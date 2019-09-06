 В Україні немає жодної повноцінної бетонної дороги. Ніхто не розуміє, як вона експлуатуватиметься взимку, - Голик

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив керівник програми "Регіональний розвиток" Українського інституту майбутнього, радник колишнього голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик.
Відповідаючи на запитання про те, які дороги - бетонні або асфальтові, він підтримує, Голик зазначив, що з бетонними дорогами залишається дуже багато нез'ясованих питань.
"Бетон - це добре. Єдине що, ніхто не розуміє його вартість, тому що немає жодної повноцінної бетонної дороги, зробленої за останні 2 роки - не 5 км в Решетилівці, а всієї. Ніхто не розуміє, як вона експлуатуватиметься взимку. Вона буде експлуатуватися реагентами тими, які використовуються при асфальті, або якимись іншими, які використовуються тільки в бетоні? Вона буде експлуатуватися за допомогою тієї ж самої техніки або потрібні якісь додаткові насадки?" - пояснив Голик.
За його словами, ці питання будуть зараз практикуватися на маленьких ділянках бетонних доріг.
"Дослідним шляхом будуть дивитися. Крім того, всі кричать, що бетон дорожчий, але він довговічніший, довше стоїть. Але немає в країні досвіду експлуатації бетонних доріг, ніхто не знає, скільки вона простоїть", - зазначив Голик.
Коментуючи питання, що вся сировина для бетону видобувається в Україні, і тому бетонні дороги є вигіднішими, Голик зазначив, що за зростання обсягів будівництва доріг місцеві підприємства можуть зацікавитися налагодженням виробництва бітуму.
"Я думаю, що якщо прийти на Кременчуцький НПЗ, показати нормальний фінансовий план "Укравтодору" з точки зору доріг і сказати, що в наступному році не 15 млрд на дороги буде, а наприклад, 75, і висловити бажання, щоб це був український бітум, то буде нормальний діалог. Крім того, у нас завжди дороги фінансувалися за залишковим принципом і великий бізнес особливо в це не вірить. Тому сам по собі умовний Кременчуцький НПЗ не буде нікуди вкладати гроші. Йому потрібні гарантії, що буде гарантований ринок збуту. З ним потрібно розмовляти. Я б сідав і розмовляв: хлопці, дивіться, ось бюджет, ось Дорожній фонд, ось окрема програма, ось стільки грошей, потрібна ціна нижча, ніж у Білорусі", - зазначив Голик.
З повним текстом інтерв'ю Юрія Голика "Щороку "Укравтодор" може і має робити по 4000 кілометрів ідеальних доріг. Це рівно вдесятеро більше, ніж він робить зараз" можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ розповідав про будівництво бетонних доріг у США у статтях: "Як укладають двосмугову бетонну дорогу?" і "Як у США будують дороги, які стоять 30 років без ремонту і ям".
Родился 21 декабря 1977 года в Луганске.
В 1999 году закончил Восточноукраинский университет им. Даля по специальности «Финансы и кредит».
Карьера
В 1998 году - менеджер по продаже рекламы в луганской региональной редакции газеты «Теленеделя». Позже - коммерческий директор радиостанции «Европа Плюс» в Луганске.
В 1999 году владелец УМХ Борис Ложкин продал часть бизнеса в луганской «Теленеделе» местным инвесторам. Юрий Голик стал руководителем и совладельцем новой компании. Компания стала крупнейшей в регионе.»
А за що яхти-палаци будувати???
🤣
В последнее время и на Херсон проблемы, да чоужтам, и с окружной не всё хорошо
Что за бред он несёт?
кто ж лучше деньги бюджетные попилит, чем коломойский.
А вони своєї толком не знають.
Тому тепер бетонні дороги зло. Тільки асфальт.
На нас напали марсіани.
Так наймите в ЕС или США специалистов, которые знают и понимают, чтобы они вас научили! Ваши эксперименты обойдутся на порядок дороже найма самых дорогостоящих спецов.
Прошу прощения, этот человек кто? Он у Вас "строительством дорог" рулит?
Или он полный кретин?... Пусть спросит какие дороги в холодных широтах Канады и США!!!
Хотя, наверное и кретин и дурак...
Уволить по несоответствию занимаемой должности.
Эй, НАБУ, там клондайк!!!
Очень стремно с этой узаконенной прослушкой, людишки новые пошли ненадежные одной рукой хабар берет другоой заяву в набу строчит.Свои 30 серебреников на премию зарабатывает.Тут пока не разберемся будем дороги испытывать.Как то так.
мысль господню до на нас сирых донес и метнулся обратно к господу за очередной мыслью....
Придурок, постройте маленький экспериментальный участок, отладьте технологию, выясните стоимость, хватит зевать, чесать репу , охать и ехать по-бабьи. Ежели ты нихрена не знаешь, ничего не понимаешь, какого хрена ты или тебе подобные занимаете посты и жрете бюджетные, народные деньги? Ничего не знаеш? Чего тогда выступаешь и разглагольствуешь?
ЗеБилы, клоуны и мудаки, займитесь делом,теперь после Порошенко в бюджете появились деньги, появились и у местных громад. Действуйте, идиоты-зебилы! Раньше вы же все орали, что Порошенко все делает не так, а теперь вы ничего не не знаете и не умеете, мудачье зебильное?
дед говорил - правее бери, сынку и в натяжечку и протезом поскрипывал...