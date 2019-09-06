 Держсекретарі половини міністерств збережуть свої посади, - глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко

"Так, там (у законопроєкті. - Ред.) так написано. Але якщо говорити про мою позицію, то я вважаю, що державні секретарі - це такі ж службовці категорії "А", як і інші, і на них так само мають поширюватися конкурсні процедури. У нас на засіданні профільного комітету буде дискусія з цього приводу", - повідомив Ващенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання щодо того, що в пропонованих змінах законодавства про держслужбу передбачено: держсекретарі міністерств і Кабміну призначаються урядом без подання Комісії з питань вищого корпусу державної служби, передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що Нацагентство готує свої пропозиції з приводу певних неузгодженостей у проєкті закону, які до моменту ухвалення необхідно скорегувати, зокрема щодо норми про державних секретарів.

Водночас Ващенко наголосив на важливості того, що під час підготовки змін інститут державних секретарів було збережено.

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"Я думаю, з огляду на сигнали, які є сьогодні, що половина, а може бути і більше, держсекретарів залишиться на своїх посадах. І як носії інституціональної пам'яті, як люди, які допоможуть будь-якому міністрові швидко увійти в курс справи, як люди, які орієнтуються в апаратній роботі і регламентних нормах, будуть виконувати свої функції", - заявив глава НАДС.

Як повідомлялося, депутати Верховної Ради від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт (№1066) про внесення змін до законів "Про державну службу", "Про Кабінет Міністрів" і "Про центральні органи виконавчої влади" щодо перезавантаження влади, яким, серед іншого, пропонують, щоб держсекретар міністерства і Кабміну призначався на посаду урядом без подання Комісії з питань вищого корпусу держслужби, як це було раніше.