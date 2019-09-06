EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  8201  135
Все про:вето (68) Зеленський (2640) Пласт (16)

 "Такий підхід не відповідає Конституції", - Зеленський пояснив, чому ветував закон про держпідтримку "Пласту"

Визнання "Пласту" єдиною в країні скаутською громадською організацією, яка отримує державну підтримку, не відповідає Конституції.

Про це йдеться в поясненні президента Володимира Зеленського, чому він ветував закон №0976 і повернув його на доопрацювання в Раду, передає Цензор.НЕТ.

"Визначення законом однієї скаутської громадської організації як єдиної в Україні національної скаутської організації фактично створює переваги і привілеї для її функціонування й отримання нею державної підтримки, а також створює ризик неможливості створення і подальшої діяльності вже створених інших скаутських організацій, а отже, і обмеження права громадян на свободу об'єднання в такі громадські організації. Такий підхід не відповідає Конституції України", - йдеться у відповіді Зеленського.

Більше того, пише президент, механізми держпідтримки "Пласту" не узгоджені з ч. 2 ст. 95 Конституції (винятково в законі про держбюджет визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків).

Крім того, закон не враховує закладений у Бюджетному кодексі України принцип самостійності бюджетної системи держави, за яким держбюджет і місцеві бюджети є самостійними під час визначення напрямів використання бюджетних коштів.

Також читайте: Зеленський не мав права ветувати закон про держпідтримку "Пласту", - Парубій

"З огляду на викладене, не можу підтримати закон України "Про державне визнання і підтримку "Пласту" - національної скаутської організації України" в запропонованій редакції", - заявив Зеленський.

Однак, з огляду на вагомий внесок українського пластового руху у становлення української державності, Зеленський запропонував доопрацювати зазначений закон з метою визначення засад державної підтримки розвитку "Пласту".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146832
 
   
 Топ коментарі
 
Хоча на інші "гладіолуси" він уваги не звертає. Те, що зараз чинить зелене цунамі, Конституції не відповідає у 80-ти відсотках випадків. Але Зєлєнского це не турбує. Турбує проукраїнський "Пласт". Чому? Бо там є слово "національний". І дух там теж національний. Це гарантує не до вподоби.
 показати весь коментар
 
В законе так и написано "признать ЕДИНСТВЕННОЙ скаутской организацией"?
 показати весь коментар
 
Алексей Гончарук и его семья задолжали за коммунальные услуги 21 тысячу гривен. Коммунальщики уже подавали в суд на премьера. -- хахаха, мои поздравления ! Лохи , а вы платите за коммуналку ? Вы за это голосовали ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
А що це має до теми саботажу зєбілом Вофкою Сцикуном Закону про державну підтримку українського Пласту , наркоман нещасний ? 😕
 показати весь коментар
 
 
...добавить у закон піонерів, жовтенят - тоді ОК
 показати весь коментар
 
 
От якби "юнармія" з Московії , то поставив би два підписи. А так зась - українська ж організація.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да что вы говорите !? Выходит "Пласту" мешает Конституция ? Ай яя яй. А какая Конституция и главное чья стала преградой второму веттированному закону "о принудительной химической кастрации педофилов и открытых списков педофилов"? Есть и ещё один закон на который в тот же день Зеленский так же наложил вето а по сути заблокировал его. Это усиление ответственности за разворовывание Укроборонпрома и Армии! Какая статья Конституции помешала здесь? И главное чьей Конституции? Украинской или воровской?
 показати весь коментар
 
 
В воюючій країні , закони приймаються на користь своєї Держави або на користь окупанта . Така нажаль ситуація . Тому все що приймає ВР і підписується новообраним , є або на користь України , або на користь Московії.
 показати весь коментар
 
 
Наркоман, алё, нам похрен тот Пласт, ждем объяснений по Цемаху!
 показати весь коментар
 
 
- Почему Разумков в Верховной раде вдруг начал защищать украинский язык? И даже наехал на Вадима Рабиновича по этому поводу?
- Видите ли, когда на русском языке произносят "На повестке дня...", то на втором слове Зеленский исчезает из зала. А вот когда "На порядку денному"- все нормально. Что поделать - рефлекс.
 показати весь коментар
 
 
Эх, жаль, рубрику "Анекдоты" на Цензоре закрыли. У меня там были в основном моего сочинения, как и этот.
 показати весь коментар
 
 
но зеля САМ НАРУШИЛ конституцию, пропустив ВСЕ СРОКИ для ветирования..)))
так что ему следует заткнуться
 показати весь коментар
 
 
С какого перепугу государство должно финансировать именно пласт, который пропагандирует пещерный галицайский национализм, который, мягко говоря, не поддерживается абсолютным большинством украинцев? Гораздо полезней будет увеличить финансирование детских спортивных и музыкальных школ, которые в перспективе вырастят для Украины будущих чемпионов и выдающихся музыкантов, а не ущербных националистов типа дегенерата-палубия
 показати весь коментар
 
 
пещерный галицайский национализм...

