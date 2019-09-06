 "Такий підхід не відповідає Конституції", - Зеленський пояснив, чому ветував закон про держпідтримку "Пласту"

Про це йдеться в поясненні президента Володимира Зеленського, чому він ветував закон №0976 і повернув його на доопрацювання в Раду, передає Цензор.НЕТ.
"Визначення законом однієї скаутської громадської організації як єдиної в Україні національної скаутської організації фактично створює переваги і привілеї для її функціонування й отримання нею державної підтримки, а також створює ризик неможливості створення і подальшої діяльності вже створених інших скаутських організацій, а отже, і обмеження права громадян на свободу об'єднання в такі громадські організації. Такий підхід не відповідає Конституції України", - йдеться у відповіді Зеленського.
Більше того, пише президент, механізми держпідтримки "Пласту" не узгоджені з ч. 2 ст. 95 Конституції (винятково в законі про держбюджет визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків).
Крім того, закон не враховує закладений у Бюджетному кодексі України принцип самостійності бюджетної системи держави, за яким держбюджет і місцеві бюджети є самостійними під час визначення напрямів використання бюджетних коштів.
"З огляду на викладене, не можу підтримати закон України "Про державне визнання і підтримку "Пласту" - національної скаутської організації України" в запропонованій редакції", - заявив Зеленський.
Однак, з огляду на вагомий внесок українського пластового руху у становлення української державності, Зеленський запропонував доопрацювати зазначений закон з метою визначення засад державної підтримки розвитку "Пласту".
- Видите ли, когда на русском языке произносят "На повестке дня...", то на втором слове Зеленский исчезает из зала. А вот когда "На порядку денному"- все нормально. Что поделать - рефлекс.
так что ему следует заткнуться
Сраний кацапе, чи сраний хАхол-малорос, хто ти там, одним словом лайно, йди до сраки, сволото.
"пещерный галицайский национализм"? Такое может выслать только рашистское лапотной говно, тьфу на тебе, ушлепок.
Ты можешь только срать и лгать,передёргивать и паскудничать, как всякий украинофоб,ты высераешь, лжешь и наговариваешь, обсираясь при этом сам,сраное ты рашистское говно.
Я зрозуміло для тебе, лайно ти лишнєхромосомне, все пояснюю тобі на твоєму рассєянського койне?
короче, ватное дерьмо, ЗеБил убогий, в национализме нет ничего плохого, это разновидность патриотизма.
Плохо- это пещерный рашизм, рассеянский шовинизм, рассеянское постоянное надувание щек и расчёсывание своего вЯличия, совкодрочерство, бред об адинарот,раньшебылолуче, бред о соевых, о порохобот ах, бред подкидываемый рашистским дерьмом и тупыми дебилами-зебилами.
черговий фюрер в таких ідіотів-зебілів, як ти хАхол, зараз зелена шмаркля.)
це ти про неї, про шмарклю, ідіот?
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Житомирский ликероводочный завод.
Отель "Днипро"
Гостиница "Украина"
Центр превентивной медицины ДУСи
Поликлиника №2 ДУСи
Клиническая больница Феофания
Научно-профилактический центр профилактической и клинической медицины
Госпредприятие "Аптека"
Национальный камерный ансамбль "Киевские солисты"
Национальный культурный центр в Москве
Вся информация с официального сайта ДУСи.
Поберегите себя! Ничего кроме экзальтации, которая может привести в дурку или довести до инсульта, это не даст
Порохоботы сейчас яростно убеждают друг друга, как плохо счас при ЗЕ. По ходу, доводят себя до таких приступов страха и ненависти, что впору вызывать санитаров с смирительными рубахами.
🤣🤣
Також, за словами Пересади, звільнення бойовика робить його "досить важкодоступним для міжнародної спільної слідчої групи".
Наслідки цього рішення можуть бути не тільки убивчими для Цемаха, але також нанести серйозні репутаційні втрати України. Екс-міністр у справах ветеранів Ірина Фріз вважає, що Україна не тільки втрачає важливі докази у справі MH17, але також матиме негативні наслідки у відносинах з Євросоюзом.
"Що означає звільнення Цемаха? Україна втрачає прямі докази у справі МН-17, Офіс президента проігнорував позицію європарламентарів, що очевидно матиме негативні наслідки в наступних комунікаціях з ЄС і ОПУ проігнорував прохання нідерландських слідчих", - написала Фріз на своїй сторінці в Facebook.
А реакція Європарламенту на звільнення Цемаха не змусила себе довго чекати. Член Європейського парламенту від Нідерландів Каті Пірі вважає цю ситуацію тривожним знаком."
КОМУСЬ ДУЖЕ ЗАБАЖАЛОСЬ ПОВЕРНУТИ В КОЛГОСП УКРАЇНА ,,ПІОНЕРІВ". 😂😅😂
НАПАМ'ЯТАЮ НАРОДЖЕНИМ БЕЗ ПАМ'ЯТІ І НЕБАЖАЮЧИМ ЧИТАТИ ІСТОРІЮ - ,,ПІОНЕРИ" У СЕРЕСЕРІ, ПОЧИНАЛАСЯ ТАКОЖ ЯК СКАУТИ. ЦЕ ПОТІМ ЇХ НАРЄКЛИ ,,ПІОНЕРАМИ". 😂😅😂
ЦЕ ТАКОЖ ВАША ПІДПИС ШО ВИ ЗОВСІМ НЕЗНАЄТЕ ЯК НАРОДИЛАСЯ У СЕРЕСЕРІ ,,ПІОНЕРСЬКСА" ОРГАНІЗАЦІЯ, КОЛИ БІЛЬШОВИКИ ВИРІШИЛИ ОЧОЛИТИ РОЗШИРЕННЯ У КРАЇНІ НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ, АЛЕ СТАВШИХ ,,МОДНИМИ" СКАУТСЬКИХ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ПОЧАТКУ 20 РОКІВ 20 СТОРІЧЧА.
НЕЗНАННЯ ІСТОРІЇ - ГАРАНТІЯ НОВИХ ГРАБЕЛЬ ТА ЗНОВУ ПО ЛОБІ. 😂😅😂
Клоун вспомнил о Конституции, это той которой он несколько раз подтерся уже!!!
Класс!!!
Мне и моим друзьям все, а остальным закон!!! БРАВО!!!
Ниче лохторат зеленый и дибильный схавает.
по любому уже совсем неплохо и даже неожиданно как то...
Ми усі це бачили на виставах цих блазнів.
Однако, учитывая весомый вклад украинского пластового движения в становление украинской государственности, Зеленский предложил доработать указанный закон с целью определения основ государственной поддержки развития Пласта.