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 Політика України
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Все про:Вілкул Олександр (171) ГПУ (3199) Колєсніков Дмитро (17)

 Вілкулу та Колєснікову оголосили про підозру в заподіянні багатомільйонних збитків, - ГПУ

Генеральна прокуратура України оголосила про підозру колишнім народним депутатам "Опозиційного блоку" Олександру Вілкулу та Дмитру Колєснікову в заподіянні багатомільйонних збитків Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього голови Державного агентства України Дмитра Колєснікова.

"Встановлено, що у період з червня-грудня 2012 року колишній голова Агентства держмайна України, зловживаючи службовим становищем, вчинив незаконні дії, внаслідок чого стало можливим відчуження об’єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу Державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади" у Дніпрі загальною площею майже 7 тис кв м", - йдеться в повідомленні.

Вказаний інститут є єдиним на території України підприємством, яке займалося виробництвом стволів реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч", "Ураган", систем охолоджування головок самонаведення ракет, труб, тощо та має стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Воно не підлягає приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій; відносно нього не можуть вчинятися дії, наслідком яких може стати відчуження майна підприємства.

"Так, посадовець підписав відповідні документи, якими фактично вилучив приміщення з переліку майна вказаного підприємства, що зробило можливим їх незаконну приватизацію та відчуження, спричинивши збитки у понад 16 млн грн", - повідомили в прокуратурі.

Також прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього голови Дніпропетровської ОДА Олександра Вілкула.

"Встановлено, що протягом 2011-2012 років колишній голова Дніпропетровської ОДА всупереч положенням Земельного кодексу України надав земельні ділянки сільськогосподарського призначення гірничо-збагачувальним комбінатам, змінивши їх цільове призначення з сільськогосподарських земель на землі промисловості", - повідомили в прокуратурі.

За інформацією прокуратури, посадовець, достовірно знаючи, що розпорядження землями, які належать на праві приватної (колективної) власності сільськогосподарським підприємствам, не належить до повноважень обласних державних адміністрації, порушив вимоги чинного законодавства, внаслідок чого близько 2000 пайщиків спричинено збитки у вигляді вибуття із їх власності земельних ділянок загальною площею майже 21 га, на суму понад 12 млн грн, а державі, через знищення родючого шару ґрунту при проведенні гірничих робіт підприємством, - на суму майже півмільйона гривень.

Крім того, колишній голова облдержадміністрації також видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності одного з товариств з обмеженою діяльністю, із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості, незважаючи на те, що зміна цільового призначення земельних ділянок з "ріллі" на "інші комерційні потреби" є незаконною. Це призвело до зниження суми втрат сільськогосподарського виробництва, які повинні були бути сплачені підприємством при вилученні вказаних земель Кабінетом Міністрів України для використання у цілях, не пов’язаних із веденням сільського господарства, на суму понад 5 млн грн.

5 вересня 2019 року екснардепам Вілкулу та Колєснікову повідомили по підозру й оголосили в розшук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146867
 
