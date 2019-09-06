 Порошенко не прибув у ДБР на допит через несвоєчасність вручення повістки, - адвокат

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів адвокат журналістам після відвідування ДБР.

"Відповідно до закону повістка вручається за три дні до дати явки... перший день не враховується. Якщо повістка датована 3-м числом, а виклик на 6-те, то триденний термін порушується... Тому я сьогодні прийшов, офіційно подав відповідний документ, написав, що повістка з порушенням встановлених законодавством термінів, а це є поважною причиною неявки", - заявив адвокат.

Що стосується кримінального провадження, в рамках якого Порошенка було викликано на допит у п'ятницю, то, за словами Голованя, "мало йтися про втручання в діяльність судових органів", це пов'язано із заявою суддів Окружного адміністративного суду Києва "з нібито ухваленням рішення щодо "Приватбанку"".

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"Абсурдність ситуації в тому ... що йдеться про скликання РНБО в той же день, коли було оголошено рішення, тобто ні вплинути на рішення суду, ні перешкоджати будь-чому неможливо було апріорі", - сказав адвокат.

Він підкреслив, що вважає це політичним переслідуванням Порошенка.

"Це п'яте провадження, в якому він (Порошенко) був викликаний як свідок. Але викликаний з порушенням вимог закону", - пояснив адвокат.

Головань не став уточнювати, чи відбудеться допит 10 вересня.

Раніше повідомлялося, що п'ятий президент України Петро Порошенко не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань, запланований на 6 вересня.

Нагадаємо, у вівторок, 3 вересня п'ятий президент України, а нині - народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко мав прийти на допит у Державне бюро розслідувань. Замість Порошенка прийшов його адвокат Ігор Головань. Він пояснив відсутність свого клієнта необхідністю працювати в сесійній залі Верховної Ради.

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