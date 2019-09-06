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 Політика України
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Все про:допит (520) Порошенко (9644) Труба (120) ДБР (470)

 Порошенко знову не прийшов у ДБР, ходити на допити все одно доведеться, якщо не зараз, то із січня 2020 року, - Труба

П'ятий президент України Петро Порошенко не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань, запланований на 6 вересня.

Про це у своєму Telegram повідомив директор ДБР Роман Труба, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і передбачалося, п’ятий Президент України знову проігнорував допит у ДБР. До речі, направляти повістки тепер стало простіше – ми робимо це через Апарат Верховної Ради України", - йдеться в повідомленні.

Директор ДБР зазначив, що сьогодні слідчі Держбюро хотіли отримати покази Петра Порошенка у кримінальному провадженні щодо можливого втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва.

"Уникання допитів з використанням сумнівних причин – сценарій не дуже ефективний як для людини, якій немає чого приховувати і є що сказати на свій захист. Тим більше, коли ходити на допити все одно доведеться, якщо не зараз, то з січня 2020", - підсумував Труба.

Нагадаємо, у вівторок, 3 вересня п'ятий президент України, а нині - народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко мав прийти на допит у Державне бюро розслідувань. Замість Порошенка прийшов його адвокат Ігор Головань. Він пояснив відсутність свого клієнта необхідністю працювати в сесійній залі Верховної Ради.

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Порошенко знову не прийшов у ДБР, ходити на допити все одно доведеться, якщо не зараз, то із січня 2020 року, - Труба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146833
 
   
 Топ коментарі
 
Ссытся. Но ходить придется. И давать показания. И проходить полиграф с проводками на голове.
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Петля на шее Порошенко медленно, но неумолимо сжимается.
И он это понимает. На нары ехать не хочется. Но слишком много наверчено, и отвечать придётся.
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Не телевизор вам, быдлу соевому, "знания" скармливает, а куратор с говном, которым вас кормят за сранье в сети...
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ну вы, ольгинские, отдельная каста без куратора то покакать то штаны спустить забываете Порошенко знову не прийшов у ДБР, ходити на допити все одно доведеться, якщо не зараз, то із січня 2020 року, - Труба - Цензор.НЕТ 2902
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Смотрю ты осведомлен о повадках ольгинцев... Говно у них из штанов выбираешь, когда их спустить забываешь? Порошенко знову не прийшов у ДБР, ходити на допити все одно доведеться, якщо не зараз, то із січня 2020 року, - Труба - Цензор.НЕТ 121
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Знатный засос в попку свинную! Получи канхфетку!
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Ты прав, вот буквально вчера инкогнито Трамп прилетал посоветоваться с мародером как сподручней офшоры открывать, а третьего дня Макрон был с вопросом - как 5 лет найопывать свой народ и что бы тебе за это ничего не было
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трамп с макроном ************* им нечего с ним обсуждать, а вот Волкеру, Болтону и Джулиани это общение интересно.
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Никакой ссоры в принципе быть не может по причине отсутствия мозгов...
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🐷, увидивший на дворе мангал, начал
ловить мышей и лаять на чужих.
🤗
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Труба делает вид, шо он работает. ****, за 5 лет сотни миллиардов гривен на борьбу с коррупцией - СОТНИ МИЛЛИАРДОВ!!!!!!!!!, а результату НОЛЬ!
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Труба,кінчай валять дурня .Негайно доповідь в ВР і на посадку. петрушки!
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"Избегание допросов с использованием сомнительных причин"
работа в ВР - это сомнительная причина?
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работа Барыги в ВР)))))))