   
 Топ коментарі
 
При Порошенко такого не было только вышиванкии пламенные речи ни о чем Вилкулу и Колесникову объявили о подозрении в причинении многомиллионных убытков, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1018
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Порохоботыыыыы! Ну-ка расскажите нам ущербные, как петька 5 лет этого не замечал?)))
Сейчас начнется вой про то, что онижыжбылидепутатами поэтомунеприкосновенны а петька неолигах. петьканамдалбезвизь уииии! Уиии! Свиньи дурные.
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В тему приглашаются адепты секты Святого Пэтра Рошенко с криками "Вы всё врёти! Я вам ниверю!!"Вилкулу и Колесникову объявили о подозрении в причинении многомиллионных убытков, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1462
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Подозревайте качественно. Надоели ваши потом отговорки,шо ошиблись. Иначе это пиар и лапша.
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зебилы схавают.. уже хавают Вилкулу и Колесникову объявили о подозрении в причинении многомиллионных убытков, - ГПУ - Цензор.НЕТ 843
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Ты защищаешь тварей, что грабили страну? Ты такой же или дурак?
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Скорее всего, он идиот, как и все пороховатники.
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Все боты, за кого бы из олигархов мафиози они не выступали, работают на дальнейшее сохранение мафиозного строя в нашей стране.
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Навіщо так гучно заявляти про це якщо по дзвінку Х..ла їх відпустять і припинять переслідування.
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так читайте внимательно, если в розыск, то уже уюежали.... Зе ничем не лучше По...
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При Порошенко такого не было только вышиванкии пламенные речи ни о чем Вилкулу и Колесникову объявили о подозрении в причинении многомиллионных убытков, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1018
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Ты прав.
Порох за 5 лет не смог, а Зеля за 2 месяца заставил *****, убийцу и преступника, сказать об "осторожном оптимизме" в отношениях с украинской властью.
Ай, маладэц Вова!
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а еще он говорил нас там нет,ты те верил,ведь куйло никогда не врет
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знакомая песня, твои собратья по доеданию кобылы в овраге пели ее и тогда, когда ******** говорили:
Блогер: в России больше всего ненавидят Порошенко, он для Путина - враг № 1
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В России идиоты живут, поэтому они и дкмают, что Порошенко для них злейший враг. Или ты не согласен, что большинство жителей России - идиоты?
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нет, я не согласен. наивные идиоты - большинство наших жителей. а на россии жители - подлые, жестокие мрази. и эти мрази вместе со своим карликовым гитлером прекрасно понимают кто их главный враг в Украине.
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Не трогай національний одяг України, гівно кацапське!
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Научись на мове правильно писать сначала, червяк!
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ПНХ кацапське гівно! Так правильно, зрозуміло?
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саме в часи ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО (з 2016р) ту гидоту підчипили на ґачок.. і лише зараз після СУДОВОЇ РЕФОРМИ яку розпочали при ПОРОШЕНКО гнід крімінальних почали виколуповати Вілкулу та Колєснікову оголосили про підозру в заподіянні багатомільйонних збитків, - ГПУ - Цензор.НЕТ 268 і далі буде
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Справжні свинарчуки,шукайте в кацапстані чи усраілі,цікаво кого більше ,агентів кацапстану чи усраіля в Україні?
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В тему приглашаются адепты секты Святого Пэтра Рошенко с криками "Вы всё врёти! Я вам ниверю!!"Вилкулу и Колесникову объявили о подозрении в причинении многомиллионных убытков, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1462
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На этом уже пропиарился "гениальный" экс-прокурор. Кратковременно выйдя из запоя, не смог вспомнить, что уже "экс".
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то есть сидевший при Порошенко, а потом выпущенный при Зеленском Ефремов - не считается, а вот Вилкул, которого никто не садил, а только "открыли дело" - это все, крах порохоботов? ну-ну, зебилизм не пропьешь..
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Через неделю посетят Гонтареву в больнице . Вилкулу и Колесникову объявили о подозрении в причинении многомиллионных убытков, - ГПУ - Цензор.НЕТ 3438
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)) посетители осмотреть шпиль больницы придут, а заодно и дверную ручку её палаты пожать.
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как то пофиг на эту мочу со сливками для зебилья
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моча со сливками блюдо илииты 8%? Вилкулу и Колесникову объявили о подозрении в причинении многомиллионных убытков, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9804
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ты его жрешь уже лет двадцать,кацап
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я блюдо илиты 8% не кушаю Вилкулу и Колесникову объявили о подозрении в причинении многомиллионных убытков, - ГПУ - Цензор.НЕТ 5231только суши
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Он - россиянин, ему только блины.

Как намедни в российском городе Чебоксары, где 19, что ли, россиян блинами отравились.