Сраний кацапе, чи сраний хАхол-малорос, хто ти там, одним словом лайно, йди до сраки, сволото.

"пещерный галицайский национализм"? Такое может выслать только рашистское лапотной говно, тьфу на тебе, ушлепок.
 показати весь коментар
 
 
не выслать,а высрать, конечно же. )
Ты можешь только срать и лгать,передёргивать и паскудничать, как всякий украинофоб,ты высераешь, лжешь и наговариваешь, обсираясь при этом сам,сраное ты рашистское говно.
Я зрозуміло для тебе, лайно ти лишнєхромосомне, все пояснюю тобі на твоєму рассєянського койне?
 показати весь коментар
 
 
Че возбудился, соецефал? Может, я неправду написал? Ну-ка, напомни, сколько ваши националисты на выборах голосов набрали???
 показати весь коментар
 
 
Что характерно, порохоскоту не нужны спортсмены и музыканты, ему нужны зомби-националисты, беспрекословно выполняющие приказы очередного фюрера
 показати весь коментар
 
 
Націоналісти це майбутнє України, можеш завішати Пороха на одній шибениці з Зелею, я не з Галичини.
 показати весь коментар
 
 
Что плохого в украинском национализме в Украине? Национализм не направлен против кого-то, он направлен на защиту своего. Другое дело рассеянский шовинизм и рашизм.
короче, ватное дерьмо, ЗеБил убогий, в национализме нет ничего плохого, это разновидность патриотизма.
Плохо- это пещерный рашизм, рассеянский шовинизм, рассеянское постоянное надувание щек и расчёсывание своего вЯличия, совкодрочерство, бред об адинарот,раньшебылолуче, бред о соевых, о порохобот ах, бред подкидываемый рашистским дерьмом и тупыми дебилами-зебилами.
 показати весь коментар
 
 
выполняющие приказы очередного фюрера...

черговий фюрер в таких ідіотів-зебілів, як ти хАхол, зараз зелена шмаркля.)
це ти про неї, про шмарклю, ідіот?
 показати весь коментар
 
Російський шовінізм , саме те що потрібно Україні. Так вважає дописувач з Московії . Ну і безумовно новообраний.
 показати весь коментар
 
 
Хочу нагадати що Пласт є не політичною організацією , а частинкою світової скаутської. Тобто , сам по собі Пласт є частинкою міжнародного руху.
 показати весь коментар
 
 
Це називається інтеграцією в світове співтовариство, тому фінансова підтримка Держави в даному випадку вкрай необхідна , але схоже в нової влади курс на ізоляцію українців.
 показати весь коментар
 
 
которые в перспективе вырастят для Украины будущих ....може для Московii? "Такий підхід не відповідає Конституції", - Зеленський пояснив, чому ветував закон про держпідтримку "Пласту" - Цензор.НЕТ 7042
 показати весь коментар
 
 
Ты бы умник,лучше спросил с какого все что есть на балансе ДУСи есть финансировать, за твой счет кстати!!! Список ниже, почитай, это кроме машин, самолетов и т.д., особо одиозные как раз в тему я подчеркнула:

Санаторий "Збруч" в Тернопольской области
Комплекс отдыха "Пуща Водица"
Санаторий "Конча-Заспа"
Дом отдыха "Конча-Заспа"
Санаторий "Кришталевий палац" Львовская область
Санаторий "Моршинский" Львовская область
Резиденция "Синерога" Ивано-Франковская область
Резиденция "Залесье"
Лесное хозяйство "Белоозерское"
Житомирский ликероводочный завод.

Отель "Днипро"
Гостиница "Украина"
Центр превентивной медицины ДУСи
Поликлиника №2 ДУСи
Клиническая больница Феофания
Научно-профилактический центр профилактической и клинической медицины
Госпредприятие "Аптека"
Национальный камерный ансамбль "Киевские солисты"

Национальный культурный центр в Москве

Вся информация с официального сайта ДУСи.

