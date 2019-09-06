 Доручив припинити закупівлю для Кабміну блокнотів із золотим тисненням, це марне витрачання грошей, - Дубілет

Про це він повідомив у своєму Instagram, інформує Цензор.НЕТ.
"З дрібниць. Кабмін у режимі нон-стоп займається виробництвом різних блокнотів. Деякі з них - із золотим тисненням. Зазвичай це марне витрачання грошей навіть для приватних компаній, а для Кабміну - і поготів. Доручив припинити закупівлі будь-чого, крім паперу А4 та А5", - йдеться в повідомленні.
туалетного паперу - це марна трата коштів.
Бережіть ліси!
Підтер сраку поліном, висушив його і легко рукавом стер! Вічний замінник туалетного паперу! Несамовита економія!
І ліси цілі, і сраки чисті!!
Хоть бы не позорились с таким голимым ПИАРОМ