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 Політика України
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Все про:Запоріжжя (517) Зеленський (2640) ОДА (657) Запорізька область (406)

 Зеленський призначив Віталія Туринка головою Запорізької ОДА

Президент Володимир Зеленський 5 вересня призначив Віталія Туринка новим головою Запорізької обладміністрації.

Про це йдеться в указі №659/2019, передає Цензор.НЕТ.

Посаду губернатора отримав Віталій Туринок, власник "Рівненського домобудівного комбінату", який займається виробництвом залізобетону та бетону. Перед призначенням бізнес переписали на дружину Туринка Галину.

Представлення Туринка в Запорізькій облраді відбулося в п'ятницю, 6 вересня. На ньому були присутні керівники підрозділів обладміністрації, депутати ради, силовики і представники громадськості.

"Запорізький край не має залишатися без надійного керівника... Ця людина довела свою здатність бути сучасним, оперативним і виваженим керівником", - сказав на засіданні перший заступник голови Офісу Президента Сергій Трофімов.

Попередній глава Запорізької ОДА Костянтин Бриль був звільнений ще 11 червня. Після цього т.в.о. губернатора була Елла Слепян, її звільнено від цих обов'язків указом №658/2019.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР сьогодні розгляне законопроєкт Зеленського про імпічмент

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146864
 
 
 Топ коментарі
 
непохоже.. потому что гугля помнит всё Зеленский назначил Виталия Туринка главой Запорожской ОГА - Цензор.НЕТ 87
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Юрій Григоренко, який претендує на посаду голови Полтавської ОДА, видалив з Facebook свої коментарі та пости, у яких розмірковував про необхідність повішення учасників Майдану на деревах
https://poltava.to/news/52467/

Зеленский назначил Виталия Туринка главой Запорожской ОГА - Цензор.НЕТ 6925
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команда шмаркли - прокремлевские морді:
Юрій Григоренко, який претендує на посаду голови Полтавської ОДА, видалив з Facebook свої коментарі та пости, у яких розмірковував про необхідність повішення учасників Майдану на деревах

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команда шмаркли - прокремлевские морді:
Юрій Григоренко, який претендує на посаду голови Полтавської ОДА, видалив з Facebook свої коментарі та пости, у яких розмірковував про необхідність повішення учасників Майдану на деревах

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п.с. Одеський бізнесмен Юрій Григоренко, який претендує на посаду голови Полтавської облдержадміністрації, напевно згадав про свої коментарі у соцмережі Facebook за 2014 рік, де він розмірковував про необхідність повішення на деревах учасників Майдану. Згадав і видалив.

Можливо, через 5 років з дня появи коментарів про їх існування йому нагадала публікація «Полтавщини», у якій міститься скріншот листування Юрія Григоренка зі своєї родичкою, яка мешкала у США і підтримувала Майдан.
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ні, нешановний , це чисто ваше -зебілів, пам`яті про те. як зе сцкн принижував Україну немали і не маєте. Зеленський призначив Віталія Туринка головою Запорізької ОДА - Цензор.НЕТ 7784 Зеленський призначив Віталія Туринка головою Запорізької ОДА - Цензор.НЕТ 3703
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Шоколадный, все гадишь Украине в надежде снова захватить власть?
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більше чим нагадили Україні такі як ти Зе бобіки, нагадити просто не реально Зеленський призначив Віталія Туринка головою Запорізької ОДА - Цензор.НЕТ 1785Зе лайно це ваших рук справа. Зеленський призначив Віталія Туринка головою Запорізької ОДА - Цензор.НЕТ 7867
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При Зеленском увольняют воров, разогнали воровскую Раду, которых по законы в 2015 году должны были разогнать. Это плохо?
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ви справжній манкурт, є всі ознаки. Не буде патріот України паплюжити Президента України, який лише розпочав роботу і перші кроки - правильні.
Це видає в вас підкупленого манкурта. Отже, ви манкурт і не треба цього стидатися.
І не буде українець тикати іншому українцю хіба, що товаришу. А ви мені, що товариш?
а манкурт тикає. Отже, як не крути ви - манкурт.
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людина,яка паплюжила Україну не є президентом України, Зе лайно визнається лише такими манкуртами,подібними вам зе істотами,які й привели до влади це неподобство. Зеленський призначив Віталія Туринка головою Запорізької ОДА - Цензор.НЕТ 6294
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а от і брехня, бо я не приводив - Зеленський сам прийшов з народною підтримкою, бо народ не довірив більше петі та не пробачив йому брехні про рехворми.
Отже, ви не розбираєтеся в подіях в Україні, що є ще одним підтвердженням вашого манкурства. Отже, і тут ви - манкурт. Ну нащо ви заперечуєте очевидне, що ви - манкурт?
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Так це говнокоманда яка потопить Зеленського своїми непрофесійними рішеннями та корупційними злочинами! Хай ставить кого хоче, відповідати буде за них особисто Зеленський!
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царь хороший - бояре плохие? Зеленский назначил Виталия Туринка главой Запорожской ОГА - Цензор.НЕТ 7870
неа.. сЦарь вова еще тупее своих бояр... иначе бы он их не брал в скою кАманду
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які такі "швидкі зміни на краще" відбуваються? Амьоби ви дебилні.
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не переймайтеся, з зебілом спілкуватися себе не поважати
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Переписал на жену... Ну теперь он просто голодранец, зе-нищий.
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Юрій Григоренко, який претендує на посаду голови Полтавської ОДА, видалив з Facebook свої коментарі та пости, у яких розмірковував про необхідність повішення учасників Майдану на деревах
https://poltava.to/news/52467/

Зеленский назначил Виталия Туринка главой Запорожской ОГА - Цензор.НЕТ 6925
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непохоже.. потому что гугля помнит всё Зеленский назначил Виталия Туринка главой Запорожской ОГА - Цензор.НЕТ 87
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от цього юрія григоренка і прийшов час за яйця на стовпі повісити
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Много сомнительных. С бизнесом в рахе. Как он это будет потом разгребать ? Ничего неизвестно.
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Комбінат продасть чи в сліпий траст?
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З моїх спостережень бізнесмен відрізняється від держслужбовця філософією. Бізнесмен завжди бажає прибутку, а прибуток на держслужбі це зарплата і бюджет, до якого є доступ.
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Коли грохнуть зєлю або того суддю, що відпустив Цемаха і суд випустить головного свідка або, навіть, підозрюваного на свободу, то всім буде пофіг.
зебоба, ти зробив себе сам.
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До Вас уже виїхав сам Баканов з чєртями! Це погроза життю першому нєбрітому ліцу! Зеленський призначив Віталія Туринка головою Запорізької ОДА - Цензор.НЕТ 7121
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"По информации из открытых реестров, Виталю Туринку 45 лет. Он владеет 67% «Ровенского домостроительного комбината», 33% фирмы «Волыньферрометалл», 50% луцкой фирмы «Интертрейд» и 33% луцкой фирмы «Вест - Пром»."
Ще один барига зальотний.
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Ну понятно человека взяли на работу "за заслуги в бизнесе" , а заслуги то в чём?
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шило на мыло сыло на паровоз..
а был какой красавчик герой сбушник таможенник генерал с красивыми детками и один в германиии с лицом крысы лоснящимся прям народный герой и высерки в вышеванках..под крышей оппоблока и зажиття и шурмы..
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