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Все про:вакцина (154) Конго (17) миротворці (493) ЮНІСЕФ (59)

 Українських миротворців у Конго майже місяць не можуть вакцинувати, - посол UNICEF Тополя. ДОКУМЕНТ

Щодо інциденту з відсутністю вакцинації українських миротворців триває службове розслідування

Українських миротворців, які з травня перебувають у Демократичній Республіці Конго, досі не вакцинували. Про це повідомив у Facebook посол UNICEF Тарас Тополя, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 9 серпня відбулася закрита зустріч, на якій представники Головного військово-медичного управління ЗСУ погодилися з тим, що потрібна термінова вакцинація.

"Колективно і майже одноголосно прийшли до рішення терміново, строком у два тижні, вакцинувати вже відряджених до ДР Конго військовослужбовців, для запобігання зараження та занесення в Україну небезпечних вірусних інфекцій: менінгококової інфекції, черевного тифу, холери, чуми", - зазначив Тополя.

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Він уточнив, що були знайдені механізми реалізації рішення щодо вакцинації миротворців, які вже перебувають у ДР Конго.

Тополя додав, що представник Офісу Президента Максим Кречетов у присутності голови заявив про всебічну підтримку (у разі необхідності) для максимально швидкого виконання рішення.

"І ось пройшов місяць, миротворці не вакциновані. Строки вийшли. Основне протокольне рішення міжвідомчої наради не виконано. Протягом цього терміну ні мене, ні Офіс Президента про відсутність результату та зрив термінів не інформували", - підкреслив Тополя, уточнивши, що восени миротворці повернуться додому.

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Українських миротворців у Конго майже місяць не можуть вакцинувати, - посол UNICEF Тополя 01
Українських миротворців у Конго майже місяць не можуть вакцинувати, - посол UNICEF Тополя 02
Українських миротворців у Конго майже місяць не можуть вакцинувати, - посол UNICEF Тополя 03
Українських миротворців у Конго майже місяць не можуть вакцинувати, - посол UNICEF Тополя 04
Українських миротворців у Конго майже місяць не можуть вакцинувати, - посол UNICEF Тополя 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146869
 
 
 Топ коментарі
 
Нам самим миротворцы нужны. Выводите их нахрен из провинций захолустий.
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Участь українських військових в миротворчих місіях ООН абсолютно безглузда! ООН ніяк не допомагає Україні боротись з агресією путіна, в Україну війська на допомогу ЗСУ ніхто не направляє! А вакцинація потрібна була до відрядження в небезпечні райони, тепер вакцинувати вже пізно, тепер потрібно активно працювати а не лежати на лікарняному ліжку відходячи від наслідків вакцини і не маючи поруч якісної медичної допомоги на випадок погіршення здоров'я від вакцини! Невакцинованих військових потрібно терміново виводити з Конго і замінювати їх вакцинованими військовими, або просто виводити без заміни!
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Прививать должны ДО поездки! А они все комиссии устраивают?! Уроды
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Нам самим миротворцы нужны. Выводите их нахрен из провинций захолустий.
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Участь українських військових в миротворчих місіях ООН абсолютно безглузда! ООН ніяк не допомагає Україні боротись з агресією путіна, в Україну війська на допомогу ЗСУ ніхто не направляє! А вакцинація потрібна була до відрядження в небезпечні райони, тепер вакцинувати вже пізно, тепер потрібно активно працювати а не лежати на лікарняному ліжку відходячи від наслідків вакцини і не маючи поруч якісної медичної допомоги на випадок погіршення здоров'я від вакцини! Невакцинованих військових потрібно терміново виводити з Конго і замінювати їх вакцинованими військовими, або просто виводити без заміни!
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а зачем они нам нужны? Чтоб сидеть под обстрелами зе-повстанцев?
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Прививать должны ДО поездки! А они все комиссии устраивают?! Уроды
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Юристу смерть вакцинация не нужна, лучше бабло себе на карман сэкономить.
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в нашей стране все спокойно, что мы миротворцев в ж@пу географии отправляем??? у нас миротворцы не нужны?
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Правда, дивно? Ніяка армія НАТО не посилає туди своїх вояків, попередньо їх не провакцинувавши. То там дуже строго.
Життя й здоров"я українців нічого не варті? Чи хтось хоче завезення вірусів в Україну? Хто - винен ?
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Самое страшное в Конго -Эбола и Денге,помимо кучи других болячек.Врачи , и население там мрут ,как мухи.ВИЧ- как насморк,у всех.Ребятам надо срочно писать завещания.
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Ты бы им здоровья пожелал, тупая башка.
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Туда можно попасть только за взятку,насильно никого не посылали.Деньжат срубить поехали,рвачи.
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Если не можете вакцинировать, то нечего в такие точки посылать людей.
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Согласно Декрета ВОЗ, вакцинации перед поездкой в Африку необходимо осуществить за месяц до поездки. рентген лаборант супруних а проигогокала!
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Зеленский, верни наших ребят домой! Зачем они там? Они должны быть дома со своими семьями, вести детей в школу, садик, дарить женам цветы! А ты отправил их на войну! Хватит наживаться на войне, да еще в чужой стране! Своей страны мало? Сеешь зло по планете, да?
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Який дебіл погоджується на таку службу???дійсно країна дурнів під керівництвом жидівні
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Гражданского в Африке без прививки вообще могут не пустить в страну.
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Зашибись... Есть шанс, что у нас будет, кроме кори, ***** и лихорадка Денге.
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