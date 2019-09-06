 Вілкулу та Колєснікову повідомили про підозру й оголосили в розшук, - Луценко

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив ексгенпрокурор України Юрій Луценко, інформує Цензор.НЕТ.
"Колишніх народних депутатів Вілкула і Колєснікова рік тому взяли під захист Регламентний комітет і ВР, не давши дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Луценко зазначив, що лише після втрати ними депутатського статусу, вчора їм оголошено підозри і розпочато процедуру розшуку.
"Ось чому я за скасування депутатської недоторканності", - наголосив Луценко.
Нагадаємо, раніше Луценко повідомляв, що скоро два депутати Верховної Ради минулого скликання отримають повістки з вимогою з'явитися в Генеральну прокуратуру України.
зеля же еще в суде выступал, помните или уже нет?
Дата створення: 27 листопада 2014р.
Дата розпуску: 29 серпня 2019р.
Кількісний склад: 127 депутатів, станом на 29 серпня 2019р.
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Новинского дали разрешение на привлечение еще в 2017 году
И ЧТО ???
а аваков хвостом виляет, аж холодно на дворе)))) им такое опахало пригодиться)))
если захотите, могу разъяснить...но думаю не захотите (оно Вам надо?) ))))
Секреция жидкая..соевая! Ты даай не отвлекайся на умничание а продолжай лиать соевое очко!!