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 Політика України, Суспільство
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Все про:Крим (7401) обмін (455) Чубаров (373) кримські татари (1425)

 Обмін полоненими без кримських татар допомагає РФ зміцнитися в окупованому Криму, - Чубаров

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що українська влада, погоджуючись на обмін без кримських татар, допомагає Росії зміцнитися в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Скільки маємо видати агресору його ж терористів-"цемахів", щоб звільнити всіх українських заручників? Згідно з даними українських правозахисників, в цей час у Росії і в окупованому Криму за сфабрикованими звинуваченнями в місцях позбавлення волі перебувають 130 громадян України, більшість з яких - кримські татари", - йдеться в повідомленні.

При цьому він назвав прізвища сімох кримських татар, яких російські окупанти незаконно позбавили волі на терміни від 9 до 17 років.

"І тільки в цих 7 сім'ях без своїх батьків, незаконно позбавлених російськими окупантами свободи, залишилися 28 дітей", - зазначив Чубаров.

"Як ви розумієте, заточені в російських в'язницях кримські татари не підлягають обміну, бо російські окупанти оголосили з моменту захоплення ними Криму всіх його мешканців, громадян України, своїми громадянами. А українська влада, погоджуючись з будь-якими форматами обміну / звільнення своїх громадян, які перебувають в заручниках у Росії, але без кримських татар, насправді лише заохочує країну - агресора в його потугах укріпитися в тимчасово окупованому Криму", - заявив Чубаров.

Нагадаємо, 5 вересня київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі катастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі Володимира Цемаха під особисте зобов'язання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" вимагає від влади пояснити звільнення Цемаха, а "ЄС" попереджає про погіршення відносин з Нідерландами (оновлено)

Обмін полоненими без кримських татар допомагає РФ зміцнитися в окупованому Криму, - Чубаров 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146843
 
   
 Топ коментарі
 
Прав Чубаров на все 100%.
Скорее всего "страдалец" ЗЕ договорился за хороший денежный барыш с Пуйлом. За слив татар он получает деньги. А для маскировки "война" с Мертвечуком.
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Татары за клована не голосовали, вот он на них и кладёт
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Поменяйте их на Чубарова
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Правильно. Только хотелось бы,чтобы на всех хватило.
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А какие паспорта у крымских татар?
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Украина едина . Автономия дала повод путлу . Раньше надо было думать .
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Прав Чубаров на все 100%.
Скорее всего "страдалец" ЗЕ договорился за хороший денежный барыш с Пуйлом. За слив татар он получает деньги. А для маскировки "война" с Мертвечуком.
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Шо ти плетеш ??? У тебе шоколад всі мізки повиїдав.
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Ага, шоколад плох для желудка, а мозги страдают от "ЗЕ -95" …

Не нравится? Так чего же тогда всё под ковром делаете? Стыдно людям в глаза смотреть?
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Татары за клована не голосовали, вот он на них и кладёт
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Чубаров прогнав біса - як можна поміняти громадян Росії на громадян Росії...? Татари ж усі масово кацапські паспорти отримали, які тепер претензії до України?
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А як будуть міняти громадян України на громадян України?
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Це теж нісенітниця. Зрадників негайно позбавляти громадянства - і все буде вірно.
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А чому ж рф намагається нав'язати своє громадянство іноземцям, які перебувають у застінках? Не грай на руку *****. Воно тільки й чекає, щоб всіх зрадників України позбавили громадянства, і він їх безперешкодно витягне (Україна ж бо своїх громадян не видає).
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Надо полагать, что на оккупированных территориях во время Второй мировой войны украинцы пользовались советскими паспортами?
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Ні, всі, абсолютно всі пішли у підпілля і підривали потяги, самокати, лісапєти та винні погреби, тому аусвайси не брали, а користувались серпомолотним паспортом.
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Если обмен без крымских татар, без Цимаха, без..., помогает РФ укрепиться, то от обменов заложниками следует отказаться!? Этот Чубаров понимает смысл, того о чем и что он говорит !?
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Конечно понимает! Задача порохоскота - наши моряки должны умереть в руских тюрьмах.
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Это прискорбно, пан Чубаров. Татаров можно менять на русских, которых поймали татары. Что, нет таких? Жаль, всем жаль
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Как сообщает сайт "МК" сепаратист гаджиев,приговоренный к 15годам заключения,находится под Киевом и готовится к обмену.Гаджиев- эта танкист,который в январе 2015 в бою на высоте "валера",под Санжаровкой, НАМОТАЛ на гусеницы танка пятерых бойцов 128гороно-пехотной а еще двоих сделал калеками.И вот эту ТВАРЬ тыловые крысы и уклонисты,ПРОРЖАВШИЕ пять лет войны, отпускают на свободу.СВОЛ...А!
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Сенцов не татарин , но тоже "крьімский". Не совсем прав Джемилев , хотя , бесспорно, татар тоже нужно вьітаскивать из лап оккупантов.
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Пусть Джемилёв насчёт татар с Эрдоганом договаривается, тот знает как на путлера надавить
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пуйло не пойдет на обмен татар, так как это усилит борьбу тех кто остался жить в крыму, а холуи бени, овец их выбравших, накормят и обменом моряков, которых рф и так отдаст по решению трибунала, зеленое болота затягивает тиной всю Украину.
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