 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохоботы сходят с ума от страха и ненависти
Поберегите себя! Ничего кроме экзальтации, которая может привести в дурку или довести до инсульта, это не даст
Порохоботы сейчас яростно убеждают друг друга, как плохо счас при ЗЕ. По ходу, доводят себя до таких приступов страха и ненависти, что впору вызывать санитаров с смирительными рубахами.
🤣🤣
 показати весь коментар
 
 
"Представник прокуратури нагадав про те, що Росія "доволі жорстко поводиться з небезпечними для себе особами", і тепер Цемаху доведеться самостійно відповідати за власну безпеку.
Також, за словами Пересади, звільнення бойовика робить його "досить важкодоступним для міжнародної спільної слідчої групи".
Наслідки цього рішення можуть бути не тільки убивчими для Цемаха, але також нанести серйозні репутаційні втрати України. Екс-міністр у справах ветеранів Ірина Фріз вважає, що Україна не тільки втрачає важливі докази у справі MH17, але також матиме негативні наслідки у відносинах з Євросоюзом.
"Що означає звільнення Цемаха? Україна втрачає прямі докази у справі МН-17, Офіс президента проігнорував позицію європарламентарів, що очевидно матиме негативні наслідки в наступних комунікаціях з ЄС і ОПУ проігнорував прохання нідерландських слідчих", - написала Фріз на своїй сторінці в Facebook.
А реакція Європарламенту на звільнення Цемаха не змусила себе довго чекати. Член Європейського парламенту від Нідерландів Каті Пірі вважає цю ситуацію тривожним знаком."
 показати весь коментар
 
 
Враховуючи останні зміни до постанови КМУ 1049 від 12.10.2011, які впровадив ще уряд Гройсмана, з фінансуванням громадських організацій з місцевих бюджетів зовсім тяжко. Раніше просто давали гроші рішенням сесії, то тепер треба створювати конкурсну комісію і гроші дають під конкретні заходи. ГО треба самим розробляти проекти і програми. Мабуть так правильно, але більшість ГО не потягне розробку всього цього заради тих копійок з бюджету.
 показати весь коментар
 
А роспуск Рады тоже не по Конституции был, а Кличко, избранного народом, смещать с должности по Конституции?
 показати весь коментар
 
 
А ЧІМ ОЦІ ,,СКАУТИ" ОД ,,ПИОНЕРОВ" ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ?????? НУ ОКРІМ КОЛЬОРА ГАЛСТУКА??????? 😂😅😂
КОМУСЬ ДУЖЕ ЗАБАЖАЛОСЬ ПОВЕРНУТИ В КОЛГОСП УКРАЇНА ,,ПІОНЕРІВ". 😂😅😂
НАПАМ'ЯТАЮ НАРОДЖЕНИМ БЕЗ ПАМ'ЯТІ І НЕБАЖАЮЧИМ ЧИТАТИ ІСТОРІЮ - ,,ПІОНЕРИ" У СЕРЕСЕРІ, ПОЧИНАЛАСЯ ТАКОЖ ЯК СКАУТИ. ЦЕ ПОТІМ ЇХ НАРЄКЛИ ,,ПІОНЕРАМИ". 😂😅😂
 показати весь коментар
 
 
ЦЕ НЕ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ ЧИМ СКАУТИ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД ПІОНЕРІВ.
ЦЕ ТАКОЖ ВАША ПІДПИС ШО ВИ ЗОВСІМ НЕЗНАЄТЕ ЯК НАРОДИЛАСЯ У СЕРЕСЕРІ ,,ПІОНЕРСЬКСА" ОРГАНІЗАЦІЯ, КОЛИ БІЛЬШОВИКИ ВИРІШИЛИ ОЧОЛИТИ РОЗШИРЕННЯ У КРАЇНІ НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ, АЛЕ СТАВШИХ ,,МОДНИМИ" СКАУТСЬКИХ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ПОЧАТКУ 20 РОКІВ 20 СТОРІЧЧА.
НЕЗНАННЯ ІСТОРІЇ - ГАРАНТІЯ НОВИХ ГРАБЕЛЬ ТА ЗНОВУ ПО ЛОБІ. 😂😅😂
 показати весь коментар
 
 
Серъезно!!!
Клоун вспомнил о Конституции, это той которой он несколько раз подтерся уже!!!
Класс!!!
Мне и моим друзьям все, а остальным закон!!! БРАВО!!!
Ниче лохторат зеленый и дибильный схавает.
 показати весь коментар
 
 
шмаркля прочитала всю Конституцию или тока отдельные статьи?
по любому уже совсем неплохо и даже неожиданно как то...
 показати весь коментар
 
 
по конституции закон надо подписывать или отправлять на доработку за 15 дней, и чё...
 показати весь коментар
 
 
Квартал 95 не вміє приховувати свого презирства і ненависті до України.
Ми усі це бачили на виставах цих блазнів.
 показати весь коментар
 
 
петерастам совсем мозг отбило после поклонений своему идолу-барыге.....
Однако, учитывая весомый вклад украинского пластового движения в становление украинской государственности, Зеленский предложил доработать указанный закон с целью определения основ государственной поддержки развития Пласта.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору