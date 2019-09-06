 Комітет ВР сьогодні розгляне законопроєкт Зеленського про імпічмент

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному комітету на сайті ВР.
Цей документ зареєстровано на сайті парламенту під номером №1012 від 29 серпня 2019 року.
Крім того, буде розглядатися законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади №1066".
Нагадаємо, 4 червня Рада відмовилася розглядати законопроєкт президента Володимира Зеленського про процедуру імпічменту, який він вніс 29 травня.
"В 2014 году тогда народный депутат Петр Порошенко обещал, что, став президентом, сам внесет в парламент проэкт закона об импичменте."
""Никто не отказывается от обещаний относительно закона об импичменте президента. Он таки будет разработан. Это нормальное явление", - сказала Луценко. (2017)"
Эх.... Не успели. 5 лет не хватило.
Агов, де ви?
закон об импичменте принят ТРИ месяца тому назад.. и подписан Турчиновым.
но зеленая шмаркля не хочет его подписывать.. ссыться
можно вопрос? я без шуток и подколов - ты плохо живешь? денег не хватает?
А зеленая команда, по сумме нарушений, уже тянет на пожизненное.
тут хуже, он делает вид, что не было...
ихтамнет...
Для них есть только кнопочки, они похожи на таблеточки. Главное нажать на нужную, согласно команде.