 СБУ запустила внутрішній аудит з метою оптимізації чисельності персоналу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними відомства, робочі групи, створені в СБУ для організації та проведення аналізу, мають визначити ефективність підрозділів української спецслужби, виявити можливе дублювання завдань за напрямками діяльності.
Також метою функціональної перевірки є оптимізація чисельності Служби з урахуванням забезпечення належного рівня державної безпеки.
"СБУ має стати технологічною, швидкою та міцною", – зазначив раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов.
За підсумками аудиту будуть сформовані відповідні пропозиції щодо реалізації пріоритетних завдань у сфері реформування відомства.
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Диджитализация как процесс хранения цифровой информации не панацея, а так мелкий довесок к порядку, которого в поведении зе-тинейджеров нету
Всіх проукраїнських СБУшників мабуть позвільняють і понабираю з кацапськими паспортами кумів і друзів.
https://www.depo.ua/ukr/politics/molodets-vanya-yak-ukraintsi-zustrili-bakanova-201908291020134
А хто буде виконувати функції СБУ, покладені на неї ЗАКОНОМ ?
Слу́жба безпе́ки Украї́ни (СБУ) - державний орган спеціального призначення, з правоохоронними функціями який забезпечує ДЕРЖАВНУ БЕЗПЕКУ України.
Люди, політики, військові, невже ви не бачите, що до влади прийшли не просто дилетанти, а справжні вороги, чужоземні аґенти, перед якими поставлено завдання знищити навіть тую слабку державну структуру, яка ще існує?
ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ..))))))))))))))))
цирковой пудель стал главным по безопасности у баранов
🙄