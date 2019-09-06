 6 тис. км аварійних доріг можна побудувати за рік, - Голик

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив керівник програми "Регіональний розвиток" Українського інституту майбутнього, радник колишнього голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик.

"Доріг категорії М, Н та Р - міжнародні-національні-регіональні - 24 000 км. Доріг категорії Т - близько 23 000 км. У країні зараз, це офіційна статистика, - є 6 тис. км аварійних доріг. Якби "Укравтодор" працював адекватно, то робив би так. Він би ставив під час формування держбюджету конкретні цілі. Ціль перша - зробити всі аварійні дороги. Множимо 6 тис. км на усереднену вартість одного кілометра - отримуємо кількість необхідних грошей. Друге. Напевно, у кожного депутата в області є якісь дороги, які він хотів би зробити, за які він буде голосувати. У Верховній Раді попереднього скликання були угруповання, які голосують за окремі області. Так давайте включимо ці ділянки в бюджет і виведемо загальну цифру. Потім ці мільярди розбиваються на дві частини - що вистачає з Дорожнього фонду, що має фінансуватися з бюджету окремо. Тоді виходить якась дорожня карта, на підставі якої можна за рік зробити 6 тис. км доріг", - заявив Голик.

"Це на межі потужностей. Для цього вже потрібні іноземні компанії, які будуть сюди заходити. Але всі побачили б, що дороги реально робляться. Навіть якби "Укравтодор" зробив би 4 тис. кілометрів доріг, це було б помітно. Країна б поїхала. І ось цифра 4 тис. км ідеальних доріг за 2020 рік - ось це абсолютно реальна цифра. І це вдесятеро більше, ніж зробить "Укравтодор" цього року", - додав він.

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"В "Укравтодору" освоєння іноземних грошей на рівні 20%. Іноземці дають гроші, ми за ними платимо відсотки, а освоїти не можемо. Починати треба з менеджменту і полегшення всієї нормативки, - зазначив Голик. - Що зміниться, якщо в "Укравтодорі" змінити 50% співробітників? Починаючи від рядових лінійних співробітників, закінчуючи заступниками та начальниками департаментів? Якесь джерело знань піде - скажімо, якийсь дідусь, який пам'ятає, як у 1978 році якусь дорогу робили. Якщо доріг загалом немає, а "Укравтодор" є, то що зміниться, якщо 50% співробітників у ньому змінити? У гіршому випадку - як не було доріг, так їх і не буде. А при нормальному адекватному керівнику вони з'являться".

""Укравтодор" як служба замовника отримує 2,5% від свого обороту. Чим більше грошей "Укравтодор" витрачає через свої структурні підрозділи, тим більше грошей йому залишається. В "Укравтодорі" є можливість платити адекватні зарплати, вирівнювати їх преміями тощо. Тому не проблема знайти співробітників. Проблема - пояснити всім, що правила гри інші. Що правила гри змінилися. Для того, щоб правила гри змінити, потрібно почати з базового. Усі співробітники будь-якого держоргану найбільше бояться обшуків і арештів", - акцентував Голик.

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"У зв'язці замовник-підрядник має бути третя сторона. Ця третя сторона - незалежний консультант, який прив'язаний до відсотка від вартості договору. Припустімо, 1% від вартості договору. Цей консультант перевіряє дорогу. У замовника може бути власний технагляд. Але він для зниження ризику наймає ще окремого консультанта. При цьому ні замовник, ні підрядник на нього не впливають, тому що він автоматом отримує гроші від вартості контракту. Ці гроші від початку туди закладені. Якщо дорога коштує мільярд, 1% - це 10 млн. Скільки потрібно хабаря дати такому незалежному інженеру, щоб він закрив очі на щось і ризикнув своєю репутацією? У нас є міф про те, що існують інженери FIDIC. Насправді інженери FIDIC у нас у країні це ті, хто отримує відповідні сертифікати в структурі на базі Мінрегіону. Але нових знань власникам цих сертифікатів не дають. Тому поки в нас у країні не з'явиться прошарок незалежних інженерів, перевіряти в нас буде дороги завжди технагляд замовника", - пояснив Голик щодо контролю якості доріг.

З повним текстом інтерв'ю Юрія Голика "Щороку "Укравтодор" може і має робити по 4000 кілометрів ідеальних доріг. Це рівно вдесятеро більше, ніж він робить зараз" можна ознайомитися тут.