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Все про:Кабмін (3096) чиновник, урядовець (500) держсекретар (57) Ващенко (13) держслужбовці (109)

 Держсекретарі половини міністерств збережуть свої посади, - глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко

Глава Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Костянтин Ващенко прогнозує, що половина, а можливо і більше, державних секретарів залишиться на своїх посадах.

"Так, там (у законопроєкті. - Ред.) так написано. Але якщо говорити про мою позицію, то я вважаю, що державні секретарі - це такі ж службовці категорії "А", як і інші, і на них так само мають поширюватися конкурсні процедури. У нас на засіданні профільного комітету буде дискусія з цього приводу", - повідомив Ващенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання щодо того, що в пропонованих змінах законодавства про держслужбу передбачено: держсекретарі міністерств і Кабміну призначаються урядом без подання Комісії з питань вищого корпусу державної служби, передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що Нацагентство готує свої пропозиції з приводу певних неузгодженостей у проєкті закону, які до моменту ухвалення необхідно скорегувати, зокрема щодо норми про державних секретарів.

Водночас Ващенко наголосив на важливості того, що під час підготовки змін інститут державних секретарів було збережено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про перезавантаження держслужби розроблявся спільно з Нацагентством з питань держслужби, - Ващенко

"Я думаю, з огляду на сигнали, які є сьогодні, що половина, а може бути і більше, держсекретарів залишиться на своїх посадах. І як носії інституціональної пам'яті, як люди, які допоможуть будь-якому міністрові швидко увійти в курс справи, як люди, які орієнтуються в апаратній роботі і регламентних нормах, будуть виконувати свої функції", - заявив глава НАДС.

Як повідомлялося, депутати Верховної Ради від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт (№1066) про внесення змін до законів "Про державну службу", "Про Кабінет Міністрів" і "Про центральні органи виконавчої влади" щодо перезавантаження влади, яким, серед іншого, пропонують, щоб держсекретар міністерства і Кабміну призначався на посаду урядом без подання Комісії з питань вищого корпусу держслужби, як це було раніше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146825
 
 
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Із фотографа держсекретар не вийде. пічалька. Госсекретари половины министерств сохранят свои должности, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко - Цензор.НЕТ 1265
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Секретутки, наверна, длиннонигия блондинки...
😜
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ага, судячи по стану справ в країні, навіть якщо лисі й пузаті - в душі блондинки.
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