 Доручив припинити закупівлю для Кабміну блокнотів із золотим тисненням, це марне витрачання грошей, - Дубілет

Про це він повідомив у своєму Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"З дрібниць. Кабмін у режимі нон-стоп займається виробництвом різних блокнотів. Деякі з них - із золотим тисненням. Зазвичай це марне витрачання грошей навіть для приватних компаній, а для Кабміну - і поготів. Доручив припинити закупівлі будь-чого, крім паперу А4 та А5", - йдеться в повідомленні.

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