 26-річного українського воїна і парамедика Едуарда Шахова поховають на Херсонщині

Про це повідомив у Facebook глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає Цензор.НЕТ.

"Йому було лише 26 років. Гідно ніс службу і, я впевнений, мав багато планів та мрій... Тіло Едуарда відправлять додому - в рідне Долинське. Рідні та близькі прощатимуться з ним у суботу. Щиро співчуваю рідним та близьким Едуарда... світла пам'ять. Герої не вмирають!" - написав Гусєв.

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Глава ОДА зазначив, що "Шах", як його називали побратими, був командиром Другого батальйону оперативного призначення окремого загону спеціального призначення військової частини №3057 Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.

Як повідомлялося, 4 вересня від кулі снайпера загинув воїн і парамедик Едуард Шахов.