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 Політика України
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Все про:допит (520) Порошенко (9644) ДБР (470) Головань Ігор (7)

 Порошенко не прибув у ДБР на допит через несвоєчасність вручення повістки, - адвокат

Адвокат п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка Ігор Головань пояснює, що в п'ятницю Порошенко не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань через те, що повістка на слідчі дії була вручена несвоєчасно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів адвокат журналістам після відвідування ДБР.

"Відповідно до закону повістка вручається за три дні до дати явки... перший день не враховується. Якщо повістка датована 3-м числом, а виклик на 6-те, то триденний термін порушується... Тому я сьогодні прийшов, офіційно подав відповідний документ, написав, що повістка з порушенням встановлених законодавством термінів, а це є поважною причиною неявки", - заявив адвокат.

Що стосується кримінального провадження, в рамках якого Порошенка було викликано на допит у п'ятницю, то, за словами Голованя, "мало йтися про втручання в діяльність судових органів", це пов'язано із заявою суддів Окружного адміністративного суду Києва "з нібито ухваленням рішення щодо "Приватбанку"".

Також читайте: "Портнов з Трубою, а також ті, хто їх підтримує з владних офісів в Україні, виступають як мінімум агентами впливу РФ", - адвокат Порошенка Головань

"Абсурдність ситуації в тому ... що йдеться про скликання РНБО в той же день, коли було оголошено рішення, тобто ні вплинути на рішення суду, ні перешкоджати будь-чому неможливо було апріорі", - сказав адвокат.

Він підкреслив, що вважає це політичним переслідуванням Порошенка.

"Це п'яте провадження, в якому він (Порошенко) був викликаний як свідок. Але викликаний з порушенням вимог закону", - пояснив адвокат.

Головань не став уточнювати, чи відбудеться допит 10 вересня.

Раніше повідомлялося, що п'ятий президент України Петро Порошенко не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань, запланований на 6 вересня.

Нагадаємо, у вівторок, 3 вересня п'ятий президент України, а нині - народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко мав прийти на допит у Державне бюро розслідувань. Замість Порошенка прийшов його адвокат Ігор Головань. Він пояснив відсутність свого клієнта необхідністю працювати в сесійній залі Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенку направлять повторну повістку на допит у ДБР, - Труба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146844
 
   
 Топ коментарі
 
Мордой тыкают ШЕКОЛАДНОГО, не дают покоя. Ай- я -я.
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Подобные дешевые отмазки рассчитаны лишь на тупых порохососов, до сих пор радостно жующих спадающую с ушей соевую лапшу
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Вот так всегда. Вместо уважения и почтения - гонение и преследование. А не воровал бы...Всего этого не было бы.
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Ссытся и ныкается, ныкается и ссытся честнейши пятый прыпыздент
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ссат касапы и сепары , поэтому прессуют Пороха. Не зря карлик выдал " с ним ( Порохом ) каши не сваришь "
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Тягни - не тягни а сісти сивочолій паскуді придеться, інакше на шо це все було
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Не мечтай, скорее клован сядет за госизмену
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ну да , армию поднял , Украину защитил , разве такое можно простить ?
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пусть смотрят порохоДебилы на своего "законопослушного" парашенку!!!!!!!!!!!
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Законопослушный - это точно, пока нет обвинения. А обвинения нет!
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Вот когда будет , тогда и будешь философствовать . А пока - цыц . .
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100% , Роттердам+ тоже хаяли , НАБУ нашло аж 18 млрд.гривен убытка . И вдруг оказалось , что формула отличная , самая выгодная для Украины и для украинских шахтёров." Свинарчуков" забыли , зато Цемаха выпустить не забыли .
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порохосос! что бы перечислить все преступления пАрашенки, не хватит места на сайте!
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Нарешті знайшли одну людину, через кого війна, криза, корупція... Ворог суспільства N1.
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Цемаха умные отпустили ? В список на обмен включили пленных военных моряков . Меняйтесь , дауны -зебобики
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"Что порохоботу смех,то зебилу надежда" (с)
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А может он не хотел следователей от работы отрывать своим визитом?
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Пороха все эти вызовы просто затрахали, как затрахивают утренние мухи.
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Таа-а-к *поросяткам * скоро зроблять *чік * !? Порошенко не прибув у ДБР на допит через несвоєчасність вручення повістки, - адвокат - Цензор.НЕТ 4690
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Скоро, скоро на луга лягут белые снега,
И метель о чём-то грустно запоёт,
А ведь было и тепло, только жаль, что всё ушло,
И никто нам это лето не вернёт. . Порошенко не прибув у ДБР на допит через несвоєчасність вручення повістки, - адвокат - Цензор.НЕТ 9101.
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Як вы ,зе бараны ,уже надоели своим - СКОРО . ! .
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Несвоевременно - надо бы на несколько годков раньше вручить.
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Петро думает, что умных и брехливых не садят? Садят, Петя, садят! Там и на Марину скоро откроют дело за растрату при распределении средств в Украинском Фонде Культуры! На одной стороне повестки будет расписание для тебя, а на другой для нее! Порошенко не прибув у ДБР на допит через несвоєчасність вручення повістки, - адвокат - Цензор.НЕТ 5921
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Как говорил , известный зе-доктор , зе-проФФессор , практикующий методы " нетрадиционной Порошенко не прибув у ДБР на допит через несвоєчасність вручення повістки, - адвокат - Цензор.НЕТ 4347 ." зе-медицины Радуцкий , - х... вам в ж... , зебилятка !! Порошенко не прибув у ДБР на допит через несвоєчасність вручення повістки, - адвокат - Цензор.НЕТ 8282 .
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Что ты мелешь , убогий , какая растрата , когда человек 1.5 млрд грн своих денег дал на защиту Украины !! А ты сколько ?
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Не полтора млрд а 500 млн и не дал, а одолжил, а когда уходил забрал с собой
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ну если " немец" ленинградский сказал , то правда
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нужно сказать,что пока Петя довольно удачно водит по губам ГБР..
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команда ********** остаётся - мочить всех , кто связан с Майданом и войной против мацковии . Вот и воют как недорезанные
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Пецик мальдівський .буде пробиватись до свого ростовського *патрона * ..
.Порошенко не прибув у ДБР на допит через несвоєчасність вручення повістки, - адвокат - Цензор.НЕТ 7851
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