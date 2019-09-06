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 Політика України
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Все про:дороги (769) Укравтодор (166) Голик (39)

 6 тис. км аварійних доріг можна побудувати за рік, - Голик

У зв'язці замовник-підрядник має бути третя сторона. Ця третя сторона - незалежний консультант.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив керівник програми "Регіональний розвиток" Українського інституту майбутнього, радник колишнього голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик.

"Доріг категорії М, Н та Р - міжнародні-національні-регіональні - 24 000 км. Доріг категорії Т - близько 23 000 км. У країні зараз, це офіційна статистика, - є 6 тис. км аварійних доріг. Якби "Укравтодор" працював адекватно, то робив би так. Він би ставив під час формування держбюджету конкретні цілі. Ціль перша - зробити всі аварійні дороги. Множимо 6 тис. км на усереднену вартість одного кілометра - отримуємо кількість необхідних грошей. Друге. Напевно, у кожного депутата в області є якісь дороги, які він хотів би зробити, за які він буде голосувати. У Верховній Раді попереднього скликання були угруповання, які голосують за окремі області. Так давайте включимо ці ділянки в бюджет і виведемо загальну цифру. Потім ці мільярди розбиваються на дві частини - що вистачає з Дорожнього фонду, що має фінансуватися з бюджету окремо. Тоді виходить якась дорожня карта, на підставі якої можна за рік зробити 6 тис. км доріг", - заявив Голик.

"Це на межі потужностей. Для цього вже потрібні іноземні компанії, які будуть сюди заходити. Але всі побачили б, що дороги реально робляться. Навіть якби "Укравтодор" зробив би 4 тис. кілометрів доріг, це було б помітно. Країна б поїхала. І ось цифра 4 тис. км ідеальних доріг за 2020 рік - ось це абсолютно реальна цифра. І це вдесятеро більше, ніж зробить "Укравтодор" цього року", - додав він.

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"В "Укравтодору" освоєння іноземних грошей на рівні 20%. Іноземці дають гроші, ми за ними платимо відсотки, а освоїти не можемо. Починати треба з менеджменту і полегшення всієї нормативки, - зазначив Голик. - Що зміниться, якщо в "Укравтодорі" змінити 50% співробітників? Починаючи від рядових лінійних співробітників, закінчуючи заступниками та начальниками департаментів? Якесь джерело знань піде - скажімо, якийсь дідусь, який пам'ятає, як у 1978 році якусь дорогу робили. Якщо доріг загалом немає, а "Укравтодор" є, то що зміниться, якщо 50% співробітників у ньому змінити? У гіршому випадку - як не було доріг, так їх і не буде. А при нормальному адекватному керівнику вони з'являться".

""Укравтодор" як служба замовника отримує 2,5% від свого обороту. Чим більше грошей "Укравтодор" витрачає через свої структурні підрозділи, тим більше грошей йому залишається. В "Укравтодорі" є можливість платити адекватні зарплати, вирівнювати їх преміями тощо. Тому не проблема знайти співробітників. Проблема - пояснити всім, що правила гри інші. Що правила гри змінилися. Для того, щоб правила гри змінити, потрібно почати з базового. Усі співробітники будь-якого держоргану найбільше бояться обшуків і арештів", - акцентував Голик.

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"У зв'язці замовник-підрядник має бути третя сторона. Ця третя сторона - незалежний консультант, який прив'язаний до відсотка від вартості договору. Припустімо, 1% від вартості договору. Цей консультант перевіряє дорогу. У замовника може бути власний технагляд. Але він для зниження ризику наймає ще окремого консультанта. При цьому ні замовник, ні підрядник на нього не впливають, тому що він автоматом отримує гроші від вартості контракту. Ці гроші від початку туди закладені. Якщо дорога коштує мільярд, 1% - це 10 млн. Скільки потрібно хабаря дати такому незалежному інженеру, щоб він закрив очі на щось і ризикнув своєю репутацією? У нас є міф про те, що існують інженери FIDIC. Насправді інженери FIDIC у нас у країні це ті, хто отримує відповідні сертифікати в структурі на базі Мінрегіону. Але нових знань власникам цих сертифікатів не дають. Тому поки в нас у країні не з'явиться прошарок незалежних інженерів, перевіряти в нас буде дороги завжди технагляд замовника", - пояснив Голик щодо контролю якості доріг.

З повним текстом інтерв'ю Юрія Голика "Щороку "Укравтодор" може і має робити по 4000 кілометрів ідеальних доріг. Це рівно вдесятеро більше, ніж він робить зараз" можна ознайомитися тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146851
 
 
 Топ коментарі
 
Нафига строить аврийные дороги. Лучше нормальные постройте.
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Попроси свого Зєлупу, нехай він продасть все своє барахло закордонне, та купить тобі та й решта люмпену по чупачупсу, щоб не плакали.
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Ну за год аварийных дорог можно и больше построить 6 тыс. км аварийных дорог можно построить за год, - Голик - Цензор.НЕТ 4178
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Нафига строить аврийные дороги. Лучше нормальные постройте.
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он сказал "можно"...а можно и не... можно начать следующим летом. Нынче-то сезон упущен...Но следующим летом либо дождь пойдет, либо путеннападет, либо хунта власть перевернет...
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А на чем потом зарабатывать? А так каждый год можно ремонтировать или строить новые аварийные...
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Советник бывшего главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик - "В связке заказчик-подрядчик должна быть третья сторона. Эта третья сторона - независимый консультант".

