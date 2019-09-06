 26-річного українського воїна і парамедика Едуарда Шахова поховають на Херсонщині

Про це повідомив у Facebook глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає Цензор.НЕТ.
"Йому було лише 26 років. Гідно ніс службу і, я впевнений, мав багато планів та мрій... Тіло Едуарда відправлять додому - в рідне Долинське. Рідні та близькі прощатимуться з ним у суботу. Щиро співчуваю рідним та близьким Едуарда... світла пам'ять. Герої не вмирають!" - написав Гусєв.
Глава ОДА зазначив, що "Шах", як його називали побратими, був командиром Другого батальйону оперативного призначення окремого загону спеціального призначення військової частини №3057 Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.
Як повідомлялося, 4 вересня від кулі снайпера загинув воїн і парамедик Едуард Шахов.
Галина Цегельник
@TSgdalinka
·13 год
Одесса прощается с врачом, спасавшим жизни украинских воинов на Донбассе.
В среду, 4 сентября, в Одессе простились с 37-летним Иваном Герценом - врачом-ортопедом, спасавшим жизни украинским воинам, раненным в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).
Это из из ваших новостей.
06.09.19 08:11 Ситуация динамично меняется. Мы должны реагировать на международную ситуацию, - Арахамия об амнистии наемников РФ
Председатель парламентской фракции Слуга народа прокомментировал вероятность введения амнистии наемников РФ.
При возможном введении амнистии наемников РФ не будут сдаваться интересы Украины. Об этом в программе Право на власть в эфире 1+1 заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со сслкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Я не хочу, чтобы мы сейчас играли в "Нострадамус". Вы же видите, какая ситуация - она динамично меняется. Я точно могу сказать - у нас рамка очень проста: не сдавать интересы Украины. А там, как оно будет в дальнейшем - сейчас я что-то буду говорить вам, а потом оно будет меняться, потому что мы должны реагировать на, в том числе, международную ситуацию", - отметил Арахамия.
Гордитесь, 73 процентные зебилоиды, "ви зробили це разом"