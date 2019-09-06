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Все про:Кабмін (3096) Дмитро Дубілет (8)

 Доручив припинити закупівлю для Кабміну блокнотів із золотим тисненням, це марне витрачання грошей, - Дубілет

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет доручив припинити закупівлю секретаріатом уряду канцелярських предметів із символікою Кабміну.

Про це він повідомив у своєму Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"З дрібниць. Кабмін у режимі нон-стоп займається виробництвом різних блокнотів. Деякі з них - із золотим тисненням. Зазвичай це марне витрачання грошей навіть для приватних компаній, а для Кабміну - і поготів. Доручив припинити закупівлі будь-чого, крім паперу А4 та А5", - йдеться в повідомленні.

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Доручив припинити закупівлю для Кабміну блокнотів із золотим тисненням, це марне витрачання грошей, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146861
 
   
 Топ коментарі
 
Все правильно делают. Поэтому такой барыжный вой стоит.
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Потужна реформа від ЗЄків, особливо коли треба "зашумити" вчорашній вирок Цемаху.
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реформа хуле! теперь осталось раздать эти деньги нариду, по 0.0000000003 копейки на рыльце, а порохоботам не давать!!! Поручил прекратить закупку для Кабмина блокнотов с золотым теснением, это пустая трата денег, - Дубилет - Цензор.НЕТ 9907
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Підказую ще одну реформу на державному рівні. Випуск і закупка
туалетного паперу - це марна трата коштів.
Бережіть ліси!
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Правильно! Кожному видати іменне поліно!
Підтер сраку поліном, висушив його і легко рукавом стер! Вічний замінник туалетного паперу! Несамовита економія!
І ліси цілі, і сраки чисті!! Доручив припинити закупівлю для Кабміну блокнотів із золотим тисненням, це марне витрачання грошей, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7677
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вот это достижение !!! )))) Аж все интеренет СМИ об этой "новости" пишут.

Хоть бы не позорились с таким голимым ПИАРОМ
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