"малина" это его а не работа..Сховалась потвора за неприкосновенностью)) забилась моль под воротничок)))
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сенсация, шок. парашенка апять убєжал! Порошенко снова не пришел в ГБР, ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020, - Труба - Цензор.НЕТ 4873 ану Зе бобікі по команді- гав гав гав! тре ж якось перебити інформшум від вчорашнього
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Убежал США? Там 350 лет светит,это круче-остальные года можно почти законно перечислить в офшоры!
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Ломаеться мольдивица... 1.01 "цэлкомудрие" ауфвидЕрзеен
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ти доживи до січня. зі своїм клованом, гімно зелене.
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Не морочьте мне то место, где спина заканчивает свое благородное название!)))
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Как только речь зашла об полиграфе, соевый мародер начал ныкаться от следствия в Раде, пользуясь временной неприкосновенностью. Собственно, уже понятно, что депутатство было последней надеждой свинорошена избегнуть заслуженного наказания. Ничего, после 1 января эту гниду будут доставлять к следователю принудительно, под конвоем, хотя более вероятно, что до нового года соевое чмо драпанет из страны под завывания порохоскота об политических репрессиях их поистаскавшегося божка
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так пустите его по процедуре Савченко Порошенко знову не прийшов у ДБР, ходити на допити все одно доведеться, якщо не зараз, то із січня 2020 року, - Труба - Цензор.НЕТ 1143
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У Зеленого бид.а зараз все сподівання на "пасадіть Парашенка" Це не дивно. Всі сподівання тупого люмпена на високі зарплати і пенсії, низькі ціни, гарні дороги, мир за будь яку ціну, все коту під хвіст. Зелена зграя продовжує роттирдамить, апшорить, наживатися на смертях солдатів, підвщувати ціни, плодити кумівство і корупцію + повність здано мжд політику ****. Це не бачить лише останній двбйоб навіть з зелених насєкомих. Але хто ж зізнається що воно двбйоб. Просто поведінка насєкомих ще агресивніша до Порошенка, таке собі несвідоме перенесення вини за свій двбйбізм на іншу людину. Тому то вони хапаються за будь яку новину про кримінальне переслідування Порошенка і все зелене бид.о наче таргани після вимкнення світла, сповзаються "відмітитися" на цій новині в цензорі чи деінде. така собі перекличка найстійкіших двбйобів. Всі подальші сподівання цих інфузорій будуть не з миром, трифами чи великими зарплатами , а з посадкою Порошенка. Це на їхню думку може реабілітувати їх у своїх власних очах , коли вони зможуть сказати собі і оточуючим" Таки посадили. Недарма я голосував за Зе". Далі два варіанти розвитку подій. Порошенко на волі. Тоді деяке бид.о вимушене буде собі вскривати вени чи заподіювати собі якоїсь фізичної шкоди бо для істот зникне останній сенс життя. Другий варіант: Порошенка таки садять.Тоді після короткого екстазу, бид.о буде розкручувати тему що треба вбити Порошенка бо він шкодить і з тюрми. Але це звичайно не виправить тієї дупи куди зажене країну команда "нових ліц" І цілком передбачувано А далі, як в тому класичному анекдоті : треба закопати , а потім заклики що краще "відкопати стюардесу" бо бидло не знатиме на кого спихувати провину за свій печерний двбйбізм.
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Вы вот это здесь рассказываете на полном серьезе? Ничем не рискуя? Нет, Вы мне просто начинаете нравиться!))))
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валера, не строй из себя жванецкого, тебе далеко
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кобылка Пегасик!Щаз я сделаю вам скандал и вам будет весело)))
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Пропоную пропустити, як ви правильно зауважили, нікому не потрібний епізод з посадкою мародера на нари, та й одразу повісити злочинця на Хрещатику
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Вести из ГБР. У ГБР открыто 18 (!) "досудових проваджень" в которых фигурирует Порошенко. Во всех восемнадцати - как свидетель. Отчаянные усилия Трубы и К прикрутить ему хоть один статус "обвиняемого" пока безрезультатны. Специалисты эти дела видевшие, говорят, что это обычный юридический троллинг в надежде что в процессе расследования что то всплывет. Пока что ничего не всплыло. Порошенко был у следователей почти 3 часа. Предоставил 186 страничное объяснение по поводу "Ленинской кузни", по принципу - "читайте !". Ответил на все вопросы. В конце в кабинете появился Труба с угрозами использовать "детектор лжи" на следующем допросе. Видимо дела у Труты совсем труба. Петя мило улыбаясь поинтересовался у Трубы, знает ли директор ГБР, что результаты обследования на "детекторе лжи" не являются доказательством в украинских судах, но сказал что он готов и к этому. Труба молча ушел.
Пока что Вовина операция "Все будут сидеть" распространяется лишь на ее исполнителей - все сели в лужу.
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Дорогі співвітчизники! Я нарешті зрозумів чому я програв вибори та втратив владу !. Я втратив головне ВІРУ. Тепер жоден українець не вірить моїм брехливим обіцянкам . А ті 25 % так це все Свинарчуки. Вони вірять тільки в гроші ! А великі гроші бувають тільки при владі. Тепер і Свинарчуки мене покидають.Це жах! Туті і в бога повіриш. Якщо згадати, з чого я починав, через що пройшов.чого досягнув та все втратив і хтось буде мати сміливість сказати, що це є остаточна поразка, я точно з цим погоджуся!
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очень похоже на политическую прессуху папередников
и ето очень заметно - тока дешевки етим занимаются.
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