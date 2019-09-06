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 Суспільство
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Все про:США (5356) Укрпошта (72) доставка (5)

 "Укрпошта" запустила прискорену доставку в США

Укрпошта запровадила нову додаткову послугу для доставки дрібних пакетів – "Поштовий експрес до США".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

"Сервіс надає пріоритетну обробку відправлень в "Укрпошті", проходження митного огляду та відвантаження відправлень на прямі рейси до Нью-Йорка. Його запуск відбувся в серпні і вже десятки тисяч відправлень були доставлені новим способом", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що під час тестування послуги для 90% відправлень термін обробки із моменту відправлення з будь-якого автоматизованого відділення "Укрпошти" до першого сканування в системі національної пошти США USPS склав від 3 до 5 днів. При цьому повний термін доставки до моменту фінального вручення (або першої спроби вручення) в будь-якому штаті США, враховуючи митне оформлення в двох країнах – Україні та США, для 80% дрібних пакетів становив від 4 до 10 днів.

Нині середній фактичний термін доставки для відправлень базовою послугою становить 14 днів.

"Ми відкрили додаткову послугу для відправлень у США, який є найпопулярнішим напрямком доставки. Аби забезпечити більш прогнозовані терміни доставки, компанія оптимізувала роботу всієї мережі та розширила партнерство з "Міжнародними авіалініями України". Сьогодні "Укрпошта" має можливість надати клієнтам сервіс на вибір за пріоритетами обробки пошти", – заявив перший заступник генерального директора "Укрпошти" Олександр Перцовський.

Послуга доступна для відправлень "дрібний пакет". Додаткова оплата за неї до 30 вересня 2019 року становить $0,5 за кожен дрібний пакет, а з 1 жовтня 2019 року - $1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 січня "Укрпошта" не доставлятиме пенсії за поточним збитковим тарифом, - Смілянський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146857
 
   
 Топ коментарі
 
Всё правильно делают. На пользу всем рядовым украинцам. Натыренное бабло лучше всего скировать у своих мам в Омерике.
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Безвиз с США отменяйте Польша уже не справляется "Укрпошта" запустила прискорену доставку в США - Цензор.НЕТ 3114
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Всё правильно делают. На пользу всем рядовым украинцам. Натыренное бабло лучше всего скировать у своих мам в Омерике.
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Отправлять наличные деньги, тем более натыренные, посылкой - до такого только лишнехромосомный мог додуматься! Поздравляю! "Укрпошта" запустила прискорену доставку в США - Цензор.НЕТ 3279
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Так сколько у тебя этих самых нуклепротеидов?
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Безвиз с США отменяйте Польша уже не справляется "Укрпошта" запустила прискорену доставку в США - Цензор.НЕТ 3114
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19 декабря отправляли мне друзья мелкий пакетик с сувенирами на новый год--получил 10 февраля!!!! и за эту услугу было уплачено порядка 20 долларов. при чем отслежка отправления показывала, что с Украины посылка выпхана, а дальше и я не я и хата не моя.
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И уже полгода доставляет местную корреспонденцию с огромными задержками...
Не говоря о том, что тупо мошенничает со статусами международной корреспонденции, подставляя статус - "Доставка получателю безуспешна. Возвращено в отделение" сразу при поступлении пакета/посылки в отделение.
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не местную корреспонденцию, а китайские посылки.
Я вообще считаю, что главная задача Укрпочты - доставка официальной корреспонденции, и зря ее этим барахлом нагружают
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Пишу то, о чем знаю. Мне документы от контрагентов приходят с 2-3 недельной задержкой.
И посылки (в моем случае) - не китайские, а японские
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Если у Укрпочты будет настроение, то, глядишь, и по Украине будет нормальная доставка когда-то.
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Недавно небольшую посылку отправля в США. Попросил оформить самую недорогую пересылку. Оформили на 850 гривен. Американцы за такую же мне заплатили 16 баксов.
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теперь андруша кобельов бабло мамане бандеролью слать будет, через Укрпочту.
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