757
впрочем, там давно ничего нет кроме зеленой плесени
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само собой: подобное тянется к подобному, а уж идиотизм и зебилизм - вообще не имеет разницы
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ага, щаз.. оно ценный кадр в слугах урода... Отпустят с повышением
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Этот бандит только при Порошенко процветал, таке продажные были нужны. А сейчас их гонят поганой метлой.
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гонят.. в кресла глав ОГА или оставляют на постах мвд.. привет авакову, зебилы!))

Юрій Григоренко, який претендує на посаду голови Полтавської ОДА, видалив з Facebook свої коментарі та пости, у яких розмірковував про необхідність повішення учасників Майдану на деревах
Одеський бізнесмен Юрій Григоренко, який претендує на посаду голови Полтавської облдержадміністрації, напевно згадав про свої коментарі у соцмережі Facebook за 2014 рік, де він розмірковував про необхідність повішення на деревах учасників Майдану. Згадав і видалив.
Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 1699да-да..
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Юрія Григоренка пов'язують дружні стосунки із підприємцем Сергієм Корявченковим, який до парламентських виборів сам претендував на губернаторську посаду. Цінність цих зв'язків для Юрія Григоренка у тому, що Сергій Корявченков є двоюрідним братом Юрія Корявченкова (Юзіка, який є артистом студії «95 квартал»).

Із неофіційних джерел відомо, що Сергій Корявченков окрім посади на голову Полтавської ОДА хотів провести до Верховної Ради і своїх депутатів-мажоритарників від партії «Слуга народу». Однак після певних кулуарних розмов та процесів кандидатів від «Зе» майже у повному складі віддали нардепу Юрію Шаповалову, якого пов'язують із екс-регіоналом Віталієм Хомутинніком, який у свою чергу пов'язаний із олігархом Ігорем Коломойським.
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это ваш потолок.зебильо - посадят только этого чорта
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какой слог у илиты 8%,сразу видно илианое виспЕтание,школа бляхи мухи Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 6302
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у слуг зебилья подгорело от правды? зачотно))
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еще поставь 10 смайликов что бы шутка сработала Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 748
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как это делаешь ты с зебилами?)) неа, чухонец, ты слишком примитивен... Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 9266
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олень ты деньги свои отрабатываеш да?))) везде срёшь))
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кто о чем, а кацапье сразу о "посрать" Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 1970
"сознание" зебилов определяется их мироощущением Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 4196
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Если учесть что 90% от 8%-х живет в Западной Украине и городе Киеве, становятся понятны события за 5 лет.
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если учесть что ватников в рашке 87%, а зебилов в Украине 73% и 90% из зебилов "думают" зомбоящиком - то всё становится понятно: ватники рашки и зебилы Украины - мышебратья..
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кацап, в общем-то никто и не сомневался в твоей "работе" из ольгино.. Ток зачет ты сейчас зашкварился даже для фанов шмаркли своей кремлевской пропагандой? Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 5951
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А Зелемойский уже назначил наказание "разбойнику" или произнесение "разбойник" было только ароматным пуком для зебов?
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Здраствуй жопа,новий год...А сам вакар нас не надурив, коли підмахував зе?

Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 9336
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хто б сумнівався? Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 7450
Покійний дід казав не вір ж...м
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"сидит в своём гнезде в граде борисполе годунок-разбойник. а на всех шляхах в град киев через город ведущим, соловьи-разбойники выставлены. как свистнут в свисток, так сразу дань им и подавай" (повесть безвременных лет)
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А тут явился Чувак Вова Добрый Молодец и давай годунка-разбойника гонять с Чудищем Бакановским по степям да по болотам, по урочищам да по просекам! И достал Чувак Вова Добрый Молодец палицу рояле-битную и огрел окоянного как клавишу си-бемольную и зазвенела молва по сёлам Бориспольским до самой станции канализационной да Бортницкой о подвиге богатырском. Тут и сказочке конец, а Володя - маладец. ЗЫ Поклон и занавес. Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 5042
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Иак розбійник чи *******? Я вже запутався.
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Он виноват уже только тем что През обозвал его чертом ! Нету этому негодяю прощения!
В Сант-Тропе его, к Богдану, на перевоспитание 🤡
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Нет, мы таким делам и вовсе не обучены,
И кроме мордобития, никаких чудес.
Надеюсь ты уже "1+1" посмотрел, "95 квартал" выслушал, от шока поправился.
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За воспитательную работу, и приведение в чувство сапаратиста-активиста.
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