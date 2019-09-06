 Комітет ВР сьогодні розгляне законопроєкт Зеленського про імпічмент

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному комітету на сайті ВР.

Цей документ зареєстровано на сайті парламенту під номером №1012 від 29 серпня 2019 року.

Крім того, буде розглядатися законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади №1066".

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Нагадаємо, 4 червня Рада відмовилася розглядати законопроєкт президента Володимира Зеленського про процедуру імпічменту, який він вніс 29 травня.