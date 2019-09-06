 Українських миротворців у Конго майже місяць не можуть вакцинувати, - посол UNICEF Тополя. ДОКУМЕНТ

Українських миротворців, які з травня перебувають у Демократичній Республіці Конго, досі не вакцинували. Про це повідомив у Facebook посол UNICEF Тарас Тополя, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 9 серпня відбулася закрита зустріч, на якій представники Головного військово-медичного управління ЗСУ погодилися з тим, що потрібна термінова вакцинація.

"Колективно і майже одноголосно прийшли до рішення терміново, строком у два тижні, вакцинувати вже відряджених до ДР Конго військовослужбовців, для запобігання зараження та занесення в Україну небезпечних вірусних інфекцій: менінгококової інфекції, черевного тифу, холери, чуми", - зазначив Тополя.

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Він уточнив, що були знайдені механізми реалізації рішення щодо вакцинації миротворців, які вже перебувають у ДР Конго.

Тополя додав, що представник Офісу Президента Максим Кречетов у присутності голови заявив про всебічну підтримку (у разі необхідності) для максимально швидкого виконання рішення.

"І ось пройшов місяць, миротворці не вакциновані. Строки вийшли. Основне протокольне рішення міжвідомчої наради не виконано. Протягом цього терміну ні мене, ні Офіс Президента про відсутність результату та зрив термінів не інформували", - підкреслив Тополя, уточнивши, що восени миротворці повернуться додому.

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