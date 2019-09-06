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 Події, Суспільство
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 26-річного українського воїна і парамедика Едуарда Шахова поховають на Херсонщині

26-річного українського воїна і парамедика Едуарда Шахова, який 4 вересня загинув від кулі снайпера в районі Світлодарської дуги, поховають на Херсонщині.

Про це повідомив у Facebook глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає Цензор.НЕТ.

"Йому було лише 26 років. Гідно ніс службу і, я впевнений, мав багато планів та мрій... Тіло Едуарда відправлять додому - в рідне Долинське. Рідні та близькі прощатимуться з ним у суботу. Щиро співчуваю рідним та близьким Едуарда... світла пам'ять. Герої не вмирають!" - написав Гусєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вранці найманці РФ обстріляли позиції ОС у районі н.п. Водяне, Гранітне та Павлопіль, застосувавши 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - СЦКК

Глава ОДА зазначив, що "Шах", як його називали побратими, був командиром Другого батальйону оперативного призначення окремого загону спеціального призначення військової частини №3057 Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.

Як повідомлялося, 4 вересня від кулі снайпера загинув воїн і парамедик Едуард Шахов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146823
 
 
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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Галина Цегельник

@TSgdalinka

·13 год

Одесса прощается с врачом, спасавшим жизни украинских воинов на Донбассе.

В среду, 4 сентября, в Одессе простились с 37-летним Иваном Герценом - врачом-ортопедом, спасавшим жизни украинским воинам, раненным в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).
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Какого путина удален мой пост?
Это из из ваших новостей.
06.09.19 08:11 Ситуация динамично меняется. Мы должны реагировать на международную ситуацию, - Арахамия об амнистии наемников РФ
26-річного українського воїна і парамедика Едуарда Шахова поховають на Херсонщині - Цензор.НЕТ 7068Председатель парламентской фракции Слуга народа прокомментировал вероятность введения амнистии наемников РФ.

При возможном введении амнистии наемников РФ не будут сдаваться интересы Украины. Об этом в программе Право на власть в эфире 1+1 заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со сслкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Я не хочу, чтобы мы сейчас играли в "Нострадамус". Вы же видите, какая ситуация - она динамично меняется. Я точно могу сказать - у нас рамка очень проста: не сдавать интересы Украины. А там, как оно будет в дальнейшем - сейчас я что-то буду говорить вам, а потом оно будет меняться, потому что мы должны реагировать на, в том числе, международную ситуацию", - отметил Арахамия.
Гордитесь, 73 процентные зебилоиды, "ви зробили це разом"
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