Строить аварийные дороги и ещё для этого брать консультанта (независимая третья сторона) 6 тыс. км аварийных дорог можно построить за год, - Голик - Цензор.НЕТ 6301 Это такая себе "прокладка" между заказчиком и подрядчиком. Афуеть можно от наглости прошлого советника Коломойского такое озвучить..... Несложно догадаться кто будет этой "прокладкой".
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Юрий Голик Родился 21 декабря 1977 года в Луганске.
В 1999 году закончил Восточноукраинский университет им. Даля по специальности «Финансы и кредит».
Карьера
В 1998 году - менеджер по продаже рекламы в луганской региональной редакции газеты «Теленеделя». Позже - коммерческий директор радиостанции «Европа Плюс» в Луганске.
В 1999 году владелец УМХ Борис Ложкин продал часть бизнеса в луганской «Теленеделе» местным инвесторам. Юрий Голик стал руководителем и совладельцем новой компании. Компания стала крупнейшей в регионе. »
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Аварийных дорог можно и больше построить.
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Ну за год аварийных дорог можно и больше построить 6 тыс. км аварийных дорог можно построить за год, - Голик - Цензор.НЕТ 4178
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Доктор, Вы бы посмотрели кто такой Голик и что он, в команде Резниченко, успел сделать за 4 года в Днепропетровской области, а уж потом, я с удовольствием прочту Ваш сарказм по теме.
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тут разговор про дороги, а трасса харьков-днепр в харьковской области нормальная, а в днепропетровской говно с ямами.
вот и результат не на словах, а на деле.
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Так и до Запорожья. Это если симферопольская траса. До запорожья говно с ямами и наплывами асфальта а в запорожье все ровненько с шировими обочинами.
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а разговоров в фейсбуке хвалебных полно.
только реальность другая.
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опа. а где свинопотужные строители дорог делись с бабками на ремонт этих же самых дорог?
Тут как то ктото из соевых шнырей блеял что свиношобла построила 4000 км. дорог в Украине.
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Попроси свого Зєлупу, нехай він продасть все своє барахло закордонне, та купить тобі та й решта люмпену по чупачупсу, щоб не плакали.
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"Укравтодор" ? Пригласите китайцев . 6 тыс. км аварийных дорог можно построить за год, - Голик - Цензор.НЕТ 4461
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І що, ти вважаєш, що китайці тобі будуватимуть по ультранизьким тарифам, які анонсував Зєлупа? Якщо так, то тоді гучне Бу-га-га!
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Щоб дорога була нормальною в першу чергу під нею повинна бути основа відповідної товщини.. У нас майже всі дороги будували ще при совку аби як.
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ты построй хотя бы столько сколько за последний год, потом ********* будешь 6 тыс. км аварийных дорог можно построить за год, - Голик - Цензор.НЕТ 8459
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а он и постороил. А ты - почитай о нем, что и как он сделал, а "потом ********* будешь"
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надо будет для сравнения погуглится по "1913" году.
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вчителям вже дали по 4000 грошей, а потім догнали і ще дали... тепер вже 6000 км аварійних доріг обіцяють і 40% ВВП - цифри для "особо впечатлительных" 73%...
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"Цель первая - сделать все аварийные дороги". - не надо нам делать аварийные дороги у нас их и так полно! Я этих деятелей называю 1+40%=1,4 6 тыс. км аварийных дорог можно построить за год, - Голик - Цензор.НЕТ 9562
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Не поменять состав Укравтодора, а посадить и надолго. А за конфискованное у них бабло можно много лет строить и строить...
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"Мне сказали в нашем спортоделе : вот прекрасно , ты и защитищь!"
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"цензор"! не надо нам "аварийных дорог" строить)))))))))))))))
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Мошеннки, прошмундяй, сказочник и жополиз.
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Языком можно построить и 100 тысяч километров, причём каждый день.
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Одни твари 5 лет проболтали и проворовали, теперь другие начали болтать. А дороги все нет, уже разбивают обочины. Машевский район, в Полтавской области, опять остался без дороги, на зиму.
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Если дорог в целом нет, а Укравтодор есть, то что изменится, если 50% сотрудников в нем сменить? В худшем случае как не было дорог так их и не будет. А при нормальном адекватном руководителе они появятся.

да он и сам не знает, что изменится
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Да...не хватает прослойки...вот сделают прослойку...и все наладится...
Все просто...1%...и дороги как в Германии...😀
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правильно, нечего ждать пока сами испортятся, надо сразу аварийные строить
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здравая мысль, а можно и за пол года а можна и вообще не строить...
таких "можна" - миллион с прицепом....

но когда в связке заказчик-подрядчик возникает третья сторона
то с большой уверенностью можна сказать - дорог не будет.
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За рік аварійних доріг можна побудувати і 60 тис. км. А можна і не будувати, вони самі утворюються
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ай да голяк...6 тыс. км аварийных дорог можно построить за год... это напоминает студенческий лозунг- сдадим наши посредственные знания на хорошо и отлично...
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та да - сдавали сдавали годами,
но, как выяснилось, никто не брал ту сдачу
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Вернулся американец в Америку, после поездки в Сов.Союз. У него спрашивают друзья: Ну как там? Какие там дороги? То отвечает: Ну, дорог я там не видел, но на джипе проехать можно!

Похоже, ситуация до сих пор, не изменилась!
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