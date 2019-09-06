 "Нафтогаз" обіцяє попереджати, в яких містах опалювальний сезон під загрозою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в опалювальний період, що є абсолютно неприпустимим", - сказано в повідомленні.

Інформацію про несумлінних тепловиробників "Нафтогаз" планує оновлювати на своєму сайті щочетверга. Вона включатиме, зокрема, дані щодо рівня заборгованості кожного підприємства та мінімальну суму, сплата якої тепловиробником дозволить йому отримувати газ на умовах ПСО.

Наразі список охоплює 142 боржників за загальної кількості тепловиробників (на момент завершення минулого опалювального сезону) – 1316 підприємств.

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Довідково: урядова постанова № 867 передбачає, що обов’язковими умовами постачання газу виробникам тепла є:

- підписання договору з "Нафтогазом" відповідно до законодавства;

- виконання хоча б однієї з умов нижче:

- дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (з урахуванням непрофінансованих пільг і субсидій та без урахування штрафних санкцій); або

- укладення з "Нафтогазом" та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ у рамках реалізації Закону України від 3 листопада 2016 року № 1730-VIII "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії"; або

- погодження з "Нафтогазом" та виконавчим органом місцевої ради графіку погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.

У всіх інших випадках "Нафтогаз" не має правових підстав для постачання газу тепловиробникам та підписання з ними актів передачі-приймання газу на пільгових умовах.

З переліком тепловиків-боржників можна ознайомитись у таблиці за посиланням.