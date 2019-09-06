 Вілкулу та Колєснікову оголосили про підозру в заподіянні багатомільйонних збитків, - ГПУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього голови Державного агентства України Дмитра Колєснікова.

"Встановлено, що у період з червня-грудня 2012 року колишній голова Агентства держмайна України, зловживаючи службовим становищем, вчинив незаконні дії, внаслідок чого стало можливим відчуження об’єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу Державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади" у Дніпрі загальною площею майже 7 тис кв м", - йдеться в повідомленні.



Вказаний інститут є єдиним на території України підприємством, яке займалося виробництвом стволів реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч", "Ураган", систем охолоджування головок самонаведення ракет, труб, тощо та має стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Воно не підлягає приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій; відносно нього не можуть вчинятися дії, наслідком яких може стати відчуження майна підприємства.



"Так, посадовець підписав відповідні документи, якими фактично вилучив приміщення з переліку майна вказаного підприємства, що зробило можливим їх незаконну приватизацію та відчуження, спричинивши збитки у понад 16 млн грн", - повідомили в прокуратурі.

Також прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього голови Дніпропетровської ОДА Олександра Вілкула.

"Встановлено, що протягом 2011-2012 років колишній голова Дніпропетровської ОДА всупереч положенням Земельного кодексу України надав земельні ділянки сільськогосподарського призначення гірничо-збагачувальним комбінатам, змінивши їх цільове призначення з сільськогосподарських земель на землі промисловості", - повідомили в прокуратурі.



За інформацією прокуратури, посадовець, достовірно знаючи, що розпорядження землями, які належать на праві приватної (колективної) власності сільськогосподарським підприємствам, не належить до повноважень обласних державних адміністрації, порушив вимоги чинного законодавства, внаслідок чого близько 2000 пайщиків спричинено збитки у вигляді вибуття із їх власності земельних ділянок загальною площею майже 21 га, на суму понад 12 млн грн, а державі, через знищення родючого шару ґрунту при проведенні гірничих робіт підприємством, - на суму майже півмільйона гривень.



Крім того, колишній голова облдержадміністрації також видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності одного з товариств з обмеженою діяльністю, із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості, незважаючи на те, що зміна цільового призначення земельних ділянок з "ріллі" на "інші комерційні потреби" є незаконною. Це призвело до зниження суми втрат сільськогосподарського виробництва, які повинні були бути сплачені підприємством при вилученні вказаних земель Кабінетом Міністрів України для використання у цілях, не пов’язаних із веденням сільського господарства, на суму понад 5 млн грн.

5 вересня 2019 року екснардепам Вілкулу та Колєснікову повідомили по підозру й оголосили в розшук.