Наверное, лопата была несвежая.
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Порохоботыыыыы! Ну-ка расскажите нам ущербные, как петька 5 лет этого не замечал?)))
Сейчас начнется вой про то, что онижыжбылидепутатами поэтомунеприкосновенны а петька неолигах. петьканамдалбезвизь уииии! Уиии! Свиньи дурные.
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Ну, то есть, не трогайте Вилкула, ироды зеленые! Я правильно тебя понял, свиноватник?
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шимпанЗе, которые голосовали за Зеленского, каждое утро протирают глаза мочой Богдана..
ибо моча само Зе, только для избранных..
Чесноков!.. ты так скоро и до мочи Стефанчука дойдешь..
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шо ж твой бох воровства рошенко не остановил беспредел ??? ответь нам как человек 5 лет ежедневно благодаривший порошенко за восход солнца
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Да все понятно, долги жителей Кривого Рога по ЖКХ, Квартал "намекает" заплатить Вилкулу, судя по всему.
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та забудьте, вони нікому не цікаві. на них ані рябошапка, ані баканов ще не скоро уваги звернуть
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Опять беспредел зелебобов! Вот при шановном Пьотре Аликсиевиче такого не было! Энти граждане Украины пользовались у него почетом и уважением!
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Коломойскому, когда вручат?

1,2 миллиарда за 3 месяца только на угле - это не хухры-мухры.
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Там в "свой" общак пошло, а у Вилкула - в "чужой".
"Конкурирующая фирма"(С)
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зрадааааа!
реванш!
защитим оппозицию от произвола власти, как и завещал *****!

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Це звичайний піар або доїння багатіїв на користь хазяїна України. Якщо їх посадять, то я публічно вибачусь і скажу що був не правий.
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Эт точно. То ли дело пообещать войну за 2 недели закончить в 2014. Вот где человек слова!
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не бреши, зебіл, за війну "закінчити" мови не було.
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Ах ты ж наперсточник соевый))) Вот смотри, твой патрон сам признается: https://www.youtube.com/watch?v=onQZmcPOaAI
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Свиноватник ніколи не вибачиться і не визнає, що він був не правий. Така вже у вас ватна натура.
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якщо оголошено - то, по Закону , тільки персонально. Значить, ще не втекли.
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Что-то мне подсказывает, что ничего особенного в результате этого разоблачения не произойдет.
У Вилкуда убудет, Коломойскому прибудет, в бюджет ничего не попадет, а зубожЫлам достанется чувство дибильной радости от присутствия при это историческом событии.
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Есть у меня слабая надежда, что это от Квартала Вилкулу такой слабый "намек" заплатить долги жителей Кривого Рога по ЖКХ, а то Квартал предвыборных обещаний выполнить не может.
Вілкулу та Колєснікову оголосили про підозру в заподіянні багатомільйонних збитків, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8693
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Березкіну, Добкіну, Дунаєву, Лозовому, Мосейчуку - коли?
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да всем кто был у власти 29 лет, став миллионером и миллиардером
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Окау... Нас таким уже не здивуєш. Подивимось, чи це матиме логічне продовження та очікуване завершення.
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а барыге, барыне- свынопете когда предьявите?
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ну в гбр же 18 дел, где петя типа свидетель.
ты за темой не следишь
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слежу , знаю, но хочу чтоб уже, чтоб на нары , да на 100лет
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хорошие новости, посмотрим чем закончится
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час вже виписувати підозри і кАломойському-б_голюбову-рєзніченку-ложкіну та їхнім мішпухам... поки випишуть вже й час буде садити..
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Петя, гавнюк, почему пять лет вы со своим кумом вместо того, чтобы бороться с коррупцией, стали супербогатыми мародерами ?
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Патамуша о народе перрреживали...
😂
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Ведомство, управляющее госсобственностью, называется Фонд, а не агенство. Или речь шла об подразделении Минэкономики? А так, интересно, смогут ли что либо доказать по Вилкулу.
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