 Зеленський призначив Віталія Туринка головою Запорізької ОДА

Про це йдеться в указі №659/2019, передає Цензор.НЕТ.
Посаду губернатора отримав Віталій Туринок, власник "Рівненського домобудівного комбінату", який займається виробництвом залізобетону та бетону. Перед призначенням бізнес переписали на дружину Туринка Галину.
Представлення Туринка в Запорізькій облраді відбулося в п'ятницю, 6 вересня. На ньому були присутні керівники підрозділів обладміністрації, депутати ради, силовики і представники громадськості.
"Запорізький край не має залишатися без надійного керівника... Ця людина довела свою здатність бути сучасним, оперативним і виваженим керівником", - сказав на засіданні перший заступник голови Офісу Президента Сергій Трофімов.
Попередній глава Запорізької ОДА Костянтин Бриль був звільнений ще 11 червня. Після цього т.в.о. губернатора була Елла Слепян, її звільнено від цих обов'язків указом №658/2019.
Юрій Григоренко, який претендує на посаду голови Полтавської ОДА, видалив з Facebook свої коментарі та пости, у яких розмірковував про необхідність повішення учасників Майдану на деревах
Можливо, через 5 років з дня появи коментарів про їх існування йому нагадала публікація «Полтавщини», у якій міститься скріншот листування Юрія Григоренка зі своєї родичкою, яка мешкала у США і підтримувала Майдан.
Це видає в вас підкупленого манкурта. Отже, ви манкурт і не треба цього стидатися.
І не буде українець тикати іншому українцю хіба, що товаришу. А ви мені, що товариш?
а манкурт тикає. Отже, як не крути ви - манкурт.
Отже, ви не розбираєтеся в подіях в Україні, що є ще одним підтвердженням вашого манкурства. Отже, і тут ви - манкурт. Ну нащо ви заперечуєте очевидне, що ви - манкурт?
неа.. сЦарь вова еще тупее своих бояр... иначе бы он их не брал в скою кАманду
https://poltava.to/news/52467/
зебоба, ти зробив себе сам.
Ще один барига зальотний.
а был какой красавчик герой сбушник таможенник генерал с красивыми детками и один в германиии с лицом крысы лоснящимся прям народный герой и высерки в вышеванках..под крышей оппоблока и зажиття и шурмы..